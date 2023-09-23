Phản ứng gây bất ngờ của Mai Tài Phến khi được hỏi về tật xấu của 'bạn gái tin đồn' Mỹ Tâm

Không những thế, Mai Tài Phến tiếp tục bị đặt vào thế khó với câu hỏi: "Đưa ra 2 điều từng làm và bí mật của anh với chị Tâm". Mai Tài Phến khéo léo từ chối. Với câu hỏi cuối cùng về dự định kết hôn, nam diễn viên dứt khoát: "Cái này càng không biết".

Mới đây, Mai Tài Phến gây chú ý trên mạng xã hội khi tiết lộ một việc liên quan đến Mỹ Tâm . Theo đó, khi được khán giả hỏi về tật xấu của ‘tình tin đồn’, Mai Tài Phến đáp ngay và luôn: "Chắc không có tật xấu nào đâu".

Nhiều khán giả cho rằng Mai Tài Phèn từ chối khéo tất cả các câu hỏi liên quan đến Mỹ Tâm. Mặc dù vậy, khán giả tiếp tục ‘đẩy thuyền’ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sớm ngày thành đôi.

Mai Tài Phèn luôn từ chối khéo tất cả các câu hỏi liên quan đến Mỹ Tâm

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng hợp tác cùng nhau trong dự án âm nhạc Đừng Hỏi Em. Sau đó, cả hai tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh. Sau những lần tái hợp trong các dự án âm nhạc và điện ảnh, nhiều tin đồn rộ lên Mỹ Tâm và nam diễn viên kém 10 tuổi đang hẹn hò.

Sau những lần tái hợp trong các dự án âm nhạc và điện ảnh, nhiều tin đồn rộ lên Mỹ Tâm và nam diễn viên kém 10 tuổi đang hẹn hò

Theo đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng bị bắt gặp diện đồ đôi. Ngoài ra, trong những buổi họp mặt bạn bè, cả hai cùng xuất hiện nhưng hạn chế có mặt chung khung hình. Động thái này khiến người hâm mộ càng nghi ngờ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tồn tại mối quan hệ tình cảm. Năm 2022, Mai Tài Phến từng bị bắt gặp về quê Mỹ Tâm đón Tết.

Cả 2 thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau

Mỹ Tâm từng chia sẻ về gu người yêu: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được. Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ 'say bye' mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng".