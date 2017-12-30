Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng?

Mới đây, Quang Lê khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ thông tin trên trang cá nhân về chuyện phải bán chiếc nhẫn kim cương yêu thích của mình vì thiếu tiền làm liveshow:
“Chiếc nhẫn mình yêu thích đã theo mình hơn 1.000 ngày rồi, bán đi thấy nhớ, bán để đủ kinh phí cho một chương trình tâm huyết của mình. Cảm ơn khán giả yêu thương và đồng hành với Quang Lê - Hát trên quê hương 5” - nam ca sĩ viết.
Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ, đây là lần thứ 2 anh phải bán nhẫn để thực hiện các dự án âm nhạc của mình. Việc này khiến khán giả tò mò về nguồn thu nhập và độ giàu có thực sự của nam ca sĩ.