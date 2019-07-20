Ngày 14/7 vừa qua, trên đường về lại TP. Hồ Chí Minh, ca sĩ Nhật Kim Anh bàng hoàng phát hiện nhà bị kẻ trộm đột nhập, lấy sạch tài sản tích cóp chục năm. Theo đó, kẻ trộm lấy đi khối tài sản lớn gồm tiền, vàng, kim cương và nữ trang quý, tổng giá trị lên đến hơn 5 tỷ đồng. Bị "vét sạch" của cải nhiều năm dành dụm, nữ ca sĩ suy sụp, xuống tinh thần nghiêm trọng. Thậm chí, cô đã hủy tất cả các show, chương trình dù đã nhận lời tham gia trước đó. Hiện tại, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra để truy tìm thủ phạm.

Kẻ trộm phá banh két sắt lấy hết tài sản - Ảnh: FBNV

Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc - Ảnh: FBNV

Giọng ca Thà người đừng hứa đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của bạn bè và khán giả khắp nơi. Trước tình cảm của mọi người, Nhật Kim Anh cố gắng lấy lại tinh thần, tự trấn an bản thân và quay lại với công việc.