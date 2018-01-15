Choáng ngợp với không gian nội thất sang trọng trong căn nhà 10 tỷ Phi Thanh Vân tặng con trai cưng

Thời gian gần đây, Phi Thanh Vân khá bận rộn giải quyết những rắc rối liên quan đến việc điều hành công ty mỹ phẩm của riêng mình. Công ty của “Nữ hoàng dao kéo” vừa bị cơ quan chức năng phạt 155 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng, do đó Phi Thanh Vân khá vất vả khi phải lội ngược dòng để có lại niềm tin của khách hàng.

Dù đã ly hôn chồng nhưng "Nữ hoàng dao kéo" không hề gặp khó khăn về kinh tế. Ngoài việc chi tiền khủng để nâng cấp nhan sắc cho mình, người đẹp sinh năm 1982 cũng khiến nhiều người choáng ngợp khi tặng quà sinh nhật cho con trai 2 tuổi là căn hộ chung cư cao cấp 10 tỷ.