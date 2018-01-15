Hiếm khi mặc kín đáo, Phi Thanh Vân lộ bụng ngấn mỡ, vòng 3 méo mó biến dạng

Xuất hiện tại một sự kiện về doanh nhân mới đây, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì lộ bụng ngấn mỡ, vòng 3 biến đổi khác thường.

Sau khi quyết định chi tiền tỷ để trùng tu lại toàn bộ cơ thể nhằm trở thành “siêu vòng 3" của Việt Nam, Phi Thanh Vân thường xuyên diện quần áo mỏng tang, với nhiều đường cắt xẻ táo bạo để khoe thân hình nuột nà, nóng bỏng của mình.

Mới đây, khi tham gia sự kiện tại TP. HCM, “Nữ hoàng dao kéo” thu hút sự chú ý khi diện đồ thanh lịch, sang trọng. Tuy nhiên, nhiều người tinh ý nhận ra vòng 3 của nữ diễn viên Cô gái xấu xí bị biến dạng và vòng 2 ngấn mỡ kém thon gọn.

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân vừa chia sẻ hình ảnh ăn mặc lịch sự tham gia sự kiện tại TP. HCM - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chiếc váy đuôi cá bó sát đã vô tình "tố cáo" vòng 2 ngấn mỡ của Phi Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Khi xoay người chụp ở góc nghiêng, “Nữ hoàng dao kéo” còn để lộ vòng 3 biến dạng khác lạ - Ảnh: FBNV

Sự thay đổi khác thường của vòng 3 được thể hiện rõ qua hình ảnh này - Ảnh: FBNV

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