Cận cảnh Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh và loạt sao Việt thích khoe cảnh giường chiếu: Ngượng chín mặt

Giải trí 15/10/2017 07:22

Ngọc Bích - chị gái Ngọc Trinh, Hữu Vi, Phi Thanh Vân, Thanh Bi. v.v... là những cái tên thường xuyên gây chú ý dư luận bởi những màn khoe ảnh giường chiếu táo bạo khiến ai nhìn cũng phải nhức mắt.

Showbiz Việt có rất nhiều ngôi sao có sở thích khoe ảnh hở hang lên mạng xã hội, chừng như đón là một cách để chứng tỏ cá tính. Tuy nhiên, việc đăng tải những khoảnh khắc "ân ái" với bạn tình một cách vô tư như những nhân vật nổi tiếng dưới đây thì lại khiến nhiều người phải sốc nặng.

Ngọc Bích - chị gái Ngọc Trinh

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/phi-thanh-van.topic'>Phi Thanh Vân</a>, chị gái Ngọc Trinh
Ngọc Bích - chị gái Ngọc Trinh thường xuyên khiến dân mạng nóng mắt vì những hình ảnh khoe thân táo bạo - Ảnh: Internet

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Ngọc Bích rất thích đăng ảnh giường chiếu lên Facebook - Ảnh: Internet

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Loạt ảnh nhạy cảm của Ngọc Bích và bạn trai, nhiều người không dám xem hết vì ngượng - Ảnh: Internet

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Ngay cả ngày kỷ niệm tình yêu, Ngọc Bích cũng không ngại đăng ảnh đang hôn bạn trai trên giường trước những điều hứa hẹn sau đó sẽ diễn ra... - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Phi Thanh Vân được xem là chân dài nghiện khoe ngực nhất trong showbiz Việt hiện nay - Ảnh: Internet

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Ngày còn là vợ chồng, Bảo Duy và Phi Thanh Vân thường xuyên đăng ảnh giường chiếu lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Nhìn gương mặt này của Phi Thanh Vân, nhiều người đoán rằng ắt hẳn cô nàng vừa mới trải qua một cuộc "vật lộn" ra trò với "người ấy" - Ảnh: Internet

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
"Nữ hoàng dao kéo" chỉ để chiếc khăn mỏng che hờ bầu ngực rồi chụp ảnh đăng Facebook - Ảnh: Internet

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh

Thanh Bi - người yêu cũ Quang Lê

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Thanh Bi từng khiến nhiều người sốc nặng khi đăng bức ảnh nằm trên người Quang Lê trong tình trạng "vườn không nhà trống" - Ảnh: Internet 

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Dù hiện tại cả hai đã chia tay nhưng nhưng nhắc đến Thanh Bi là người ta lại nghĩ ngay đến những bức ảnh khoe cảnh giường chiếu táo bạo - Ảnh: Internet

Hữu Vi

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Thời còn mặn nồng, Hữu Vi và Vũ Ngọc Anh cũng thường xuyên đăng tải ảnh nóng lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Cặp đôi gần như ở tình trạng trống không, "trở về thời nguyên thủy" khi nằm cạnh bên nhau đắp mặt nạ làm đẹp, dù vậy vẫn không quên chụp ảnh thông báo với fan - Ảnh: Internet

Cận cảnh Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh và loạt sao Việt thích khoe cảnh giường chiếu: Ngượng chín mặt - Ảnh 16
Bức ảnh gây tranh cãi mà Hữu Vi đăng cách đây không lâu. Xem ảnh này, nhiều người nghĩ rằng nó được Hữu Vi chụp khi đang làm "chuyện ấy" - Ảnh: Internet

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Những hình ảnh nhạy cảm như thế này thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của host của chương trình The Face - Ảnh: Internet

Tim - Trương Quỳnh Anh

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Trương Quỳnh Anh cũng từng gây xôn xao khi đăng bức ảnh 2 vợ chồng gần như khỏa thân, đang chăm sóc nhau trong bồn tắm - Ảnh: Internet

Thúy Diễm - Lương Thế Thành

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Tế nhị hơn các cặp đôi khác, Lương Thế Thành và Thúy Diễm chỉ đăng ảnh trước khi "yêu" - Ảnh: Internet

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh

Ảnh sex, lộ hàng của các Sao Việt và Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh
Cặp đôi hạnh phúc khoe khoảnh khắc lãng mạn trong ngày sinh nhật Lương Thế Thành - Ảnh: Internet

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