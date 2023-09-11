Phát La úp mở nghi vấn Puka đang mang thai con đầu lòng trước thềm đám cưới, Gin Tuấn Kiệt chính thức lên tiếng thông báo điều này!

Hậu trường 11/09/2023 06:40

Phát La bất ngờ đăng clip tiết lộ kế hoạch lễ cưới sắp tới của cặp đôi. Anh còn nói một câu úp mở khiến cư dân mạng nghi vấn Gin Tuấn Kiệt và vợ tương lai đang có "tin vui" trước thềm đám cưới

Sau 4 năm hẹn hò bí mật, tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh cầu hôn Puka. Trên trang cá nhân, Gin Tuấn Kiệt hào hứng thông báo: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo 'thuyền đã cập bến'". Bài đăng của Gin Tuấn Kiệt đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã để lại lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi.

Phát La úp mở nghi vấn Puka đang mang thai con đầu lòng trước thềm đám cưới, Gin Tuấn Kiệt chính thức lên tiếng thông báo điều này! - Ảnh 1
Sau 4 năm hẹn hò bí mật, tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh cầu hôn Puka

Sau khi chính chủ thông báo tin vui, mới đây, Phát La bất ngờ đăng clip tiết lộ kế hoạch lễ cưới sắp tới của cặp đôi. Theo đó, nam diễn viên cho biết đã tập văn nghệ, sẵn sàng quẩy trong đám cưới sắp tới. Anh còn hé lộ hôn lễ được ấn định vào tháng 11.

Đáng chú ý, ngoài gửi những lời chúc hạnh phúc, Phát La còn nói một câu úp mở khiến cư dân mạng nghi vấn Gin Tuấn Kiệt và vợ tương lai đang có "tin vui" trước thềm đám cưới. Cụ thể, Phát La nói: "Tôi rất bất ngờ khi thông tin cầu hôn được công bố ra, còn chuyện Puka có bầu thì hiện tại Phát La chưa dám nói. Sau khi các bạn đám cưới vào tháng 11 thì các bạn sẽ công khai. Chúc cho Gin Tuấn Kiệt và Puka sớm có quý tử nha" 

Phát La úp mở nghi vấn Puka đang mang thai con đầu lòng trước thềm đám cưới, Gin Tuấn Kiệt chính thức lên tiếng thông báo điều này! - Ảnh 2
Phát La, bạn thân của cặp đôi làm dấy lên tin đồn Puka đang có bầu

Trước đó, dưới bài đăng công khai chuyện cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, Hoà Minzy cũng nhiệt tình đòi tặng lại những bộ đồ sơ sinh của bé Bo (con trai Hòa Minzy) cho cặp đôi để "phát vía". Đáng nói, Gin Tuấn Kiệt lập tức trả lời bình luận bằng câu thắc mắc rằng liệu em bé là con gái thì có mặc được đồ của quý tử nhà Hoà Minzy hay không. Màn tương tác của Gin Tuấn Kiệt và Hoà Minzy từng khiến cư dân mạng không khỏi hoài nghi nam diễn viên ngầm xác nhận sắp làm bố bỉm. 

Phát La úp mở nghi vấn Puka đang mang thai con đầu lòng trước thềm đám cưới, Gin Tuấn Kiệt chính thức lên tiếng thông báo điều này! - Ảnh 3
Trước đó, dưới bài đăng công khai chuyện cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, Hoà Minzy cũng nhiệt tình đòi tặng lại những bộ đồ sơ sinh của bé Bo (con trai Hòa Minzy) cho cặp đôi để "phát vía"
Phát La úp mở nghi vấn Puka đang mang thai con đầu lòng trước thềm đám cưới, Gin Tuấn Kiệt chính thức lên tiếng thông báo điều này! - Ảnh 4
Trước tin đồn này, mới đây, Gin Tuấn Kiệt đã đưa ra phản hồi về thông tin Puka có bầu là thất thiệt

Trước tin đồn này, mới đây, Gin Tuấn Kiệt đã đưa ra phản hồi về thông tin Puka có bầu là thất thiệt. Anh cho biết: "Đồn bậy rồi nha, còn chưa đám cưới mà mọi người". Lời chia sẻ này hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

 

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao?

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao?

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, mới đây, một cặp Hoa hậu - diễn viên vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka Gin Tuấn Kiệt Gin Tuấn Kiệt hôn Puka

TIN MỚI NHẤT

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 24 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 39 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 54 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm