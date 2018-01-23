Không phải đại gia, Phi Thanh Vân khẳng định đây mới là mẫu bạn trai cô tìm kiếm

Khẳng định hiện tại chưa nhận lời yêu của bất kỳ ai, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân bất ngờ tiết lộ mẫu đàn ông mà cô muốn chọn làm bạn trai.

Cách đây không lâu, Phi Thanh Vân gây sốc khi tiết lộ danh tính bạn trai đại gia giàu có tại một sự kiện. "Nữ hoàng dao kéo" cho biết, bạn trai của cô thông minh và hơn mình về mọi mặt.

Tuy nhiên, mới đây khi chia sẻ với Phụ Nữ & Gia Đình, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại khẳng định mình vẫn đang độc thân, đồng thời tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai mới.

Phi Thanh Vân cho biết, hiện tại cô chỉ muốn tập trung cho công việc và chăm sóc con - Ảnh: FBNV

Phi Thanh Vân chia sẻ: “Tôi không nhận lời yêu một người đàn ông vì anh ta là đại gia, nhiều tiền và có đẳng cấp, địa vị trong xã hội vì những điều đó tôi không thiếu. Chỉ có người đàn ông chinh phục được trái tim tôi bằng tình yêu thực sự thì mới nhận được cái gật đầu của tôi. Nhưng để chinh phục được tôi thì sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể là vài năm nên người đó phải vô cùng kiên trì.

Đôi khi để chinh phục một người con gái chỉ bỏ ra vài chục, vài trăm triệu và dẫn đi mua đồ hàng hiệu, du lịch nước ngoài… là được nhưng với tôi những thứ đó quá bình thường. Những món quà có giá trị vài chục hay vài trăm triệu thì tôi dư sức tự lo được cho bản thân. Với tôi tiền nó chỉ là tiền, một công cụ để phục vụ cho cuộc sống, cho tình yêu để cảm thấy vui và đẹp hơn. Nhưng tôi khẳng định tiền không thể mua được tình yêu”.

Phi Thanh Vân ngầm khẳng định đã chia tay bạn trai đại gia - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phi Thanh Vân còn cho biết thêm, đã có lúc cô gật đầu quen một người bạn trai. Tuy nhiên sau thời gian tìm hiểu, cô nhận ra có lẽ cả hai nên dừng lại để suy nghĩ thấu đáo hơn về chuyện tình cảm. Điều này khiến nhiều người hoài nghi có phải “Nữ hoàng dao kéo" đang ám chỉ cuộc tình với doanh nhân Triệu Văn Dương đã kết thúc hay không.

Bảo Duy từng muốn tự tử vì bị chỉ trích ‘bám váy’ vợ cũ Phi Thanh Vân Bảo Duy vừa có những chia sẻ chân thành về công việc và cuộc sống hiện tại sau khi chia tay “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-dai-gia-phi-thanh-van-khang-dinh-day-moi-la-mau-ban-trai-co-tim-kiem-268798.html