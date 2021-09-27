Phí Phương Anh khoe ảnh mặc bikini 'nhỏ xíu' trước gương, netizen ngay lập tức tràn vào 'nhắc khéo': 'Quá xinh đẹp rồi đừng đi hát nữa'

Nhiều người còn nhận xét Phương Anh mà mặc bikini thì không hề 'Phí' tí nào!

Tối qua (27/9), cõi mạng lại được phen 'rần rần' với Phí Phương Anh khi cô nàng đăng tải một bức ảnh. Đã rất lâu không được ra ngoài, có lẽ giọng ca "Cánh bướm dối gian" đã quá nhớ những bộ bikini nên mang ra mặc đây mà.

Điều đáng chú ý chính là vóc dáng và cả bộ bikini 2 mảnh màu trắng nhưng lại khiến cho Phí Phương Anh "nóng hừng hực". Trước khi lấn sân ca hát, nàng "Phí" luôn là một trong những gương mặt vàng trong làng mẫu Việt, do đó những khoảnh khắc cô khoe mặc bikini không phải là hiếm.

Tuy nhiên, có thể nói bức ảnh mà Phí Phương Anh đăng tải mới đây khiến cho dân mạng "đổ đứ đừ" nhờ sức hút khó cưỡng.

Nhiều năm qua Phí Phương Anh luôn theo đuổi phong cách sexy, trưởng thành.

Cách lựa chọn bikini "cực cháy" của Quán quân The Face Việt Nam 2016 cũng được nhiều người bàn tán.

Thậm chí nhiều người còn nhận xét bộ đồ tắm này chỉ đủ che những vị trí nhạy cảm mà thôi. Bên cạnh những lời khen ngợi thì cũng có không ít bình luận cho rằng bộ bikini mà Phí Phương Anh lựa chọn hơi phản cảm.

Dù vậy, bức ảnh này đã nhận được 'cơn bão' like của netizen, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoài ra, khán giả cũng không quên "cà khịa" Phí Phương Anh về chuyện ca hát. Kể từ khi lấn sân làm ca sĩ, mỹ nhân gốc Hà Thành ngày càng có lượng antifan đông đảo. Đa số mọi người cho rằng Phí Phương Anh chỉ nên "đẹp" và làm người mẫu là đủ khiến dân mạng "điêu đứng" rồi.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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