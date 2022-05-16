Từng bị chê thiếu sức sống, Nhã Phương 'bất ngờ' khoe ảnh đi chùa cùng hội bạn với vóc dáng 'bà mẹ một con' tuổi 31, dân mạng 'quay xe' ồ ạt 'xin vía'

Hậu trường 16/05/2022 10:31

Từng có thời điểm bị chê gầy và thiếu sức sống, mới đây, Nhã Phương chia sẻ loạt khoảnh khắc đi chùa cùng hội bạn khiến dân tình xuýt xoa với sắc vóc hiện tại của cô.

Vào tối ngày 15/5, Nhã Phương chia sẻ loạt khoảnh khắc đi chùa cùng hội bạn kèm theo lời nhắn: “Sống để yêu thương”.

Trong shoot hình lần này, nhan sắc đời thực tuổi 31 của Nhã Phương cũng khiến dân tình xuýt xoa vì quá trẻ trung, xinh xắn. Đặc biệt, với nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tự tin, cô nàng lấy được thiện cảm của không ít người đối diện.

Từng bị chê thiếu sức sống, Nhã Phương 'bất ngờ' khoe ảnh đi chùa cùng hội bạn với vóc dáng 'bà mẹ một con' tuổi 31, dân mạng 'quay xe' ồ ạt 'xin vía' - Ảnh 1
Từng bị chê thiếu sức sống, Nhã Phương 'bất ngờ' khoe ảnh đi chùa cùng hội bạn với vóc dáng 'bà mẹ một con' tuổi 31, dân mạng 'quay xe' ồ ạt 'xin vía' - Ảnh 2
Nhã Phương khoe shoot ảnh đi chùa được cư dân mạng khen nức nở - Ảnh: FBNV

 

Chia sẻ bí quyết lấy lại được thân hình thon gọn, nuột nà như hiện tại, Nhã Phương cho biết, có thời gian cô bị ám ảnh về chuyện cân nặng và vòng 2 sau sinh bé Destiny. Vậy nên cô đã thuê huấn luyện viên riêng tập tại nhà kết hợp chế độ ăn uống khoa học để có thể về dáng lại nhanh nhất có thể.

Từng bị chê thiếu sức sống, Nhã Phương 'bất ngờ' khoe ảnh đi chùa cùng hội bạn với vóc dáng 'bà mẹ một con' tuổi 31, dân mạng 'quay xe' ồ ạt 'xin vía' - Ảnh 3
Nhã Phương và ông xã Trường Giang - Ảnh: FBNV

 

 

Trước đó, có thời điểm bà xã Trường Giang còn bị cư dân mạng chê quá gầy và thiếu sức sống. Trước những ý kiến của khán giả, nữ diễn viên cho biết, vì tính chất công việc thường xuyên phải xuất hiện trước ống kính và phải diện đồ body nhiều nên cô buộc phải giữ dáng thật thon gọn, nhỏ nhắn.

Từng bị chê thiếu sức sống, Nhã Phương 'bất ngờ' khoe ảnh đi chùa cùng hội bạn với vóc dáng 'bà mẹ một con' tuổi 31, dân mạng 'quay xe' ồ ạt 'xin vía' - Ảnh 4
Có thời điểm Nhã Phương từng bị chê quá gầy - Ảnh: Internet

 

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, khán giả đồng loạt dành “cơn mưa” lời khen: "Tuyệt vời quá chị", “Trời ưi cưng quá đi”, “Xinh quá chị yêu ơi”,…

Được biết, Nhã Phương một trong những nữ diễn viên có tài năng của showbiz Việt. Cuối tháng 9/2028, Nhã Phương và Trường Giang. Sau thời gian chung sống, cả hai chào đón con gái đầu lòng tên Destiny vào năm 2019. Hiện tại, cả hai là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc nhất nhì showbiz.

Nhã Phương bị 'hội đồng' ngay trên sóng truyền hình, Trường Giang trực tiếp bóc mẽ vợ chẳng kiêng nể

Nhã Phương bị 'hội đồng' ngay trên sóng truyền hình, Trường Giang trực tiếp bóc mẽ vợ chẳng kiêng nể

Trong chương trình "Chọn ai đây" vừa lên sóng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, điều đặc biệt có màn bóc mẽ Nhã Phương khiến dân tình được một phen cười lăn cười bò.

Xem thêm
Từ khóa:   nhã phương vóc dáng nhã phương vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 35 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 18 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?