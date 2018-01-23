Không phải đại gia, Phi Thanh Vân khẳng định đây mới là mẫu bạn trai cô tìm kiếm

Hậu trường 23/01/2018 11:44

Khẳng định hiện tại chưa nhận lời yêu của bất kỳ ai, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân bất ngờ tiết lộ mẫu đàn ông mà cô muốn chọn làm bạn trai.

Cách đây không lâu, Phi Thanh Vân gây sốc khi tiết lộ danh tính bạn trai đại gia giàu có tại một sự kiện. "Nữ hoàng dao kéo" cho biết, bạn trai của cô thông minh và hơn mình về mọi mặt.

Tuy nhiên, mới đây khi chia sẻ với Phụ Nữ & Gia Đình, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại khẳng định mình vẫn đang độc thân, đồng thời tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai mới.

Không phải đại gia, Phi Thanh Vân khẳng định đây mới là mẫu bạn trai cô tìm kiếm - Ảnh 1

Phi Thanh Vân cho biết, hiện tại cô chỉ muốn tập trung cho công việc và chăm sóc con - Ảnh: FBNV

Phi Thanh Vân chia sẻ: “Tôi không nhận lời yêu một người đàn ông vì anh ta là đại gia, nhiều tiền và có đẳng cấp, địa vị trong xã hội vì những điều đó tôi không thiếu. Chỉ có người đàn ông chinh phục được trái tim tôi bằng tình yêu thực sự thì mới nhận được cái gật đầu của tôi. Nhưng để chinh phục được tôi thì sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể là vài năm nên người đó phải vô cùng kiên trì.

Đôi khi để chinh phục một người con gái chỉ bỏ ra vài chục, vài trăm triệu và dẫn đi mua đồ hàng hiệu, du lịch nước ngoài… là được nhưng với tôi những thứ đó quá bình thường. Những món quà có giá trị vài chục hay vài trăm triệu thì tôi dư sức tự lo được cho bản thân. Với tôi tiền nó chỉ là tiền, một công cụ để phục vụ cho cuộc sống, cho tình yêu để cảm thấy vui và đẹp hơn. Nhưng tôi khẳng định tiền không thể mua được tình yêu”.

Không phải đại gia, Phi Thanh Vân khẳng định đây mới là mẫu bạn trai cô tìm kiếm - Ảnh 2

Phi Thanh Vân ngầm khẳng định đã chia tay bạn trai đại gia - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phi Thanh Vân còn cho biết thêm, đã có lúc cô gật đầu quen một người bạn trai. Tuy nhiên sau thời gian tìm hiểu, cô nhận ra có lẽ cả hai nên dừng lại để suy nghĩ thấu đáo hơn về chuyện tình cảm. Điều này khiến nhiều người hoài nghi có phải “Nữ hoàng dao kéo" đang ám chỉ cuộc tình với doanh nhân Triệu Văn Dương đã kết thúc hay không.

Bảo Duy từng muốn tự tử vì bị chỉ trích ‘bám váy’ vợ cũ Phi Thanh Vân

Bảo Duy từng muốn tự tử vì bị chỉ trích ‘bám váy’ vợ cũ Phi Thanh Vân

Bảo Duy vừa có những chia sẻ chân thành về công việc và cuộc sống hiện tại sau khi chia tay “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân phi thanh vân chia tay bạn trai nữ hoàng dao kéo

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 29 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 59 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 1 giờ 59 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42