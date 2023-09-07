Phản ứng của sao Việt khi Gin Tuấn Kiệt và Puka chính thức về chung một nhà

Bức ảnh của cặp đôi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và bạn bè trong showbiz của cả hai. Những sao Việt đình đám như Tiến Luật, Huỳnh Lập, BB Trần, Issac, Jun, Trương Thế Vinh,.. gửi lời chúc mừng, háo hức mong chờ hôn lễ của cả hai. Trong khi đó, nhiều khán giả cũng tỏ ra bất ngờ và vỡ òa khi cặp đôi quyết định công khai mối quan hệ sau thời gian giấu kín.

Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka đang là chủ đề rần rần trên mạng xã hội trong thời điểm hiện tại. Cụ thể, vào tối ngày 6/9, Gin Tuấn Kiệt đăng ảnh hạnh phúc khi bế Puka, còn nữ diễn viên cười rạng rỡ khoe chiếc nhẫn vừa được cầu hôn. Nam ca sĩ chia sẻ: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi! Món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo "thuyền đã cập bến".

Diễn viên Duy Khánh vui mừng bày tỏ: "Ngày này cũng tới rồi! Thuyền trưởng tuyên bố: "Thuyền PuGin đã chính thức cập bờ".

Mẹ bỉm Hòa Minzy cũng nhanh chóng góp vui: "Ngày này cũng tới rồi sao. Đồ sơ sinh của Bo em vẫn giữ vài bộ, khi nào cần nói em nha Gin. Quá trời rồi anh chị tôi ơi".

BB Trần hài hước trêu đùa: "Thì ra đây là cách anh trả lời, không sao tôi cũng đoán trước được rồi, chúc anh và cô ấy hạnh phúc và hãy quên tôi đi".

Không những thế, Duy Khánh, Quốc Khánh, Trương Thế Vinh, BB Trần, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập,...còn 'cosplay' và chế lại bức ảnh mà Gin Tuấn Kiệt đăng tải, khiến cộng đồng mạng sôi nổi chưa từng thấy.

Nhiều sao Việt còn 'cosplay' và chế lại bức ảnh mà Gin Tuấn Kiệt đăng tải, khiến cộng đồng mạng sôi nổi chưa từng thấy.

Gin Tuấn Kiệt và Puka vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020. Dù chưa từng xác nhận mối quan hệ nhưng cặp đôi được nhiều đồng nghiệp và khán giả ủng hộ, nhiệt tình "đẩy thuyền". Khi tham gia các gameshow, Gin Tuấn Kiệt và Puka cũng thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc nhưng vẫn liên tiếp phủ nhận. Dù vậy, người hâm mộ liên tục "soi" ra bằng chứng hẹn hò của cả hai từ những tấm ảnh đăng tải trên mạng xã hội khi chụp ở cùng một địa điểm. Một số fan còn phát hiện ra họ thỉnh thoảng diện đồ đôi.

Gin Tuấn Kiệt và Puka vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020.