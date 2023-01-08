'Ông Ba bắt rắn' của Đất Phương Nam: Người con xứ Bắc nhưng vào vai ông già Nam bộ rất "ngọt", tiết lộ lý do giữ được lửa hôn nhân hơn 60 năm khiến công chúng ngưỡng mộ

NSƯT Mạnh Dung được khán giả biết đến với hình ảnh của một ông già Nam Bộ hiền từ, đôn hậu, đặc biệt là vai ông Ba bắt rắn trong phim Đất Phương Nam . Vốn là một người con xứ Bắc nhưng nghệ sĩ Mạnh Dung rất yêu thích vào những vai ông già Nam bộ rất "ngọt" khiến khán giả vô cùng yêu mến. Không chỉ được ngưỡng mộ trong lối diễn xuất chân chất, hồn hậu, NSƯT Mạnh Dung và vợ - NSƯT Thanh Dậu còn là một trong những biểu tượng tình yêu đẹp trong làng nghệ sĩ với hôn nhân hơn 60 năm hạnh phúc.

Mới đây, ông công khai sánh bước bên người vợ tào khang của mình. Tham dự sự kiện Ngôi Sao Xanh, NSƯT lộ diện cùng bà xã nghệ sĩ. Hai ông bà diện đồ đơn giản, trong khi đó NSƯT Thanh Dậu diện áo dài đỏ nền nã. Đặc biệt, dù đã lớn tuổi nhưng "ông Ba bắt rắn" của Đất Phương Nam vẫn dành cho nửa kia nhiều hành động ấm áp khi ân cần đỡ bà bước lên thềm. Có thể thấy, hơn chục năm nên nghĩa vợ chồng, NSƯT Mạnh Dung đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn.

Dù đã có tuổi, NSƯT Mạnh Dung vẫn dành cho nửa kia nhiều hành động ấm áp khi ân cần đỡ bà bước lên thềm - Ảnh: Internet

Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu kết hôn vào năm 1967 sau hơn 5 năm yêu nhau. Hành trình yêu nhau của hai ông bà cũng được bén duyên từ đoàn cải lương.Từ lần diễn vở đầu tiên Sơn Tinh, Thủy Tinh, dù người đóng nam chính, người chỉ nhận vai nữ phụ thế nhưng đây lại là lúc gieo niềm thương nhớ cho cô gái trẻ tên Thanh Dậu.

NSƯT Thanh Dậu từng tiết lộ mình là người "cảm nắng" ông xã trước, tuy nhiên do lối suy nghĩ định kiến trước giờ mà bà luôn cất giấu tình cảm mà thầm mến mộ tài năng của chồng: “Lúc đó tôi thích thầy trước nhưng không dám nói vì hồi đó con gái mà tỏ tình với con trai thì kỳ lắm nên tôi cứ chờ. Thầy rất đẹp, hát hay lắm nên hồi tốt nghiệp xong thầy toàn đóng vai chính, còn tôi nhỏ tuổi nên chỉ đóng vai phụ. Nhưng tôi vẫn ngồi sau cánh gà chờ xem thầy diễn”. Cũng từ lý do đó mà bà quyết tâm đi học múa để có thể đóng vai chính. Sau này, bà được cùng đóng vai chính với nghệ sĩ Mạnh Dung.

NSƯT Thanh Dậu từng tiết lộ mình là người "cảm nắng" ông xã trước - Ảnh: Internet

Tuy là người có tình cảm trước nhưng trong suốt quá trình chung sống dưới một mái nhà, bà nhiều lần vỡ òa hạnh phúc với tấm chân tình cùng sự thấu hiểu, tâm lý của "ông Ba bắt rắn". Đặc biệt, hôn nhân của cả hai gặp sự phản đối của hai bên gia đình khi cho rằng không phù hợp. Tuy nhiên, đôi vợ chồng vẫn quyết tổ chức hôn lễ và cùng nhau có đứa con đầu lòng.

Chưa dừng lại tại đấy, nghệ sĩ Thanh Dậu còn không may mắc khối u ác tính và được bác sĩ khuyên ngăn không nên có thêm em bé. Dù mong muốn có đông con nhưng NSƯT Mạnh Dung đã làm tư tưởng cho vợ và ưu tiên sức khoẻ bà xã lên hàng đầu.

Ông khẳng định rằng bản thân vẫn luôn mê đắm người vợ gắn bó với mình suốt 60 năm - Ảnh: Internet

Trước đó trong một chương trình truyền hình, NSƯT Mạnh Dung cho biết rằng dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa, ông khẳng định rằng bản thân vẫn luôn mê đắm người vợ gắn bó với mình suốt 60 năm. Nam nghệ sĩ cũng gây bất ngờ khi tiết lộ bí quyết giữ gìn hạnh phúc của mình chính là có bận rộn đi mấy cũng dành thời gian ăn cơm cùng vợ mỗi ngày.