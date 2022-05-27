Phản ứng gây chú ý của bà xã Trường Giang ngay khi vướng nghi vấn mang thai lần 2

Hậu trường 27/05/2022 10:51

Xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây nhất, Nhã Phương khiến dư luận "dấy lên" nghi vấn mang thai lần 2.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Trường GiangNhã Phương vẫn luôn được công chúng dành nhiều sự quan tâm đặc biệt. Là một gia đình hạnh phúc nhất nhì trong làng giải trí Việt nhưng cả hai lại rất kín tiếng về đời tư. Những hình ảnh liên quan đến nhóc tỳ của cặp vợ chồng nổi tiếng này cũng chỉ được đăng tải nhỏ giọt nhưng luôn làm dân mạng thích thú thả tim rần rần.

Trong một buổi livestream mới đây, Nhã Phương cùng các chị gái ăn cả mâm đồ chua như cóc, ổi, xoài,... Nữ diễn viên ăn vô cùng ngon miệng và cực hào hứng khi được dùng những món ăn chua như thế. Ngay lập tức, nhiều khán giả đã đặt ra nghi vấn bà xã Trường Giang đã mang thai lần 2.

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Nữ diễn viên ăn vô cùng ngon miệng và cực hào hứng khi được dùng những món ăn chua - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi đọc được những bình luận nghi vấn của cư dân mạng, bà xã Trường Giang liền nhanh chóng lên tiếng đính chính. Nữ diễn viên cho biết cô vẫn chưa có tin vui lần 2. Bà xã Trường Giang bật cười và chia sẻ: "Không có nha, không có em bé, trời ơi tui không có em bé. Tại sở thích hàng ngày của tui là ăn chua và cay mà thôi".

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 Nhã Phương liên tục vướng nghi vấn mang thai nhóc tỳ thứ hai - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó không lâu, Nhã Phương cũng đã từng vướng nghi vấn mang thai nhóc tỳ thứ hai. Dáng đi của nữ diễn viên có phần hơi kì lạ vì khá giống với những người phụ nữ mang thai. Khi khán giả bàn tán xôn xao, Nhã Phương cho biết cô có dáng đi "2 hàng" là bởi vì vừa chạy bộ 21km, chứ không phải là đang mang thai nhóc tì thứ 2.

Bà xã Trường Giang chia sẻ: "Í í đọc tin này cười ngất, mẹ Phương hôm đó chạy 21km xong không thể nhấc chân đi nổi, thành ra đi hai hàng chớ không phải có thêm bé đâu. Mà coi coi clip thấy giống bầu thiệt".

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