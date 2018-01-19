Dù đã ly hôn với "Nữ hoàng dao kéo" nhưng Bảo Duy vẫn thu hút được sự chú ý và quan tâm của công chúng cũng như giới truyền thông. Sau khi "đường ai nấy đi" với Phi Thanh Vân, anh đã kết hôn với Thúy Oanh và có sự nghiệp riêng rất thành công. Mới đây, anh vừa có những chia sẻ chân thành với Phụ Nữ & Gia đình về cuộc sống quá khứ và hiện tại.

Sau khi đến với Thúy Oanh, tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tất cả mọi thứ đều rất hài hòa dù mỗi người kinh doanh ở một lĩnh vực khác nhau.

- Cuộc sống hiện tại của anh sau khi kết hôn với Thúy Oanh như thế nào?

Hiện tại, bà xã vẫn đang phát triển kinh doanh tại Úc còn tôi tiếp tục điều hành công việc kinh doanh của mình trong nước. Dù vậy, cả hai luôn có sự thấu hiểu, cảm thông nên tình cảm vợ chồng rất ngọt ngào và ấm áp.

- Cả hai đều bận rộn kinh doanh ở hai nơi, vậy thời gian anh chị dành cho nhau là khi nào?

Tôi và Thúy Oanh kinh doanh ở hai lĩnh vực và cũng không hỗ trợ hay giúp đỡ gì nhiều trong công việc. Tuy nhiên, cả hai vẫn là chỗ dựa tinh thần không thể thay thế của nhau, luôn gọi điện tâm sự, san sẻ khó khăn và dành cho nhau yêu thương mỗi ngày. Đó là cách vun vén tình cảm tốt nhất. Chúng tôi thường xuyên liên lạc mỗi ngày qua điện thoại. Đặc biệt, khoảng ba tuần hoặc 1 tháng Thúy Oanh sẽ về Việt Nam để gia đình đoàn tụ.

Ảnh cưới của Bảo Duy và bà xã Thúy Oanh - Ảnh: FBNV

- Dù đã ly hôn với Phi Thanh Vân nhưng vẫn còn mối liên hệ là bé Tấn Đức, vậy có bao giờ chị Thúy Oanh cảm thấy không vui vì anh và vợ cũ vẫn liên lạc với nhau?

Tôi là người rất rõ ràng, vấn đề người lớn thì không liên quan tới trẻ nhỏ. Thúy Oanh cũng vậy, cô ấy là một phụ nữ rất hiểu chuyện. Đặc biệt, Oanh sống ở nước ngoài nhiều nên tính cách cũng rất phóng khoáng, không để ý nhiều đến việc này. Nhiều lúc, bà xã là người nhắc khéo tôi đến thăm bé Tấn Đức những lúc tôi bận rộn.

- Vợ cũ có rất nhiều rất nhiều scandal, vậy anh có sợ cuộc sống của bé Tấn Đức bị ảnh hưởng?

Tôi nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Trong một ngôi nhà nếu không có đàn ông mà chỉ có phụ nữ thì sẽ có nhiều vấn đề đáng lo.

Hiện tại Tấn Đức chỉ ở chung với mẹ và bà vú nuôi, mà Vân lại là một người rất trau chuốt, điệu đà và son phấn nên tôi sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến con trai. Còn về những scandal của Vân, tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến Tấn Đức vì hiện tại bé còn nhỏ, chưa hiểu rõ về vấn đề này. Còn sau này, tôi nghĩ khi đó bé cũng đã lớn, tâm lý trưởng thành và chín chắn để suy xét mọi việc.

- Có khi nào anh muốn đưa con về chăm sóc?

Điều này không phải tôi muốn là được vì là quyết định của tòa án. Nhiều lúc tôi cũng muốn chăm sóc con, vì công việc của mẹ bé phải đi nhiều, đa số ở với vú nuôi nên tôi cũng rất lo, nhưng mỗi người mỗi công việc khác nhau mình đành chấp nhận. Hiện tại, tôi tôn trọng quyết định của tòa, chỉ chu cấp cho con.

Hình ảnh gia đình Bảo Duy và Phi Thanh Vân khi còn bên nhau - Ảnh: Internet

- Anh có cảm thấy phiền khi cuộc sống và công việc của mình bị gán với cái tên "chồng cũ của Phi Thanh Vân"?

Tôi không cảm thấy phiền hay bực mình về điều này vì trước đây thật sự là như vậy. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn thích tên Bảo Duy của mình hơn.

Trước kia khi tôi chưa thành lập công ty hay có sự nghiệp vững chắc như hiện tại thì trong mắt mọi người tôi là một thằng “bám váy”. Chính hai từ này đã khích lệ tinh thần để tôi trở thành Bảo Duy thành công của ngày hôm nay.

Đặc biệt thời gian xảy ra sự cố với Phi Thanh Vân, tôi bị stress, áp lực kinh khủng. Thời điểm đó, đôi lúc tôi có suy nghĩ tự sát vì chịu không nổi sức ép của hàng triệu người. Và hai từ “bám váy” cũng đã theo suốt tôi trong một chặng đường dài và tới thời điểm hiện tại, tôi đã tự tin rằng mình thành công bằng chính thực lực chứ không dựa vào bất kỳ ai.

- Có thể đã hết tình nhưng nghĩa thì vẫn còn, vậy anh thấy như thế nào khi vợ cũ bị người khác làm clip chế nhạo?

Tôi không quan tâm đến Vân nữa. Lúc nào Vân cũng đi đôi với scandal nên Trấn Thành nhái clip thì sẽ tăng thêm sự nổi tiếng của cô ấy thôi. Đặc biệt, sống chung với nhau một thời gian dài, tôi hiểu rằng Vân thích điều đó.

Ngoài kinh doanh, Bảo Duy cũng có mối quan hệ rất tốt với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt - Ảnh: FBNV

- Anh nghĩ sao nếu chị Vân kết hôn và bé Tấn Đức gọi người đó là ba?

Tôi không quan tâm vấn đề về bạn trai của Vân. Nhưng nếu Tấn Đức có thêm một người bố để quan tâm và chăm sóc thì đó là một điều tốt. Ngoài ra, trước đây khi đến với cô ấy tôi cũng có con riêng nên bản thân rất hiểu và thông cảm.

Tuy nhiên, một điều quan trọng là người đàn ông đó phải yêu thương và chăm sóc Tấn Đức. Còn nếu không yêu thương hay hành hạ bé thì tôi sẽ không bỏ qua.

- Có một số tin đồn rằng vì tiền mà anh mới đến với chị Thúy Oanh, anh nghĩ sao về điều này?

Thời điểm chia tay Phi Thanh Vân có rất nhiều người quan tâm và ngỏ ý muốn đến với tôi. Những người phụ nữ này đều rất thành công và giàu có hơn cả Thúy Oanh nhưng tôi vẫn không chọn. Vì họ chỉ cho tôi hào quang trước mắt mà không phải là niềm tin trong tình yêu. Tuy nhiên khi gặp Oanh thì khác, cô ấy không chỉ là một người giàu tình cảm mà còn rất hiếu thảo, chính điều đó đã chinh phục trái tim tôi. Về "miệng đời" của dư luận xã hội thì tôi không quan tâm.

Cám ơn anh vì cuộc chia sẻ thú vị này!