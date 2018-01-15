Choáng ngợp với không gian nội thất sang trọng trong căn nhà 10 tỷ Phi Thanh Vân tặng con trai cưng

Hậu trường 15/01/2018 13:52

Nhân dịp con trai cưng lên 2 tuổi, Phi  Thanh vân không ngại chi số tiền khủng để tậu căn hộ đẹp như mơ mừng sinh nhật bé.

Thời gian gần đây, Phi Thanh Vân khá bận rộn giải quyết những rắc rối liên quan đến việc điều hành công ty mỹ phẩm của riêng mình. Công ty của “Nữ hoàng dao kéo” vừa bị cơ quan chức năng phạt 155 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng, do đó Phi Thanh Vân khá vất vả khi phải lội ngược dòng để có lại niềm tin của khách hàng.

Dù đã ly hôn chồng nhưng "Nữ hoàng dao kéo" không hề gặp khó khăn về kinh tế. Ngoài việc chi tiền khủng để nâng cấp nhan sắc cho mình, người đẹp sinh năm 1982 cũng khiến nhiều người choáng ngợp khi tặng quà sinh nhật cho con trai 2 tuổi là căn hộ chung cư cao cấp 10 tỷ.

Sau hai tháng chờ đợi để nhận nhà, Phi Thanh Vân vừa hé lộ không gian sống đẹp như mơ với cách bài trí nội thất vô cùng tinh tế.

Choáng ngợp với không gian nội thất sang trọng trong căn nhà 10 tỷ Phi Thanh Vân tặng con trai cưng - Ảnh 1

Phòng khách được thiết kế sang trọng với tông màu trắng vàng

Choáng ngợp với không gian nội thất sang trọng trong căn nhà 10 tỷ Phi Thanh Vân tặng con trai cưng - Ảnh 2

Phòng ăn không quá rộng nhưng được bài trí gọn gàng theo phong cách hiện đại

Choáng ngợp với không gian nội thất sang trọng trong căn nhà 10 tỷ Phi Thanh Vân tặng con trai cưng - Ảnh 3

Tổng giá trị căn hộ (tính cả nội thất) khoảng 10 tỷ đồng

Choáng ngợp với không gian nội thất sang trọng trong căn nhà 10 tỷ Phi Thanh Vân tặng con trai cưng - Ảnh 4

Gian bếp gọn gàng, nơi để “Nữ hoàng dao kéo” nấu ăn cho con trai

Choáng ngợp với không gian nội thất sang trọng trong căn nhà 10 tỷ Phi Thanh Vân tặng con trai cưng - Ảnh 5

Phòng ngủ của Phi Thanh Vân có tông màu nhẹ nhàng, giúp chủ nhân thư thái sau những giờ phút căng thẳng

Choáng ngợp với không gian nội thất sang trọng trong căn nhà 10 tỷ Phi Thanh Vân tặng con trai cưng - Ảnh 6

Đây là phòng riêng dành cho khách ghé thăm nhà

Choáng ngợp với không gian nội thất sang trọng trong căn nhà 10 tỷ Phi Thanh Vân tặng con trai cưng - Ảnh 7

Phòng ngủ của con trai Phi Thanh được trang trí theo  phong cách ngộ nghĩnh, chiếc giường được thiết kế giống chiếc xe hơi

Hiếm khi mặc kín đáo, Phi Thanh Vân lộ bụng ngấn mỡ, vòng 3 méo mó biến dạng

Hiếm khi mặc kín đáo, Phi Thanh Vân lộ bụng ngấn mỡ, vòng 3 méo mó biến dạng

Xuất hiện tại một sự kiện về doanh nhân mới đây, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì lộ bụng ngấn mỡ, vòng 3 biến đổi khác thường.

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