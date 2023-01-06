Cẩm Ly – Minh Vy là cặp vợ chồng nghệ sĩ có cuộc hôn nhân viên mãn suốt gần 2 thập kỷ. Không chỉ là cặp đôi ăn ý trong công việc và còn thấu hiểu, họ còn đồng hành cùng nhau ở cuộc sống đời thường.

Cẩm Ly – Minh Vy là cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân viên mãn suốt gần 2 thập kỷ. Không chỉ là cặp đôi ăn ý trong công việc và còn thấu hiểu, họ còn đồng hành cùng nhau ở cuộc sống đời thường. Dù bên nhau gần 2 thập kỷ nhưng nam nhạc sĩ vẫn dành nhiều hành động ngọt ngào cho bà xã của mình. Gia đình Minh Vy - Cẩm Ly - Ảnh: Internet Nhạc sĩ Minh Vy là chủ hãng đĩa Kim Lợi lớn nhất Sài thành một thời. Anh là người đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ đình đám như Thanh Thảo, Đình Văn, Hồng Vân, Tài Linh,...Có thể nói, ông xã Cẩm Ly là người đầy quyền lực trong showbiz Việt.

Nghệ sĩ Hồng Vân từng chia sẻ “Minh Vy ghê lắm, đáng sợ lắm, là chồng Cẩm Ly mà như ông nội tôi vậy. Sở dĩ như vậy vì Minh Vy là người có công lớn với nhiều nghệ sĩ. Bản thân tôi được khán giả cả nước biết đến nhiều một phần cũng là nhờ Minh Vy, nhờ series Mưa Bụi… Minh Vy tiếp quản mọi thứ và là người gần như định hướng toàn bộ mọi thứ. Tôi và Minh Vy mỗi khi gặp nhau là toàn gọi: "Chị thân yêu, em thân yêu”. Minh Vy luôn là người chọn bài, định hướng cho tôi nên làm cái này, làm cái kia. Tôi cứ nghe lời Minh Vy và thường thì những gì tôi nghe lời Minh Vy đều đúng đắn, giúp tôi đạt được nhiều thứ”. Nhạc sĩ Minh Vy là người đàn ông quyền đứng sau thành công của những nghệ sĩ nổi tiếng một thời, kể cả bà xã Cẩm Ly - Ảnh: Internet Nhạc sĩ Minh Vy cũng góp phần hỗ trợ cho sự nghiệp của bà xã. Anh luôn được coi là đại gia, đứng đằng sau hỗ trợ cho sự nghiệp của vợ. Vợ chồng họ cũng là nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam tậu cho mình căn hộ trị giá triệu đô (khoảng 23 tỷ đồng), rộng 400 m2. Giàu có nhưng cả hai có cuộc sống giản dị, không phô trương.

Giàu có nhưng cả hai có cuộc sống giản dị, không phô trương - Ảnh: Internet Gần đây, nam nhạc sĩ đã tiết lộ trong 1 chương trình rằng anh từng "xuống tóc" khi bà xã bị bệnh. Được biết, năm 2015, căn bệnh viêm xoang bắt đầu ảnh hưởng đến giọng hát của Cẩm Ly khiến cô quyết định tạm dừng ca hát 3 năm để sang Mỹ làm phẫu thuật. Có lúc, gia đình tưởng rằng nữ ca sĩ đã mất đi giọng hát của mình. Vì lo lắng cho vợ nên Minh Vy đã cầu nguyện rằng khi nào cô hết bệnh thì anh sẽ "xuống tóc". Sau khi giọng ca Chim Trắng Mồ Côi hồi phục sức khỏe, nam nhạc sĩ đã thực hiện đúng lời nguyện của mình. Hiện tại, Cẩm Ly bắt đầu nhận show diễn và thu âm ca khúc. Nữ ca sĩ cho hay giọng hát của mình không còn phong độ, trong trẻo như xưa mà bị trầm hơn. Cẩm Ly chấp nhận thực tế và tin rằng sẽ có nhiều ca khúc phù hợp với chất giọng trầm, có nhiều âm mũi của mình. Nhạc sĩ Minh Vy từng "xuống tóc" khi Cẩm Ly bị bệnh - Ảnh: Internet Dù đã ở bên nhau nhiều năm nhưng vợ chồng Cẩm Ly vẫn ngọt ngào như ngày đầu. Minh Vy rất "mê" tự tay chụp ảnh cho bà xã của mình. Cẩm Ly có thể thoải mái tạo dáng và có những bức ảnh đẹp qua ống kính của chồng. Minh Vy rất "mê" tự tay chụp ảnh cho bà xã của mình - Ảnh: Internet Khi ở nhà, Cẩm Ly - Minh Vy khá giản dị và vui vẻ tận hưởng cuộc sống làm vườn - Ảnh: Internet Hiện tại, vợ chồng Cẩm Ly đang sinh sống trong căn biệt thự rộng lớn ở quận 7 - TP. Hồ Chí Minh. Được biết, cơ ngơi của cặp đôi rộng khoảng 400m2 và có giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng. Khi ở nhà, Cẩm Ly - Minh Vy khá giản dị và vui vẻ tận hưởng cuộc sống làm vườn, trồng cây, chăm sóc vườn rau xanh,...

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