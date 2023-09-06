Puka chấp nhận lời cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt, tiết lộ thời điểm tổ chức lễ cưới

Hậu trường 06/09/2023 20:11

Cặp đôi được đẩy thuyền rầm rộ Gin Tuấn Kiệt và Puka chính thức về chung một nhà là chủ đề hot trong thời điểm hiện tại.

Tối 6/9, Gin Tuấn Kiệt bất ngờ khoe ảnh cầu hôn Puka nhân dịp sinh nhật tuổi 29 sau nhiều năm hẹn hò.

Puka chấp nhận lời cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt, tiết lộ thời điểm tổ chức lễ cưới - Ảnh 1
Tối 6/9, Gin Tuấn Kiệt bất ngờ khoe ảnh cầu hôn Puka nhân dịp sinh nhật tuổi 29 sau nhiều năm hẹn hò.

Anh đăng tải một bức ảnh kèm dòng trạng thái: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo 'thuyền đã cập bến'".

Đại diện truyền thông của Puka chia sẻ trên SAOstar: "Puka và Gin Tuấn Kiệt đã bên nhau được 4 năm. Nhân dịp sinh nhật Gin Tuấn Kiệt hôm nay, cả hai chính thức công khai hẹn hò và xác nhận về chung một nhà bằng việc cầu hôn".

"Sau khi cầu hôn, Puka và Gin Tuấn Kiệt dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay".

Gin Tuấn Kiệt và Puka là một trong những cặp đôi được dân mạng "đẩy thuyền" nhiều nhất hiện nay. Cả 2 có tin đồn tình cảm từ năm 2019 và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều fan hâm mộ. Mặc dù có khá nhiều thông tin cho thấy mối quan hệ đặc biệt của cả hai nhưng Gin Tuấn Kiệt và Puka chưa từng xác nhận. 

Puka chấp nhận lời cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt, tiết lộ thời điểm tổ chức lễ cưới - Ảnh 2
Gin Tuấn Kiệt và Puka là một trong những cặp đôi được dân mạng "đẩy thuyền" nhiều nhất hiện nay.
Puka chấp nhận lời cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt, tiết lộ thời điểm tổ chức lễ cưới - Ảnh 3
Cả 2 có tin đồn tình cảm từ năm 2019 và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều fan hâm mộ.

Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 1989. Gin Tuấn Kiệt tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1994. Sau "7749 hint" hẹn hò, sống chung một nhà và khiến người hâm mộ không ít lần hoang mang, cuối cùng Gin Tuấn Kiệt và Puka cũng chính thức công khai là một đôi và sắp tổ chức hôn lễ.

Puka chấp nhận lời cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt, tiết lộ thời điểm tổ chức lễ cưới - Ảnh 4
Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 1989. Gin Tuấn Kiệt tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1994.
Puka chấp nhận lời cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt, tiết lộ thời điểm tổ chức lễ cưới - Ảnh 5
 Sau "7749 hint" hẹn hò, sống chung một nhà và khiến người hâm mộ không ít lần hoang mang, cuối cùng Gin Tuấn Kiệt và Puka cũng chính thức công khai là một đôi và sắp tổ chức hôn lễ.

 

HOT: Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka vào sinh nhật tuổi 29

HOT: Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka vào sinh nhật tuổi 29

Dân mạng đang bàn tán sôi nổi về thông tin Puka và Gin Tuấn Kiệt sắp về chung một nhà.

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Từ khóa:   Gin Tuấn Kiệt Puka Gin Tuấn Kiệt và Puka kết hôn

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