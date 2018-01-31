Phi Thanh Vân: 'Màn trình diễn bikini chào đón U23 Việt Nam chỉ là phần thưởng giúp các cầu thủ mãn nhãn'

Đi ngược lại dư luận, Phi Thanh Vân cho rằng phần trình diễn bikini của người mẫu Lại Thanh Hương chỉ là phần thưởng giúp các cầu thủ mãn nhãn.

Giữa lúc làn sóng dư luận vẫn đang phản ứng gay gắt về việc người mẫu Lại Thanh Hương biểu diễn bikini trên chuyên cơ đón các cầu thủ U23 Việt Nam, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân đã có cuộc trao đổi với Phụ Nữ & Gia Đình về vấn đề này. Trái ngược với quan điểm của số đông, Phi Thanh Vân có cái nhìn rất khác. Phi Thanh Vân cho rằng đây chỉ là một phần trình diễn bikini bình thường - Ảnh: Internet Phi Thanh Vân chia sẻ, dù đội tuyển U23 Việt Nam không thể giành chức vô địch tại giải U23 Châu Á, nhưng đó là một kỳ tích vô cùng tuyệt vời. Đứng trên cương vị là một người yêu bóng đá từ rất lâu, nữ diễn viên cho rằng các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam thực sự là những người hùng.

Chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về vấn đề Lại Thanh Hương và các người mẫu đã có phần trình diễn bikini phản cảm trên chuyên cơ, cô không ngần ngại nêu ý kiến của mình. “Nếu xét về thuần phong mỹ tục, theo tôi đó là điều không nên. Hiện tại sự việc cũng đã nhận được rất nhiều chỉ trích và ý kiến trái chiều của dư luận. Tuy nhiên, theo khía cạnh tâm sinh lý học, thì những cầu thủ giống như những chiến binh vừa đi chinh phạt trở về. Họ cần được công nhận, tán dương và được thưởng tất cả mọi thứ mà con người cần có như: Ăn ngon, mặc đẹp, tiền bạc, giới thiệu gái đẹp để mãn nhãn. Theo Vân thì đây chỉ là một bữa tiệc để mãn nhãn chứ không phải các người mẫu khỏa thân 100%.

Hình ảnh các người mẫu trình diễn bikini trên chuyên cơ chào đón U23 Việt Nam khiến dư luận bức xúc nhiều ngày qua - Ảnh: Internet Nếu nhìn theo khía cạnh buông bỏ và bao dung, đứng vào vị trí của người muốn tán thưởng thành tích của các cầu thủ thì đó chỉ là vấn đề thưởng và mãn nhãn. Và vấn đề người mẫu Lại Thanh Hương mặc đồ bikini, theo tôi nó không quá phản cảm. Nếu so với thời trang bikini hai mảnh táo bạo mà nhiều cô gái mặc đi ra biển hoặc tại nhiều hồ bơi ở Việt Nam hiện nay thì Lại Thanh Hương còn mang theo nhiều phụ kiện để che chắn hơn”. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn khuyên công chúng có cái nhìn khoan dung hơn, không nên can thiệp quá sâu vào vấn đề Lại Thanh Hương mập hay lộ bụng mỡ vì đó là vấn đề riêng tư. Nếu đi vào quá sâu có thể khiến người trong cuộc bị tổn thương. Lại Thanh Hương đang hứng chịu nhiều sự chỉ trích và 'ném đá' của dư luận - Ảnh: Internet Cuối cùng, Phi Thanh Vân nhấn mạnh: “Theo tôi, đây chỉ là một chương trình diễn thời trang ở trên máy bay để giúp các cầu thủ của chúng ta được mãn nhãn. Và các người mẫu chỉ biểu diễn bikini trên máy bay thay vì diễn ở trên sân khấu, mọi người đừng quá nặng nề về vấn đề này… Đây là màn phần thưởng cho các anh hùng của chúng ta, tại sao công chúng lại khó khăn như vậy bởi các em cũng là đàn ông chứ đâu phải pê đê hay thái giám đâu?”.

Cận cảnh Phi Thanh Vân, chị gái Ngọc Trinh và loạt sao Việt thích khoe cảnh giường chiếu: Ngượng chín mặt Ngọc Bích - chị gái Ngọc Trinh, Hữu Vi, Phi Thanh Vân, Thanh Bi. v.v... là những cái tên thường xuyên gây chú ý dư luận bởi những màn khoe ảnh giường chiếu táo bạo khiến ai nhìn cũng phải nhức mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-thanh-van-man-trinh-dien-bikini-chao-don-u23-viet-nam-chi-la-phan-thuong-giup-cac-cau-thu-man-nhan-269950.html