Từng bị chê thiếu sức sống, Nhã Phương 'bất ngờ' khoe ảnh đi chùa cùng hội bạn với vóc dáng 'bà mẹ một con' tuổi 31, dân mạng 'quay xe' ồ ạt 'xin vía'

Từng có thời điểm bị chê gầy và thiếu sức sống, mới đây, Nhã Phương chia sẻ loạt khoảnh khắc đi chùa cùng hội bạn khiến dân tình xuýt xoa với sắc vóc hiện tại của cô.

Vào tối ngày 15/5, Nhã Phương chia sẻ loạt khoảnh khắc đi chùa cùng hội bạn kèm theo lời nhắn: “Sống để yêu thương”. Trong shoot hình lần này, nhan sắc đời thực tuổi 31 của Nhã Phương cũng khiến dân tình xuýt xoa vì quá trẻ trung, xinh xắn. Đặc biệt, với nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tự tin, cô nàng lấy được thiện cảm của không ít người đối diện.

Nhã Phương khoe shoot ảnh đi chùa được cư dân mạng khen nức nở - Ảnh: FBNV Chia sẻ bí quyết lấy lại được thân hình thon gọn, nuột nà như hiện tại, Nhã Phương cho biết, có thời gian cô bị ám ảnh về chuyện cân nặng và vòng 2 sau sinh bé Destiny. Vậy nên cô đã thuê huấn luyện viên riêng tập tại nhà kết hợp chế độ ăn uống khoa học để có thể về dáng lại nhanh nhất có thể.

Nhã Phương và ông xã Trường Giang - Ảnh: FBNV Trước đó, có thời điểm bà xã Trường Giang còn bị cư dân mạng chê quá gầy và thiếu sức sống. Trước những ý kiến của khán giả, nữ diễn viên cho biết, vì tính chất công việc thường xuyên phải xuất hiện trước ống kính và phải diện đồ body nhiều nên cô buộc phải giữ dáng thật thon gọn, nhỏ nhắn. Có thời điểm Nhã Phương từng bị chê quá gầy - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của nữ diễn viên, khán giả đồng loạt dành “cơn mưa” lời khen: "Tuyệt vời quá chị", “Trời ưi cưng quá đi”, “Xinh quá chị yêu ơi”,… Được biết, Nhã Phương một trong những nữ diễn viên có tài năng của showbiz Việt. Cuối tháng 9/2028, Nhã Phương và Trường Giang. Sau thời gian chung sống, cả hai chào đón con gái đầu lòng tên Destiny vào năm 2019. Hiện tại, cả hai là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc nhất nhì showbiz.

Nhã Phương bị 'hội đồng' ngay trên sóng truyền hình, Trường Giang trực tiếp bóc mẽ vợ chẳng kiêng nể Trong chương trình "Chọn ai đây" vừa lên sóng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, điều đặc biệt có màn bóc mẽ Nhã Phương khiến dân tình được một phen cười lăn cười bò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-bi-che-thieu-suc-song-nha-phuong-bat-ngo-khoe-anh-di-chua-cung-hoi-ban-voi-voc-dang-ba-me-mot-con-tuoi-31-dan-mang-quay-xe-o-at-xin-via-469026.html