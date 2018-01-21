Mới đây, "Nữ hoàng dao kéo" đã có những trao đổi chân thành và thú vị với Phụ Nữ & Gia Đình về công việc và cuộc sống hậu ly hôn.

Phi Thanh Vân là cái tên quá quen thuộc với công chúng. Hầu như mọi nhất cử nhất động của "Nữ hoàng dao kéo" đều được giới truyền thông và người hâm mộ "soi" kỹ. Từ chuyện tình duyên, phẫu thuật thẩm mỹ cho đến việc thi hoa hậu, Phi Thanh Vân đều khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Không ít người thắc mắc, làm thế nào cô có thể đối diện với áp lực nặng nề từ một cuộc sống lắm thị phi như vậy?

Nếu đơn giản đây là cuộc thi hoa hậu dành cho những bạn trẻ mới lớn thì nó sẽ thay đổi cuộc đời rất nhiều. Vì lúc này, trong tay bạn chưa có gì cả. Và khi được danh hiệu hoa hậu, các bạn sẽ có cơ hội được nhiều hợp đồng quảng cáo, đóng phim... thậm chí là lấy chồng đại gia, giàu có để thay đổi cuộc đời. Nhưng với Vân, hiện tại đã có công ty của riêng mình thì danh hiệu này chỉ củng cố thêm quyền lực, địa vị và uy tín trong giới doanh nhân và doanh nghiệp thôi. Còn những thứ khác như hợp đồng quảng cáo hay lấy chồng đại gia thì mình không cần.

- Chị có thể cho biết những thay đổi tích cực, tiêu cực trong cuộc sống và công việc sau khi đăng quang Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2017?

Phi Thanh Vân đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt cách đây không lâu - Ảnh: FBNV

- Bé Tấn Đức cảm thấy như thế nào khi thấy mẹ thay đổi sau ca đại phẫu vừa qua?

Bé Tấn Đức còn 1 tháng nữa mới tròn 2 tuổi nên chưa nhận thức được nhiều về sự thay đổi của mẹ. Hiện tại Vân đang cố gắng tạo cho con một điều kiện sống tốt nhất về cả vật chất lẫn tinh thần.

- Trải qua gần 20 lần dao kéo, vậy có bao giờ chị lo sợ sau này cơ thể sẽ phải gánh chịu tác dụng phụ của thuốc?

Nếu sợ thì Vân sẽ chẳng làm được gì cả. Trong cuộc sống, sự đau đớn, sự nguy hiểm là có thật, nhưng nỗi sợ hãi nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mỗi người. Và nếu bạn điều khiển được lý trí để vượt qua được sự sợ hãi thì con người có thể làm bất cứ gì mà họ muốn kể cả nỗi đau.

Vân là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường. Đặc biệt, không gì có thể khiến bản thân mình nản chí hay lo sợ chùn bước. Trước khi quyết định việc gì mình đều nhìn thẳng vào sự việc và dự đoán nó sẽ có hậu quả thế nào.

- Thời gian đầu khi mới ly hôn, có khi nào con chị khóc đòi ba? Những lúc như vậy chị làm thế nào?

Lúc đó Tấn Đức còn nhỏ nên không biết gì cả. Vân vượt qua nỗi đau ly hôn rất nhanh vì tâm lý mình rất vững nên có thể dễ dàng vượt qua nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần để đứng dậy và xây dựng cho mình cuộc sống hạnh phúc, bình yên như hiện tại.

Hiện tại, nữ diễn viên Cô gái xấu xí đang tập trung cho công việc cũng như chăm sóc con trai của mình - Ảnh: FBNV

- Gần đây một số trang mạng lan truyền thông tin chị và bạn trai đang có bất hòa? Chị có thể làm rõ thông tin này?

Vân khẳng định là hiện tại Vân đang độc thân. Công việc thường xuyên phải đi công tác và tiếp xúc với nhiều người nên Vân được rất nhiều người cảm mến. Họ đều là những doanh nhân giàu có. Tuy nhiên, hiện tại Vân chỉ muốn tập trung cho công việc, kiếm thật nhiều tiền để chăm lo con trai và ba mẹ chứ chưa nghĩ đến chuyện tình cảm.

Thực tế Vân không có nhu cầu quen bạn trai vì Vân có tất cả rồi. Tình cảm gia đình đong đầy, bạn bè rất tốt nên Vân không cần một thứ tình cảm thoáng qua trừ khi mình tìm được một tình yêu thật sự.

Ngoài kinh doanh thì Phi Thanh Vân cũng thường xuyên tham gia các sự kiện và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Nhiều phụ nữ hay có suy nghĩ khi đã gật đầu làm bạn gái thì sẽ đi quá giới hạn của sự thân mật như sống thử hay ân ái nhưng với Vân thì khác. Đối với mình, khi nhận lời làm bạn gái là chỉ đơn giản để tìm hiểu và biết rõ hơn về tính cách, gia đình, lối sống... chứ tuyệt đối không có chuyện sống thử hoặc ăn ngủ với nhau.

Trong thời gian yêu hoặc mới bắt đầu tìm hiểu nhau, nếu xảy ra quan hệ tình dục thì phụ nữ thường là người có tình cảm nhiều hơn. Họ luôn muốn chiều chuộng và hi sinh hết mình vì người đàn ông. Nhưng với nam giới, khi đã chiếm hữu được thể xác của đối phương thì họ rất dễ bị nhàm chán. Việc này có thể xảy ra tình trạng phụ nữ sẽ bị thiếu quan tâm, thậm chí bị bỏ bê. Lâu dần đàn ông sẽ muốn đi chinh phục một người con gái khác.

Có nhiều trường hợp các bạn trẻ yêu nhau quan hệ tình dục rồi bỏ nhau, thậm chí còn phá thai. Với Vân đó là cách yêu sai.

- Người khác gắn tên chị với biệt danh “Nữ hoàng thị phi”, chị có cảm nhận thế nào về điều này?

Cuộc đời của Vân đã xảy ra quá nhiều biến cố. Không chỉ về tình cảm, hôn nhân gia đình, con cái mà ngay cả thân hình, khuôn mặt, màu da cũng thay đổi rất nhiều sau những lần giải phẫu thẩm mỹ, chính điều đó khiến Vân được công chúng biết đến và đặt cho rất nhiều biệt hiệu. Nhưng khi cuộc đời trải qua nhiều biến cố thì mình học ra một điều là nên buông bỏ.

Cảm ơn chị về những chia sẻ chân thành vừa rồi!