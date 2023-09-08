Gin Tuấn Kiệt không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động ôm chầm lấy mẹ sau thông báo 'con có vợ rồi'

Hậu trường 08/09/2023 06:37

Phản ứng của Puka khi nghe Gin Tuấn Kiệt khoe “đã có vợ” với mẹ được netizen chia sẻ rầm rộ.

Tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh cầu hôn Puka sau nhiều năm hẹn hò bí mật. Trên trang cá nhân, Gin Tuấn Kiệt hào hứng thông báo: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo 'thuyền đã cập bến'".

Gin Tuấn Kiệt không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động ôm chầm lấy mẹ sau thông báo 'con có vợ rồi' - Ảnh 1
Tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh cầu hôn Puka sau nhiều năm hẹn hò bí mật

Cũng nhân dịp đặc biệt này, chiều 7/9, trên trang cá nhân, ca sĩ Trương Thế Vinh đã đăng đoạn clip cùng Gin Tuấn Kiệt, Puka và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết dự tiệc sinh nhật. Tại buổi tiệc, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt xúc động ôm mẹ, thông báo tin "con có vợ rồi". Anh nói: "Mẹ đã nuôi con trưởng thành. Công sức mẹ sinh ra, chăm con khôn lớn cho con hình hài như hôm nay để anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả yêu mến. Nhờ vậy, vợ con mới quen con".

Gin Tuấn Kiệt không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động ôm chầm lấy mẹ sau thông báo 'con có vợ rồi' - Ảnh 2
Tại buổi tiệc, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt xúc động ôm mẹ, thông báo tin "con có vợ rồi"

Đáng chú ý, dù không có sự xuất hiện của Puka trong đoạn clip được đăng tải nhưng netizen vẫn nghe ra giọng của nữ diễn viên vang vọng khi Gin Tuấn Kiệt được nhận lì xì mừng tuổi mới từ mẹ. Cô cảm thán: “Mắc cỡ quá đi thôi á. Mẹ khóc bây giờ, đừng có nói nữa". 

Gin Tuấn Kiệt không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động ôm chầm lấy mẹ sau thông báo 'con có vợ rồi' - Ảnh 3
Đáng chú ý, dù không có sự xuất hiện của Puka trong đoạn clip được đăng tải nhưng netizen vẫn nghe ra giọng của nữ diễn viên vang vọng khi Gin Tuấn Kiệt được nhận lì xì mừng tuổi mới từ mẹ

Đây cũng là lần đầu tiên Puka công khai xuất hiện chung khung ảnh với bố mẹ chồng tương lai. Trước khi công khai tình cảm, nữ diễn viên cũng nhiều lần bị soi tham dự buổi tiệc thân mật, sinh nhật cùng gia đình Gin Tuấn Kiệt. Có thể thấy, mối quan hệ của Puka và gia đình vị hôn phu rất thân thiết, gắn bó từ nhiều năm qua. Dưới bình luận, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả lại lần nữa ồ ạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi trẻ. 

Gin Tuấn Kiệt không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động ôm chầm lấy mẹ sau thông báo 'con có vợ rồi' - Ảnh 4
Đây cũng là lần đầu tiên Puka công khai xuất hiện chung khung ảnh với bố mẹ chồng tương lai

Giữa tâm điểm sự chú ý, chia sẻ với truyền thông về tin vui được cầu hôn, đại diện truyền thông của Puka xác nhận nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng xác nhận. Phía Puka chia sẻ: "Puka và Gin Tuấn Kiệt đã bên nhau được 4 năm. Nhân dịp sinh nhật Gin Tuấn Kiệt hôm nay, cả hai chính thức công khai hẹn hò và xác nhận về chung một nhà bằng việc cầu hôn".

Gin Tuấn Kiệt không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động ôm chầm lấy mẹ sau thông báo 'con có vợ rồi' - Ảnh 5
Cặp đôi dự định về chung một nhà vào cuối năm 2023.

"Sau khi cầu hôn, Puka và Gin Tuấn Kiệt dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay" - đại diện truyền thông diễn viên Puka tiết lộ.

Phản ứng của sao Việt khi Gin Tuấn Kiệt và Puka chính thức về chung một nhà

Phản ứng của sao Việt khi Gin Tuấn Kiệt và Puka chính thức về chung một nhà

Sao nhiều năm 'chèo thuyền' tích cực, cặp đôi Gin Tuấn Kiệt - Puka cuối cùng cũng đã gặt hái được trái ngọt.

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