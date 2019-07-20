Bị trộm lấy hết của cải, Nhật Kim Anh liên tục trấn an bản thân, ai đọc cũng xót xa thay

Hậu trường 20/07/2019 11:02

Những ngày qua, ca sĩ Nhật Kim Anh nhận được rất nhiều lời động viên tinh thần từ bạn bè và đồng nghiệp, hi vọng cô sớm lấy lại tinh thần.

Ngày 14/7 vừa qua, trên đường về lại TP. Hồ Chí Minh, ca sĩ Nhật Kim Anh bàng hoàng phát hiện nhà bị kẻ trộm đột nhập, lấy sạch tài sản tích cóp chục năm. Theo đó, kẻ trộm lấy đi khối tài sản lớn gồm tiền, vàng, kim cương và nữ trang quý, tổng giá trị lên đến hơn 5 tỷ đồng. Bị "vét sạch" của cải nhiều năm dành dụm, nữ ca sĩ suy sụp, xuống tinh thần nghiêm trọng. Thậm chí, cô đã hủy tất cả các show, chương trình dù đã nhận lời tham gia trước đó. Hiện tại, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra để truy tìm thủ phạm.

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Kẻ trộm phá banh két sắt lấy hết tài sản - Ảnh: FBNV
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Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc - Ảnh: FBNV

Giọng ca Thà người đừng hứa đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của bạn bè và khán giả khắp nơi. Trước tình cảm của mọi người, Nhật Kim Anh cố gắng lấy lại tinh thần, tự trấn an bản thân và quay lại với công việc.

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Trở lại làm việc sau chuyện không may, Nhật Kim Anh lộ rõ vẻ hốc hác, mệt mỏi - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ những dòng trạng thái động viên bản thân. Cô viết: "Cuộc sống là thế... Đừng cố nói với số đông sự thật, khi họ chỉ muốn nghe những gì họ nghĩ, thời gian sẽ trả lời tất cả"; "Buồn thì cũng phải kiếm sống"; "Cuộc sống quan trọng nhất là cách nhìn, chủ yếu là bạn nhìn nó ở khía cạnh nào. P/s: Buồn nào cũng phải vượt qua".

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Nhật Kim Anh động viên chính mình sau vụ trộm - Ảnh: FBNV
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Chuyện xui đến bất ngờ, đôi lúc cô không thể giấu đi hết sự mệt mỏi, bất lực - Ảnh: FBNV

Mới đây, Nhật Kim Anh đã quay lại phim trường tiếp tục công việc đang làm. Dù vẫn rất hoang mang, lo lắng sau vụ mất trộm, nhưng cô cố gắng vượt qua cú sốc, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Sự mạnh mẽ của nữ ca sĩ khiến nhiều người cảm phục.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hé lộ thêm chi tiết bất ngờ vụ trộm phá banh két sắt lấy hơn 5 tỷ

Ca sĩ Nhật Kim Anh hé lộ thêm chi tiết bất ngờ vụ trộm phá banh két sắt lấy hơn 5 tỷ

Không để chuyện riêng ảnh hưởng công việc chung, ca sĩ Nhật Kim Anh cố gắng lấy lại tinh thần, trở lại trường quay. Dù vậy, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng sau vụ trộm.

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