Quyết định thế chỗ Lại Văn Sâm ở 'Ai là triệu phú', MC Phan Anh được khán giả ủng hộ rần rần

Giải trí 14/12/2017 10:53

MC Phan Anh với phong cách dẫn chương trình tự tin, đĩnh đạc đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả khi quyết định thế chỗ nhà báo Lại Văn Sâm trong chương trình "Ai là triệu phú".

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Phan Anh đã bất ngờ chia sẻ việc mình đã gửi đơn đăng ký thi tuyển người dẫn chương trình hỏi đáp kiến thức Ai là triệu phú. Ngay sau khi đăng tải, thông tin này đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. 

Quyết định thế chỗ Lại Văn Sâm ở 'Ai là triệu phú', MC Phan Anh được khán giả ủng hộ rần rần - Ảnh 1
MC Phan Anh bất ngờ chia sẻ đơn đăng ký thi tuyển người dẫn chương trình Ai là triệu phú - Ảnh: FBNV

Nhiều bạn bè, khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự ủng hộ và chúc nam MC trúng tuyển. Với phong cách dẫn chương trình chuyên nghiệp, lịch lãm và vốn kiến thức rộng của chàng MC, nhiều ý kiến cho rằng anh hoàn toàn phù hợp để thay thế nhà báo Lại Văn Sâm ở Ai là triệu phú.

Một số ý kiến hy vọng được nhìn thấy Phan Anh đảm nhiệm vị trí của nhà báo Lại Văn Sâm: "Dù rất yêu quý bác Sâm nhưng nếu được thay thì anh Phan Anh cũng được. Hy vọng anh sẽ làm lung linh chương trình Ai là triệu phú", hay: "Bác Sâm nghỉ dẫn mọi người buồn lắm, hy vọng anh sẽ là người kế tiếp. Anh phù hợp lắm luôn. Cố lên anh ơi, cả nhà em ủng hộ anh!"...

"Anh thông minh, kiến thức rộng, cách dẫn chừng mực, duyên dáng. Em nghĩ anh rất hợp chương trình này...", một khán giả nêu ra những ưu điểm của MC Phan Anh.

Quyết định thế chỗ Lại Văn Sâm ở 'Ai là triệu phú', MC Phan Anh được khán giả ủng hộ rần rần - Ảnh 2
Quyết định đi thi người dẫn chương trình Ai là triệu phú của Phan Anh được đông đảo khán giả ủng hộ - Ảnh: FBNV

Phan Anh là người dẫn chương trình nổi tiếng, đã từng làm MC cho nhiều show truyền hình của VTV như Vietnam Idol, Giọng hát Việt, Cặp đôi hoàn hảo, Sasuke Việt Nam, Cuộc đua kỳ thú… và được khán giả yêu thích bởi sự hiểu biết, thông minh.

Quyết định thế chỗ Lại Văn Sâm ở 'Ai là triệu phú', MC Phan Anh được khán giả ủng hộ rần rần - Ảnh 3
Phan Anh là một trong những gương mặt sáng giá để kế nhiệm Lại Văn Sâm tại chương trình hỏi đáp kiến thức nổi tiếng Ai là triệu phú - Ảnh: Internet

Vào tối 16/11 vừa qua, MC Lại Văn Sâm bất ngờ thông báo đây là buổi ghi hình cuối cùng của anh tại chương trình Ai là triệu phú (phát sóng ngày 26/12). Thông tin ai là người dẫn Ai là triệu phú sau Lại Văn Sâm khiến khán giả tò mò.

Nhằm tìm ra MC có thể đảm nhận vị trí thay nam nhà báo đình đám, nhà đài đã công khai thông báo việc thi tuyển người dẫn chương trình trên toàn quốc.

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký kèm clip dẫn thử, các ứng viên sẽ trải qua vòng thi phỏng vấn và 2 vòng thi ghi hình để được chọn làm MC của Ai là triệu phú.

Quyết định thế chỗ Lại Văn Sâm ở 'Ai là triệu phú', MC Phan Anh được khán giả ủng hộ rần rần - Ảnh 4
Người thay thế nhà báo Lại Văn Sâm sẽ được công bố vào ngày 16/12 sắp tới - Ảnh: Internet

Chia tay chương trình 12 năm tuổi "Ai là triệu phú", nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định "Không ai là không thể thay thế"

Chia tay chương trình 12 năm tuổi "Ai là triệu phú", nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định "Không ai là không thể thay thế"

Kết thúc hành trình 12 năm gắn bó với chương trình Ai là triệu phú trong sự tiếc nuối của khán giả xem truyền hình, nhà báo Lại Văn Sâm cho rằng, không ai là không thể thay thế, không có bác sẽ có người khác đảm nhiệm vị trí MC và thổi 1 làn gió mới vào chương trình.

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