Mặc áo hở đến tận rốn, lộ cả 3 vòng, không ngờ Phi Thanh Vân lại 'cả gan' triết lý thế này về gái ngoan, gái hư trong showbiz Việt

Không ít lần khiến công chúng khó chịu và bức xúc vì diện trang phục hở bạo, lộ 3 vòng nóng bỏng, Phi Thanh Vân tiếp tục gây sốc khi mạnh miệng nêu quan niệm về gái ngoan, gái hư trong showbiz.

Trong buổi tiệc vào tối 5/2, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân bất ngờ gây chú ý khi tuyên bố đã chia tay bạn trai đại gia sau vài tháng ngắn ngủi. Nguyên nhân được nữ diễn viên Cô gái xấu xí đưa ra chủ yếu là vì quan điểm sống không hợp nhau nên cả hai quyết định dừng lại. Như thường thấy, Phi Thanh Vân lại tiếp tục khiến công chúng "nhức mắt" khi diện đầm xuyên thấu, khoét sâu lộ vòng 1 ngồn ngộn.

Vòng 1 của Phi Thanh Vân bị chèn ép đến mức sắp bung ra ngoài - Ảnh: Internet Biểu cảm phấn khích của nữ diễn viên Cô gái xấu xí khiến khách mời chỉ biết ngoái nhìn - Ảnh: Internet Trước đó, chia sẻ với Phụ Nữ & Gia Đình, Phi Thanh Vân tự nhận mình là một người phụ nữ thông minh và thành đạt. Bên cạnh đó, “Nữ hoàng dao kéo” không ngại chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề gái ngoan và gái hư trong showbiz Việt. "Người phụ nữ ngoan biết nghe lời, biết đối nhân xử thế, ngoan trong mối quan hệ xã hội, trong công việc, ngoan trong cả trí thức. Còn gái hư có nghĩa trái ngược với ngoan. Tuy nhiên, nếu suy xét khi người phụ nữ hư theo thế ngoan, hư một cách khôn khéo, hư theo cách cần phải hư, hư một xíu như có được lòng người và có cả thiên hạ thì đó không phải là điều xấu. Một cô gái hư khôn ngoan phải hư đúng chỗ, đúng lúc. Hư trong sự ngúng nguẩy, hư trong ánh mắt đa tình, trong nụ cười duyên dáng trong ánh mắt đa tình. Theo tôi đó mới là cái hư đỉnh cao”.

Câu trả lời này của Phi Thanh Vân khiến nhiều người cho rằng chính quan điểm sống này đã khiến cô có nhiều thị phi và ồn ào như hiện tại. Nhiều người không thể rời mắt khỏi Phi Thanh Vân vì độ nóng bỏng của cô nàng - Ảnh: Internet

Vì lý do này Phi Thanh Vân và bạn trai đại gia "đường ai nấy đi"? Chia sẻ chuyện "đường ai nấy đi" với bạn trai doanh nhân sau khoảng thời gian hơn 3 tháng tìm hiểu, Phi Thanh Vân khiến cộng đồng ngỡ ngàng.

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