Phạm Hương khoe bàn tiệc thịnh soạn như 'nhà hàng 5 sao' tại biệt thự triệu đô ở Mỹ, tiếp tục vướng tin đồn mang bầu lần 3

Hậu trường 26/11/2022 15:40

Chỉ với bức ảnh khoe bàn tiệc thịnh soạn, dân tình cũng đủ thấy mức độ rộng lớn và hiện đại bên trong cơ ngơi hoành tráng của Phạm Hương tại Mỹ.

Từng là Hoa hậu sở hữu lượng fan hâm mộ nhất nhì showbiz, hiện tại Phạm Hương đã lui về ở ẩn, giải nghệ. Cô có cuộc sống đầy thăng hoa và hạnh phúc bên gia đình ở Mỹ. Dựa vào một số khoảnh khắc cũng dễ dàng nhận ra cuộc sống ở Mỹ của "mẹ bỉm" rất thoải mái và giàu có.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Hương đăng tải khoảnh khắc sang chảnh trong biệt thự tại Mỹ khiến công chúng trầm trồ. Trong ảnh là bàn tiệc lớn tại tư gia với đầy đủ những món ăn đẹp mắt, qua ảnh được chia sẻ có thể thấy căn bếp của nàng hậu chia sẻ vô cùng rộng rãi và tiện nghi. 

Phạm Hương khoe bàn tiệc thịnh soạn như 'nhà hàng 5 sao' tại biệt thự triệu đô ở Mỹ, tiếp tục vướng tin đồn mang bầu lần 3 - Ảnh 1

Xuất hiện trong bức ảnh, người đẹp diện chiếc đầm trắng dài đẹp tựa công chúa. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen có cánh cho bà mẹ 2 con: "Tuyệt quá chị ơi! Xinh đẹp. Và căn bếp thật ấm áp!"; "Đúng là người phụ nữ của gia đình, tính cách người phụ nữ thế nào thể hiện qua căn bếp của họ"... là những bình luận của dân mạng. 

Phạm Hương khoe bàn tiệc thịnh soạn như 'nhà hàng 5 sao' tại biệt thự triệu đô ở Mỹ, tiếp tục vướng tin đồn mang bầu lần 3 - Ảnh 2
Căn bếp đầy ắp đồ ăn và sang trọng của Phạm Hương.

Thế nhưng các "thánh soi showbiz" phát hiện ra vòng 2 của Phạm Hương to lên bất thường. Nàng hậu lại diện một chiếc váy dài và rộng để che đi phần bụng của mình. Chính vì thêm một vài bình luận nghi vấn người đẹp gốc Hải Phòng đang mang bầu.

Phạm Hương khoe bàn tiệc thịnh soạn như 'nhà hàng 5 sao' tại biệt thự triệu đô ở Mỹ, tiếp tục vướng tin đồn mang bầu lần 3 - Ảnh 3
Phạm Hương thường diện những chiếc váy cỡ lớn để che đi vòng của mình. 

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của khán giả, nàng hậu vẫn chưa lên tiếng trả lời. Bên cạnh đó, nhiều người cũng phủ nhận vì gần đây nàng Hậu vẫn diện đồ yoga bó sát khoe vòng eo thon gọn. 

Phạm Hương khoe bàn tiệc thịnh soạn như 'nhà hàng 5 sao' tại biệt thự triệu đô ở Mỹ, tiếp tục vướng tin đồn mang bầu lần 3 - Ảnh 4
Nàng hậu trước đó khoe ảnh tập yoga phủ nhận tin đồn mang bầu.

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, sau thời gian hoạt động nghệ thuật cô bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí với lý do sang Mỹ để chữa bệnh. Dù vậy, mọi "nhất cử nhất động" của Phạm Hương đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân tình. 

Phạm Hương khoe bàn tiệc thịnh soạn như 'nhà hàng 5 sao' tại biệt thự triệu đô ở Mỹ, tiếp tục vướng tin đồn mang bầu lần 3 - Ảnh 5
Phạm Hương cùng 2 quý tử

Suốt 4 năm bên Mỹ, dù có với nhau 2 người con nhưng Phạm Hương vẫn giấu kín khuôn mặt chồng. Theo nhiều nguồn tin, chồng nàng hậu là một CEO của công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ.

Phạm Hương khoe bàn tiệc thịnh soạn như 'nhà hàng 5 sao' tại biệt thự triệu đô ở Mỹ, tiếp tục vướng tin đồn mang bầu lần 3 - Ảnh 6
Trong lần trở về Việt Nam 2 tháng trước, Phạm Hương đã chụp bộ ảnh cưới với chồng nhưng vẫn giấu kín khuôn mặt anh.
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