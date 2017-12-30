Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng?

Hậu trường 30/12/2017 13:08

Phải 'cắn răng', 'đứt ruột' bán nhẫn kim cương 2 tỷ yêu thích để làm liveshow, Quang Lê khiến công chúng tò mò về khối tài sản mà anh sở hữu sau nhiều năm ca hát.

Mới đây, Quang Lê khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ thông tin trên trang cá nhân về chuyện phải bán chiếc nhẫn kim cương yêu thích của mình vì thiếu tiền làm liveshow:

“Chiếc nhẫn mình yêu thích đã theo mình hơn 1.000 ngày rồi, bán đi thấy nhớ, bán để đủ kinh phí cho một chương trình tâm huyết của mình. Cảm ơn khán giả yêu thương và đồng hành với Quang Lê - Hát trên quê hương 5” -  nam ca sĩ viết.

Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng? - Ảnh 1
Quang Lê bán chiếc nhẫn kim cương 2 tỷ yêu thích của mình để làm liveshow - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ, đây là lần thứ 2 anh phải bán nhẫn để thực hiện các dự án âm nhạc của mình. Việc này khiến khán giả tò mò về nguồn thu nhập và độ giàu có thực sự của nam ca sĩ.

Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng? - Ảnh 2
Chiếc Limousine sang trọng và đẳng cấp mà Quang Lê thường sử dụng khi đi diễn hoặc tham gia sự kiện - ẢNh: Internet
Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng? - Ảnh 3
Giọng ca Về đâu mái tóc người thương còn sở hữu phòng thu âm riêng được trang bị vô cùng hiện đại - Ảnh: Internet
Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng? - Ảnh 4
Ngoài ra, giọng ca ngọt ngào còn có sở thích khá đặc biệt là sưu tập micro. Đây là chiếc micro mạ vàng rất hiếm và có giá lên đến hơn 100 triệu đồng - Ảnh: Internet
Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng? - Ảnh 5
Một trong những chiếc micro mà nam ca sĩ rất quý, hiện đã ngưng sản xuất - Ảnh: Internet
Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng? - Ảnh 6
Bên cạnh đó, Quang Lê cũng sở hữu một biệt thự triệu đô trên đất Mỹ - Ảnh: Internet
Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng? - Ảnh 7
Bên trong căn biệt thự được nam ca sĩ bày biện đồ nội thất sang trọng và hiện đại - Ảnh: Internet
Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng? - Ảnh 8
Tủ chứa nhiều quần áo và phụ kiện đắt tiền - Ảnh: Internet
Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng? - Ảnh 9
Hiện tại, Quang Lê cũng là một trong những ca sĩ có mức cát sê khủng ở cả trong nước và hải ngoại - Ảnh: Internet
Không đủ tiền làm liveshow, Quang Lê 'đứt ruột' bán nhẫn kim cương yêu thích trị giá 2 tỷ đồng

Không đủ tiền làm liveshow, Quang Lê 'đứt ruột' bán nhẫn kim cương yêu thích trị giá 2 tỷ đồng

Vì thiếu kinh phí làm liveshow, Quang Lê đành phải bán đi chiếc nhẫn kim cương yêu thích có trị giá 2 tỷ đồng để bù vào.

Xem thêm
Từ khóa:   Quang Lê thiếu tiền ca sĩ quang lê Quang Lê bán nhân kim cương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 38 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42