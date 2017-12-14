Phan Anh hào hứng khoe ảnh đăng ký thi tuyển MC 'Ai là triệu phú' nhưng nhà sản xuất lại thông báo điều này

MC Phan Anh khoe đơn đăng ký thi tuyển người dẫn chương trình 'Ai là triệu phú', tuy nhiên nhà sản xuất cho biết vẫn chưa thấy hồ sơ của anh.

Mới đây, MC Phan Anh đã quyết định thế chỗ nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình Ai là triệu phú khi chia sẻ hình ảnh hồ sơ đăng ký thi tuyển người dẫn chương trình này trên trang cá nhân.

Vốn là một nam MC điển trai, có phong cách dẫn chương trình đĩnh đạc cùng với kiến thức rộng, Phan Anh được nhiều khán giả ủng hộ và cho rằng anh là người phù hợp nhất để thay thế nhà báo nổi tiếng Lại Văn Sâm. MC Phan Anh chia sẻ với Thế Giới Trẻ: "Lâu nay một số người vẫn nhận xét tôi có cách dẫn an toàn và hơi hiền. Chính bởi vậy, tôi muốn thử sức lần này để biết đâu mình có cơ hội thay thế một trong những thần tượng của mình, nhà báo Lại Văn Sâm trong Ai là triệu phú - chương trình tôi vốn yêu thích".

Tuy nhiên, phía ban tổ chức cuộc tuyển chọn MC cho chương trình Ai là triệu phú cho biết vẫn chưa nhận được hồ sơ của Phan Anh trong buổi tổng hợp gần đây nhất. Sau số ghi hình ngày 16/11 vừa qua của Ai là triệu phú, nhà báo Lại Văn Sâm chính thức nói lời chia tay với chương trình truyền hình triệu người xem sau hơn 10 năm gắn bó. Ê-kíp sản xuất đang gấp rút tuyển MC thay thế để bắt đầu dẫn dắt chương trình này từ năm 2018. Theo nhà sản xuất chương trình, quá trình tuyển chọn người dẫn Ai là triệu phú bao gồm 3 vòng: Nộp hồ sơ đăng kí theo mẫu trong đó có clip dẫn thử của bản thân với thời lượng dưới 5 phút; Phỏng vấn và ghi hình thử lần 1 tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam (THVN); Phỏng vấn và ghi hình thử lần 2 tại trường quay của Đài THVN với sự đánh giá của Hội đồng xét tuyển.

Quyết định thế chỗ Lại Văn Sâm ở 'Ai là triệu phú', MC Phan Anh được khán giả ủng hộ rần rần MC Phan Anh với phong cách dẫn chương trình tự tin, đĩnh đạc đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả khi quyết định thế chỗ nhà báo Lại Văn Sâm trong chương trình "Ai là triệu phú".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-anh-hao-hung-khoe-anh-dang-ky-thi-tuyen-mc-ai-la-trieu-phu-nhung-nha-san-xuat-lai-thong-bao-dieu-nay-262431.html