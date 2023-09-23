Phản ứng gây bất ngờ của Mai Tài Phến khi được hỏi về tật xấu của 'bạn gái tin đồn' Mỹ Tâm

Hậu trường 23/09/2023 16:32

Mới đây, Mai Tài Phến gây chú ý khi có phản ứng bất ngờ trước câu hỏi về tật xấu của 'bạn gái tin đồn' Mỹ Tâm.

Mới đây, Mai Tài Phến gây chú ý trên mạng xã hội khi tiết lộ một việc liên quan đến Mỹ Tâm. Theo đó, khi được khán giả hỏi về tật xấu của ‘tình tin đồn’, Mai Tài Phến đáp ngay và luôn: "Chắc không có tật xấu nào đâu".

Không những thế, Mai Tài Phến tiếp tục bị đặt vào thế khó với câu hỏi: "Đưa ra 2 điều từng làm và bí mật của anh với chị Tâm". Mai Tài Phến khéo léo từ chối. Với câu hỏi cuối cùng về dự định kết hôn, nam diễn viên dứt khoát: "Cái này càng không biết".

Phản ứng gây bất ngờ của Mai Tài Phến khi được hỏi về tật xấu của 'bạn gái tin đồn' Mỹ Tâm - Ảnh 1
Mai Tài Phến tiết lộ Mỹ Tâm không có tật xấu

 

Nhiều khán giả cho rằng Mai Tài Phèn từ chối khéo tất cả các câu hỏi liên quan đến Mỹ Tâm. Mặc dù vậy, khán giả tiếp tục ‘đẩy thuyền’ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sớm ngày thành đôi.

Phản ứng gây bất ngờ của Mai Tài Phến khi được hỏi về tật xấu của 'bạn gái tin đồn' Mỹ Tâm - Ảnh 2
Mai Tài Phèn luôn từ chối khéo tất cả các câu hỏi liên quan đến Mỹ Tâm

 

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng hợp tác cùng nhau trong dự án âm nhạc Đừng Hỏi Em. Sau đó, cả hai tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh. Sau những lần tái hợp trong các dự án âm nhạc và điện ảnh, nhiều tin đồn rộ lên Mỹ Tâm và nam diễn viên kém 10 tuổi đang hẹn hò.

Phản ứng gây bất ngờ của Mai Tài Phến khi được hỏi về tật xấu của 'bạn gái tin đồn' Mỹ Tâm - Ảnh 3

Sau những lần tái hợp trong các dự án âm nhạc và điện ảnh, nhiều tin đồn rộ lên Mỹ Tâm và nam diễn viên kém 10 tuổi đang hẹn hò

 

Theo đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng bị bắt gặp diện đồ đôi. Ngoài ra, trong những buổi họp mặt bạn bè, cả hai cùng xuất hiện nhưng hạn chế có mặt chung khung hình. Động thái này khiến người hâm mộ càng nghi ngờ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tồn tại mối quan hệ tình cảm. Năm 2022, Mai Tài Phến từng bị bắt gặp về quê Mỹ Tâm đón Tết.

Phản ứng gây bất ngờ của Mai Tài Phến khi được hỏi về tật xấu của 'bạn gái tin đồn' Mỹ Tâm - Ảnh 4
Cả 2 thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau

 

Mỹ Tâm từng chia sẻ về gu người yêu: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được. Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ 'say bye' mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng".

Những điều ít ai biết về mẹ của Mỹ Tâm: Từng là hoa khôi đất Quảng, nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng tính cách từ mẹ, luôn 'khắc cốt ghi tâm' một điều mẹ dạy

Những điều ít ai biết về mẹ của Mỹ Tâm: Từng là hoa khôi đất Quảng, nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng tính cách từ mẹ, luôn 'khắc cốt ghi tâm' một điều mẹ dạy

Những đức tính tốt đẹp của Mỹ Tâm được ảnh hưởng một phần từ người mẹ từng là hoa khôi đất Quảng của cô. Trong những lần hiếm hoi nói về gia đình và mẹ, Mỹ Tâm cho biết trong lòng cô, người mà cô ‘kính trọng nhất và luôn hướng về’ chính là mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Tâm Mai Tài Phến vbiz

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 15 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 45 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 15 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm