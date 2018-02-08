Phi Thanh Vân tiếp tục đốn tim đấng mày râu khi mặc hở bạo, lả lơi buông hờ vai áo

Phi Thanh Vân khiến phái mạnh không thể rời mắt khi diện trang phục năng động, buông hờ vai áo khoe thân hình mướt mát cùng đôi chân dài miên man.
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Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân lại tiếp tục khiến cánh mày râu “nóng mặt” khi chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng trong kỳ nghỉ dưỡng cuối năm tại Nha Trang. "Nữ hoàng dao kéo" diện trang phục cá tính nhưng cũng không mất đi vẻ sexy, nóng bỏng vốn có.
Người đẹp đăng ảnh kèm dòng trạng thái: “Luôn tươi vui và hạnh phúc bằng tư duy buông bỏ, biết thấu hiểu bao dung và tha thứ. Thần thái sẽ nhẹ nhàng và tâm hồn sẽ thanh thản từ đó hành động ắt sẽ đúng đắn hơn. Luôn yêu thương và trân quý!".
Trước đó, "Nữ hoàng dao kéo" gây xôn xao vì công khai thông tin chia tay với bạn trai đại gia sau khoảng 3 tháng hẹn hò. Lý do được Phi Thanh Vân đưa ra là vì trong thời gian tìm hiểu, cả hai cảm thấy không hợp nên quyết định dừng lại. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Cô gái xấu xí cũng tiết lộ trước khi chia tay bạn trai còn tặng cô món quà có giá trị đến 2 tỷ đồng.