Phát La úp mở nghi vấn Puka đang mang thai con đầu lòng trước thềm đám cưới, Gin Tuấn Kiệt chính thức lên tiếng thông báo điều này!

Phát La bất ngờ đăng clip tiết lộ kế hoạch lễ cưới sắp tới của cặp đôi. Anh còn nói một câu úp mở khiến cư dân mạng nghi vấn Gin Tuấn Kiệt và vợ tương lai đang có "tin vui" trước thềm đám cưới

Sau 4 năm hẹn hò bí mật, tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh cầu hôn Puka. Trên trang cá nhân, Gin Tuấn Kiệt hào hứng thông báo: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo 'thuyền đã cập bến'". Bài đăng của Gin Tuấn Kiệt đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã để lại lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi. Sau 4 năm hẹn hò bí mật, tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh cầu hôn Puka Sau khi chính chủ thông báo tin vui, mới đây, Phát La bất ngờ đăng clip tiết lộ kế hoạch lễ cưới sắp tới của cặp đôi. Theo đó, nam diễn viên cho biết đã tập văn nghệ, sẵn sàng quẩy trong đám cưới sắp tới. Anh còn hé lộ hôn lễ được ấn định vào tháng 11.

Đáng chú ý, ngoài gửi những lời chúc hạnh phúc, Phát La còn nói một câu úp mở khiến cư dân mạng nghi vấn Gin Tuấn Kiệt và vợ tương lai đang có "tin vui" trước thềm đám cưới. Cụ thể, Phát La nói: "Tôi rất bất ngờ khi thông tin cầu hôn được công bố ra, còn chuyện Puka có bầu thì hiện tại Phát La chưa dám nói. Sau khi các bạn đám cưới vào tháng 11 thì các bạn sẽ công khai. Chúc cho Gin Tuấn Kiệt và Puka sớm có quý tử nha" . Phát La, bạn thân của cặp đôi làm dấy lên tin đồn Puka đang có bầu Trước đó, dưới bài đăng công khai chuyện cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, Hoà Minzy cũng nhiệt tình đòi tặng lại những bộ đồ sơ sinh của bé Bo (con trai Hòa Minzy) cho cặp đôi để "phát vía". Đáng nói, Gin Tuấn Kiệt lập tức trả lời bình luận bằng câu thắc mắc rằng liệu em bé là con gái thì có mặc được đồ của quý tử nhà Hoà Minzy hay không. Màn tương tác của Gin Tuấn Kiệt và Hoà Minzy từng khiến cư dân mạng không khỏi hoài nghi nam diễn viên ngầm xác nhận sắp làm bố bỉm.

Trước đó, dưới bài đăng công khai chuyện cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, Hoà Minzy cũng nhiệt tình đòi tặng lại những bộ đồ sơ sinh của bé Bo (con trai Hòa Minzy) cho cặp đôi để "phát vía" Trước tin đồn này, mới đây, Gin Tuấn Kiệt đã đưa ra phản hồi về thông tin Puka có bầu là thất thiệt Trước tin đồn này, mới đây, Gin Tuấn Kiệt đã đưa ra phản hồi về thông tin Puka có bầu là thất thiệt. Anh cho biết: "Đồn bậy rồi nha, còn chưa đám cưới mà mọi người". Lời chia sẻ này hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

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