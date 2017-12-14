Quyết định thế chỗ Lại Văn Sâm ở 'Ai là triệu phú', MC Phan Anh được khán giả ủng hộ rần rần

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Phan Anh đã bất ngờ chia sẻ việc mình đã gửi đơn đăng ký thi tuyển người dẫn chương trình hỏi đáp kiến thức Ai là triệu phú. Ngay sau khi đăng tải, thông tin này đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Một số ý kiến hy vọng được nhìn thấy Phan Anh đảm nhiệm vị trí của nhà báo Lại Văn Sâm: "Dù rất yêu quý bác Sâm nhưng nếu được thay thì anh Phan Anh cũng được. Hy vọng anh sẽ làm lung linh chương trình Ai là triệu phú", hay: "Bác Sâm nghỉ dẫn mọi người buồn lắm, hy vọng anh sẽ là người kế tiếp. Anh phù hợp lắm luôn. Cố lên anh ơi, cả nhà em ủng hộ anh!"...

Nhiều bạn bè, khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự ủng hộ và chúc nam MC trúng tuyển. Với phong cách dẫn chương trình chuyên nghiệp, lịch lãm và vốn kiến thức rộng của chàng MC, nhiều ý kiến cho rằng anh hoàn toàn phù hợp để thay thế nhà báo Lại Văn Sâm ở Ai là triệu phú.

"Anh thông minh, kiến thức rộng, cách dẫn chừng mực, duyên dáng. Em nghĩ anh rất hợp chương trình này...", một khán giả nêu ra những ưu điểm của MC Phan Anh.

Phan Anh là người dẫn chương trình nổi tiếng, đã từng làm MC cho nhiều show truyền hình của VTV như Vietnam Idol, Giọng hát Việt, Cặp đôi hoàn hảo, Sasuke Việt Nam, Cuộc đua kỳ thú… và được khán giả yêu thích bởi sự hiểu biết, thông minh.

Vào tối 16/11 vừa qua, MC Lại Văn Sâm bất ngờ thông báo đây là buổi ghi hình cuối cùng của anh tại chương trình Ai là triệu phú (phát sóng ngày 26/12). Thông tin ai là người dẫn Ai là triệu phú sau Lại Văn Sâm khiến khán giả tò mò.

Nhằm tìm ra MC có thể đảm nhận vị trí thay nam nhà báo đình đám, nhà đài đã công khai thông báo việc thi tuyển người dẫn chương trình trên toàn quốc.

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký kèm clip dẫn thử, các ứng viên sẽ trải qua vòng thi phỏng vấn và 2 vòng thi ghi hình để được chọn làm MC của Ai là triệu phú.