Phạm Quỳnh Anh diện bikini khoe body nuột nà ở tuổi U40, nhưng gây chú ý nhất là sự đáng yêu của 2 con

Hậu trường 16/06/2020 10:30

Sắc vóc của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh ở tuổi 36 khiến nhiều chị em xuýt xoa. Bà mẹ hai con tự tin diện bikini khoe body nuột nà, gợi cảm.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người khi đăng tải bức ảnh vui vẻ bên hai con. Trong ảnh, ba mẹ con diện đồ tắm đồng bộ và tạo dáng gợi cảm trước ống kính.

Nữ ca sĩ hào hứng viết: "Đặc sản của gia đình: Toàn Thị Nở chân ngắn... Nhưng mà có con gái công nhận sung sướng đúng không các ông. Tôi cứ tưởng tượng có con trai xem nó thế nào mà tưởng tượng không ra".

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Phạm Quỳnh Anh khoe dáng thon gọn bên hai cô con gái cưng - Ảnh: FB

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Nhan sắc rạng ngời của nữ ca sĩ ở tuổi 36 khiến nhiều chị em 'phát hờn' - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi có đến hai cô con gái cưng. Có thể thấy, 2 nhóc tỳ nhà Phạm Quỳnh Anh tạo dáng chuyên nghiệp không kém cạnh mẹ. Sự đáng yêu của hai cô nhóc khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Ở tuổi 36 và trải qua hai lần sinh nở, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vẫn nhận được nhiều bình luận "có cánh" từ bạn bè và người hâm mộ. Dù tự nhận mình chân ngắn nhưng chân dài sinh năm 1984 vẫn rất  tươi tắn và trẻ trung. Thân hình "vòng nào ra vòng nấy" cũng khiến nhiều chị em trầm trồ.

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Phạm Quỳnh Anh dành nhiều thời gian bên cạnh 2 con, đưa các bé đi chơi - Ảnh: FB

Sau nhiều năm chung sống, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy chính thức "đường ai nấy đi" năm 2018. Hậu chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì hai con. Họ không tách hai bé ra mà chia thời gian chăm sóc để các con nhận được đầy đủ tình cảm của ba mẹ. Vào những dịp đặc biệt, vợ chồng nghệ sĩ không ngại tái hợp vì nụ cười của hai bé Tuệ An và Tuệ Lâm.

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Trước sự ra đi của bố chồng cũ, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với dòng trạng thái mới nhất trên trang Facebook cá nhân.

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Từ khóa:   ca sĩ Phạm Quỳnh Anh con gái Phạm Quỳnh Anh Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy

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