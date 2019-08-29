Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Hạnh Thúy bất ngờ chia sẻ việc mình vừa bị người giúp việc trộm tài sản khiến nhiều người hoang mang.

Thường xuyên bận rộn với các dự án phim ảnh, nữ diễn viên Hạnh Thúy quyết định thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà. Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên đã không giấu được sự thất vọng khi phát hiện người giúp việc không trung thực. Nữ diễn viên Hạnh Thúy vừa bị người giúp việc trộm tài sản - Ảnh: FB Cụ thể, Hạnh Thúy đã đăng tải những hình ảnh chụp lại tin nhắn của cô và người giúp việc lên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Lần đầu tiên gặp tình trạng người giúp việc không trung thực. May mà có camera làm chứng chị mới nhận”.

Theo đó, người này đã lén trộm một món đồ chơi trong nhà Hạnh Thúy và đem đi bán để lấy tiền. Tuy đây chỉ là món tài sản nhỏ, không mấy đáng giá nhưng lại là vật lưu niệm có giá trị tinh thần lớn đối với gia đình nữ diễn viên. Tuy nhiên, chỉ đến khi Hạnh Thúy cho người kiểm tra camera trong nhà thì người giúp việc mới nhận tội. Bài đăng của Hạnh Thúy - Ảnh: FB Thay vì tức giận với hành động này của kẻ gian, Hạnh Thúy chỉ nhẹ nhàng yêu cầu trả lại món đồ chơi vừa trộm. Tuy nhiên, sự việc này đã khiến nữ diễn viên cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống: “Chị hỏi mình có giận không. Mình thật sự không giận chút nào. Chỉ thấy áy náy vì người ta dễ tham quá!”.

Nữ diễn viên không tức giận khi bị trộm tài sản mà chỉ buồn vì tin lầm người - Ảnh: FB Được biết, người giúp việc trong câu chuyện này vì quá túng thiếu nên mới làm liều. Sau khi bị phát hiện, người này hứa sẽ nhanh chóng đến tiệm cầm đồ chuộc lại món hàng đã trộm trả lại cho gia đình Hạnh Thúy, đồng thời cầu xin sự tha thứ từ nữ diễn viên. Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Dưới bài đăng của Hạnh Thúy, nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi thuê người giúp việc trong gia đình cũng như khuyên nữ diễn viên nên cẩn thận hơn.

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