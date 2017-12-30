Phải bán nhẫn kim cương vì thiếu tiền, Quang Lê có thực sự giàu có như nhiều người vẫn tưởng?

Phải 'cắn răng', 'đứt ruột' bán nhẫn kim cương 2 tỷ yêu thích để làm liveshow, Quang Lê khiến công chúng tò mò về khối tài sản mà anh sở hữu sau nhiều năm ca hát.

Mới đây, Quang Lê khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ thông tin trên trang cá nhân về chuyện phải bán chiếc nhẫn kim cương yêu thích của mình vì thiếu tiền làm liveshow:

“Chiếc nhẫn mình yêu thích đã theo mình hơn 1.000 ngày rồi, bán đi thấy nhớ, bán để đủ kinh phí cho một chương trình tâm huyết của mình. Cảm ơn khán giả yêu thương và đồng hành với Quang Lê - Hát trên quê hương 5” - nam ca sĩ viết.

Quang Lê bán chiếc nhẫn kim cương 2 tỷ yêu thích của mình để làm liveshow - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ, đây là lần thứ 2 anh phải bán nhẫn để thực hiện các dự án âm nhạc của mình. Việc này khiến khán giả tò mò về nguồn thu nhập và độ giàu có thực sự của nam ca sĩ.

Chiếc Limousine sang trọng và đẳng cấp mà Quang Lê thường sử dụng khi đi diễn hoặc tham gia sự kiện - ẢNh: Internet

Giọng ca Về đâu mái tóc người thương còn sở hữu phòng thu âm riêng được trang bị vô cùng hiện đại - Ảnh: Internet

Ngoài ra, giọng ca ngọt ngào còn có sở thích khá đặc biệt là sưu tập micro. Đây là chiếc micro mạ vàng rất hiếm và có giá lên đến hơn 100 triệu đồng - Ảnh: Internet

Một trong những chiếc micro mà nam ca sĩ rất quý, hiện đã ngưng sản xuất - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Quang Lê cũng sở hữu một biệt thự triệu đô trên đất Mỹ - Ảnh: Internet

Bên trong căn biệt thự được nam ca sĩ bày biện đồ nội thất sang trọng và hiện đại - Ảnh: Internet

Tủ chứa nhiều quần áo và phụ kiện đắt tiền - Ảnh: Internet

Hiện tại, Quang Lê cũng là một trong những ca sĩ có mức cát sê khủng ở cả trong nước và hải ngoại - Ảnh: Internet

Không đủ tiền làm liveshow, Quang Lê 'đứt ruột' bán nhẫn kim cương yêu thích trị giá 2 tỷ đồng Vì thiếu kinh phí làm liveshow, Quang Lê đành phải bán đi chiếc nhẫn kim cương yêu thích có trị giá 2 tỷ đồng để bù vào.

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