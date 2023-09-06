HOT: Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka vào sinh nhật tuổi 29

Mới đây vào tối ngày 6/9, trong dịp sinh nhật lần thứ 29, Gin Tuấn Kiệt bất ngờ "đánh úp" cõi mạng khi tung ảnh cầu hôn với Puka. Theo đó, nam ca sĩ viết: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi. Món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia Đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa.Và đặc biệt cám ơn khán Giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo "thuyền đã cập bến".

Bạn bè và người hâm mộ đã nhanh chóng để lại lời chúc mừng sau dòng trạng thái của nam ca sĩ.