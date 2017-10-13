Nằm mơ cũng không thể ngờ Bảo Duy lại phản ứng thế này khi Phi Thanh Vân công bố người yêu đại gia mới

Hậu trường 13/10/2017 14:19

Sau 6 tháng chia tay chồng cũ Bảo Duy, Phi Thanh Vân đã công khai bạn trai mới. Trước thông tin này, chồng cũ “Nữ hoàng dao kéo” có phản ứng khá sốc khiến dư luận chú ý.

Mới đây, tại một sự kiện từ thiện nhằm giúp người nghèo neo đơn và bệnh nhân ung bướu tại TP.HCM, Phi Thanh Vân bất ngờ xuất hiện và gây chú ý khi tay trong tay cùng một người đàn ông lạ mặt.

Không để mọi người phải suy đoán, người đẹp nhanh chóng lên tiếng tuyên bố đây chính là bạn trai mới của mình. Nữ diễn viên Cô gái xấu xí cho biết, cô và bạn trai đã quen nhau được hơn 3 tháng nhưng chỉ mới chính thức yêu nhau vài ngày.

Nằm mơ cũng không thể ngờ Bảo Duy lại phản ứng thế này khi Phi Thanh Vân công bố người yêu đại gia mới - Ảnh 1
Phi Thanh Vân gây chú ý khi khoe bạn trai là doanh nhân thành đạt sau 6 tháng ly hôn Bảo Duy - Ảnh: Internet

Người yêu mới của Phi Thanh Vân tên là Triệu Văn Dương, doanh nhân kiêm tổng giám đốc một tổ chức giáo dục. Anh từng nhận nhiều giải thưởng danh giá dành cho doanh nhân, đồng thời người đàn ông này cũng từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đan Mạch.

Trước nhiều lời đồn đoán và hiếu kỳ, Phi Thanh Vân thẳng thắn chia sẻ: "Tôi yêu vì anh ấy giỏi chứ không phải vì anh giàu. Bởi bản thân tôi cũng là một doanh nhân thành đạt, khả năng tài chính vững vàng rồi".

Sau khi “Nữ hoàng dao kéo” công khai tình mới, nhiều khán giả hiếu kỳ không biết Bảo Duy sẽ phản ứng ra sao trước thông tin này. Điều không thể ngờ là tối 12/10, ngày vợ cũ công bố bạn trai mới thì chính là ngày sinh nhật của vợ mới của Bảo Duy.

Trong ngày đặc biệt này, Bảo Duy liên tục livestream và chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc khi bên cạnh vợ mới Thúy Oanh trên trang Facebook cá nhân.

Nhiều người suy đoán rằng có lẽ Phi Thanh Vân đã trở thành quá khứ của Bảo Duy nên anh không quan tâm đến những vấn đề riêng tư của vợ cũ.

Nằm mơ cũng không thể ngờ Bảo Duy lại phản ứng thế này khi Phi Thanh Vân công bố người yêu đại gia mới - Ảnh 2
Trong khi Phi Thanh Vân công khai bạn trai mới thì Bảo Duy cũng liên tục livestream buổi tiệc sinh nhật của vợ mới - Ảnh: Internet

Nằm mơ cũng không thể ngờ Bảo Duy lại phản ứng thế này khi Phi Thanh Vân công bố người yêu đại gia mới - Ảnh 3
Ngoài ra, anh chàng còn chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, tình cảm bên vợ Việt kiều - Ảnh: Internet

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