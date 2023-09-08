Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao?

Hậu trường 08/09/2023 20:56

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, mới đây, một cặp Hoa hậu - diễn viên vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao.

Thời gian qua, cư dân mạng đã lan truyền thông tin Hoa hậu Thiên Ân hẹn hò với Phát La - học trò của Trường Giang. Cặp đôi cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại một số cuộc vui tại gia đình Trường Giang và vài sự kiện khác khiến khán giả không khỏi thích thú. Tại đây, Phát La cũng liên tục bị bắt gặp những hành động ngọt ngào dành cho Thiên Ân.

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 1

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 2

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 3
Phát La - Thiên Ân thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại một số cuộc vui tại gia đình Trường Giang và vài sự kiện khác

 

Gần đây, sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cư dân mạng đã ghép ảnh Phát La và Thiên Ân để đu trend ảnh cầu hôn. Chuyện không có gì để nói nếu đích thân Phát La đã chia sẻ bức ảnh này kèm theo lời nhắn nhủ đến Thiên Ân: "Nữ thí chủ xin hãy tự trọng".

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 4
Phát La đã chia sẻ bức ảnh của một cư dân mạng đã ghép ảnh của anh và Thiên Ân để đu trend ảnh cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt - Puka

 

Điều này khiến cư dân mạng cho rằng đây là chi tiết ngầm ẩn ý cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt. Thậm chí, có người còn nghi vấn đàng trai đang úp úp mở mở chuyện kết hôn trong thời gian tới. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đây chỉ một màn trêu đùa của Phát La vì bức ảnh chế quá dễ thương.

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 5
 Ảnh nền điện thoại của Phát La được cho là hình ảnh của Thiên Ân

 

Không những thế, gần đây, cộng đồng mạng cũng soi loạt "hint" hẹn hò của Phát La và Thiên Ân. Cụ thể, trên ảnh nền điện thoại của Phát La được cho là hình ảnh của Thiên Ân. Bên cạnh đó, anh còn gọi nàng hậu là "em bé 2k" khiến ai nấy không khỏi thích thú bởi cách xưng hô ngọt ngào.

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 6

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 7
Phát La còn gọi Thiên Ân là "em bé 2k" khiến ai nấy không khỏi thích thú bởi cách xưng hô ngọt ngào

 

Sau màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt và Puka, một cặp Hoa hậu - diễn viên Vbiz lộ bằng chứng 'yêu đương' khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 8
Thiên Ân từng lên tiếng khi dính nghi vấn hẹn hò cùng Phát La

 

Trước đó, Thiên Ân từng lên tiếng khi dính nghi vấn hẹn hò cùng Phát La: "Chúng tôi chơi thân với nhau, cùng hội với nhiều anh chị khác như chị Nhã Phương, anh Trường Giang. Mọi người đặt nghi vấn về chuyện tình cảm của tôi nhưng ở thời điểm hiện tại tôi mong muốn mọi người quan tâm đến những hoạt động nghệ thuật, những dự án ý nghĩa trong nhiệm kỳ của mình".

Sau ồn ào bị miệt thị ngoại hình, Hoa hậu Thiên Ân lần đầu hội ngộ ông Nawat, thái độ vị chủ tịch Miss Grand International gây bất ngờ

Sau ồn ào bị miệt thị ngoại hình, Hoa hậu Thiên Ân lần đầu hội ngộ ông Nawat, thái độ vị chủ tịch Miss Grand International gây bất ngờ

Mới đây, Hoa hậu Thiên Ân đã ra đón Chủ tịch Miss Grand International tại sân bay. Tuy nhiên, thái độ của ông dành cho nàng hậu gây bất ngờ.

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Từ khóa:   Phát La Thiên Ân vbiz

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