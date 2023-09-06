HOT: Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka vào sinh nhật tuổi 29

Dân mạng đang bàn tán sôi nổi về thông tin Puka và Gin Tuấn Kiệt sắp về chung một nhà.
- Không còn 'úp mở' chuyện yêu đương, Puka - Gin Tuấn Kiệt mượn chương trình 'tán tỉnh' nhau
- Gin Tuấn Kiệt công khai nụ hôn sân khấu đầu tiên với Puka, fan nhiệt tình "đẩy thuyền", mong cho cặp đôi này sớm công khai tình cảm
Mới đây vào tối ngày 6/9, trong dịp sinh nhật lần thứ 29, Gin Tuấn Kiệt bất ngờ "đánh úp" cõi mạng khi tung ảnh cầu hôn với Puka. Theo đó, nam ca sĩ viết: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi. Món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia Đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa.Và đặc biệt cám ơn khán Giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo "thuyền đã cập bến".
Bạn bè và người hâm mộ đã nhanh chóng để lại lời chúc mừng sau dòng trạng thái của nam ca sĩ.
Puka và Gin Tuấn Kiệt vướng tin đồn hẹn hò khi liên tục bị soi loạt "hint" khó chối trong vài năm qua. Trước nghi vấn tình cảm, họ khéo léo phủ nhận, cho biết chỉ là mối quan hệ chị em thân thiết. Mặc cho nhân vật chính lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn nhưng khán giả vẫn "ship" nhiệt tình.
Puka (sinh năm 1989) và Gin Tuấn Kiệt (sinh năm 1994) là cặp sao đang được giới trẻ yêu thích. Cả hai là cặp đôi trai tài gái sắc đang nhận được sự ủng hộ tích cực trong thời gian qua. Netizen không khỏi bày tỏ sự mong ngóng, hy vọng sẽ chứng kiến đám cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt vào cuối năm 2023 này.