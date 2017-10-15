Cận cảnh Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh và loạt sao Việt thích khoe cảnh giường chiếu: Ngượng chín mặt

Showbiz Việt có rất nhiều ngôi sao có sở thích khoe ảnh hở hang lên mạng xã hội, chừng như đón là một cách để chứng tỏ cá tính. Tuy nhiên, việc đăng tải những khoảnh khắc "ân ái" với bạn tình một cách vô tư như những nhân vật nổi tiếng dưới đây thì lại khiến nhiều người phải sốc nặng.

Ngọc Bích - chị gái Ngọc Trinh