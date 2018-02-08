Phi Thanh Vân tiếp tục đốn tim đấng mày râu khi mặc hở bạo, lả lơi buông hờ vai áo

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân lại tiếp tục khiến cánh mày râu “nóng mặt” khi chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng trong kỳ nghỉ dưỡng cuối năm tại Nha Trang. "Nữ hoàng dao kéo" diện trang phục cá tính nhưng cũng không mất đi vẻ sexy, nóng bỏng vốn có.

Người đẹp đăng ảnh kèm dòng trạng thái: “Luôn tươi vui và hạnh phúc bằng tư duy buông bỏ, biết thấu hiểu bao dung và tha thứ. Thần thái sẽ nhẹ nhàng và tâm hồn sẽ thanh thản từ đó hành động ắt sẽ đúng đắn hơn. Luôn yêu thương và trân quý!".