Sau thông báo 'tin vui' chấn động Vbiz, Puka và Gin Tuấn Kiệt lộ diện 'tình bể bình' bên nhau, cười tươi rói trước thềm về chung một nhà

Ngay sau khi trở thành tâm điểm, cặp đôi đã có màn lộ diện tình tứ, không còn e ngại và tránh né đứng chung như trước.

Tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh cầu hôn Puka sau nhiều năm hẹn hò bí mật. Trên trang cá nhân, Gin Tuấn Kiệt hào hứng thông báo: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo 'thuyền đã cập bến'". Tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh cầu hôn Puka sau nhiều năm hẹn hò bí mật Bài viết của Gin Tuấn Kiệt đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã để lại lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi. Thậm chí nhiều nghệ sĩ còn ghép ảnh của cặp đôi để chúc mừng dịp đặc biệt này.

Ngay sau khi trở thành tâm điểm, cặp đôi đã có màn lộ diện tình tứ, không còn e ngại và tránh né đứng chung như trước. Trong khung hình chung, Puka và Gin Tuấn Kiệt ngồi cạnh nhau và nở nụ cười rạng rỡ. Ngay sau khi trở thành tâm điểm, cặp đôi đã có màn lộ diện tình tứ, không còn e ngại và tránh né đứng chung như trước Chia sẻ với truyền thông về tin vui này, đại diện truyền thông của diễn viên Puka xác nhận nữ diễn viên đã được Gin Tuấn Kiệt cầu hôn. Phía Puka chia sẻ: "Puka và Gin Tuấn Kiệt đã bên nhau được 4 năm. Nhân dịp sinh nhật Gin Tuấn Kiệt hôm nay, cả hai chính thức công khai hẹn hò và xác nhận về chung một nhà bằng việc cầu hôn".

Đại diện truyền thông của diễn viên Puka xác nhận nữ diễn viên đã được Gin Tuấn Kiệt cầu hôn và dự định tổ chức lễ cưới cuối năm nay "Sau khi cầu hôn, Puka và Gin Tuấn Kiệt dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay" - đại diện truyền thông diễn viên Puka tiết lộ. Cách đây chưa lâu, trong một buổi phỏng vấn, Puka cũng đã thẳng thắn thừa nhận chuyện có người yêu Cách đây chưa lâu, trong một buổi phỏng vấn, Puka cũng đã thẳng thắn thừa nhận chuyện có người yêu. Cô cho biết may mắn được bạn trai hiểu tính chất công việc nên đồng cảm. Hiện tại tin vui của Puka và Gin Tuấn Kiệt đang "chiếm spotlight" ở khắp diễn đàn lớn nhỏ trên mạng xã hội.

Puka chấp nhận lời cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt, tiết lộ thời điểm tổ chức lễ cưới Cặp đôi được đẩy thuyền rầm rộ Gin Tuấn Kiệt và Puka chính thức về chung một nhà là chủ đề hot trong thời điểm hiện tại.

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