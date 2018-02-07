Hậu chia tay, Phi Thanh Vân tiết lộ được bạn trai cũ gửi tặng 2 tỷ đồng

Dù đã chia tay nhưng Phi Thanh Vân và người yêu cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Trong dịp tất niên vừa qua, cô được doanh nhân Triệu Văn Dương gửi tặng 2 tỷ đồng cùng nhiều vật phẩm giá trị.

Sau cuộc hôn nhân nhiều thăng trầm với chồng cũ Bảo Duy, Phi Thanh Vân vui mừng công khai mối quan hệ tình cảm với một doanh nhân trong nghành giáo dục - Triệu Văn Dương. "Nữ hoàng dao kéo" từng rất tự hào về bạn trai giỏi giang, ga lăng và tinh tế trong mọi hoàn cảnh.

Những tưởng mối tình này sẽ có cái kết đẹp thì mới đây, Phi Thanh Vân bất ngờ thông báo trong tiệc tất niên cuối năm rằng đã chia tay bạn được hai tháng.

Sau 3 tháng hẹn hò, Phi Thanh Vân thông báo đã chia tay bạn trai đại gia khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Nguyên nhân tan vỡ là vì cả hai đều quá bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian dành cho nhau. Phi Thanh Vân và doanh nhân Triệu Văn Dương cũng bất đồng nhiều về quan điểm sống nên tạm thời dừng lại để tập trung phát triển sự nghiệp riêng.

Dù không có kết thúc như mong đợi nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, trò chuyện thường xuyên và thống nhất sẽ là những người bạn tốt. Trong tiệc tất niên của công ty Phi Thanh Vân vừa qua, doanh nhân Triệu Văn Dương cũng đã gửi tặng cô 2 tỷ đồng cùng nhiều vật phẩm đáng giá.

"Anh như một người anh tôi luôn trân quý và tôn trọng. Hôm tất niên anh ấy còn tặng tôi quà 2 tỷ cùng nhiều quà tặng khác", Phi Thanh Vân chia sẻ trên Vietnamnet.

Tuy chia tay nhưng Phi Thanh Vân vẫn được người cũ quan tâm, tặng quà khủng lên đến 2 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Mặc áo hở đến tận rốn, lộ cả 3 vòng, không ngờ Phi Thanh Vân lại 'cả gan' triết lý thế này về gái ngoan, gái hư trong showbiz Việt Không ít lần khiến công chúng khó chịu và bức xúc vì diện trang phục hở bạo, lộ 3 vòng nóng bỏng, Phi Thanh Vân tiếp tục gây sốc khi mạnh miệng nêu quan niệm về gái ngoan, gái hư trong showbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chia-tay-phi-thanh-van-tiet-lo-duoc-ban-trai-cu-gui-tang-2-ty-dong-270772.html