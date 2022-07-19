Phan Hiển trải lòng về màn cầu hôn lãng mạn khiến Khánh Thi bật khóc, tiết lộ điều đặc biệt sẽ diễn ra trong đám cưới

Mới đây, Phan Hiển không ngại quỳ gối bày tỏ tình cảm dành cho Khánh Thi trước sự chứng kiến của mọi người. Đây được xem là quả ngọt sau 12 năm gắn bó, cùng nhau vượt qua không ít sóng gió của cặp đôi.

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi vàng của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam. Tới nay, cả hai đã gắn bó với nhau hơn 13 năm, có 2 đứa con. Mới đây, trong một buổi ghi hình chương trình truyền hình, Phan Hiển bất ngờ quỳ gối cầu hôn với Khánh Thi. Người mẹ của 2 đứa con không kìm được cảm xúc, nghẹn ngào và bật khóc trước sự chứng kiến của mọi người. Khánh Thi chia sẻ đây là giây phút không thể quên trong cuộc đời cô. Sau nhiều năm tháng gắn bó, tình yêu của cả hai vẫn bền chặt.

Phan Hiển quỳ gối cầu hôn Khánh Thi khi cùng tham gia một chương trình truyền hình - Ảnh: FBNV Chia sẻ với báo Thanh Niên, Phan Hiển cho biết anh bước ra sân khấu với mong muốn bày tỏ tình cảm dành cho Khánh Thi một cách đơn giản nhất. Phan Hiển bộc bạch: "Kịch bản, tất cả mọi thứ đã được bên chương trình hỗ trợ để mình làm nàng (cách gọi thân mật) cảm động. Tôi có soạn trước một vài câu để có thể chia sẻ trước khi trao nhẫn. Tôi đã mất rất lâu để viết nên những lời đó. Nhưng khi đứng trước nàng, tôi không thể nói đúng như những gì mình đã viết ra. Nói thật là tôi còn run hơn cả Thi nữa".

Đồng thời, Phan Hiển cho biết anh cảm thấy vui khi mang đến một điều bất ngờ cho bà xã sau thời gian dài gắn bó. Nam vũ công tâm sự: "Tôi thấy Thi như thế, tôi rất hạnh phúc. Nói đúng hơn là không có từ nào để diễn tả đúng cái khoảnh khắc đó. Vui có, hồi hộp cũng có. Bình thường hai vợ chồng nói chuyện với nhau, không có người ngoài thì tôi rất tự nhiên. Nhưng hôm đó vừa có máy quay, vừa có nhiều người nên tôi rất run, như kiểu tim muốn rớt ra ngoài vậy". Cái kết đẹp của Phan Hiển và Khánh Thi sau thời gian gắn bó bên nhau - Ảnh: FBNV Ngoài ra, Phan Hiển tiết lộ thêm đám cưới dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2022. Nam vũ công cho biết đó là thời điểm thích hợp nhất, khi cả hai đã sắp xếp được công việc. Đặc biệt, ông xã Khánh Thi "chơi lớn" khi đặt nhạc sĩ viết riêng một vài bài về đám cưới để dành riêng cho cả hai. Đó là một trong những tiết mục mở màn trong đám cưới của cặp đôi.

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