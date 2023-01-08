'Ông Ba bắt rắn' của Đất Phương Nam: Người con xứ Bắc nhưng vào vai ông già Nam bộ rất "ngọt", tiết lộ lý do giữ được lửa hôn nhân hơn 60 năm khiến công chúng ngưỡng mộ

Hậu trường 08/01/2023 08:03

NSƯT Mạnh Dung được khán giả biết đến với hình ảnh của một ông già Nam Bộ hiền từ, đôn hậu. Không chỉ được ngưỡng mộ trong lối diễn xuất chân chất, cuộc hôn nhân của ông còn là một trong những biểu tượng tình yêu đẹp trong làng nghệ sĩ.

NSƯT Mạnh Dung được khán giả biết đến với hình ảnh của một ông già Nam Bộ hiền từ, đôn hậu, đặc biệt là vai ông Ba bắt rắn trong phim Đất Phương Nam. Vốn là một người con xứ Bắc nhưng nghệ sĩ Mạnh Dung rất yêu thích vào những vai ông già Nam bộ rất "ngọt" khiến khán giả vô cùng yêu mến. Không chỉ được ngưỡng mộ trong lối diễn xuất chân chất, hồn hậu, NSƯT Mạnh Dung và vợ - NSƯT Thanh Dậu còn là một trong những biểu tượng tình yêu đẹp trong làng nghệ sĩ với hôn nhân hơn 60 năm hạnh phúc.

'Ông Ba bắt rắn' của Đất Phương Nam: Người con xứ Bắc nhưng vào vai ông già Nam bộ rất 'ngọt', tiết lộ lý do giữ được lửa hôn nhân hơn 60 năm khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 1

'Ông Ba bắt rắn' của Đất Phương Nam: Người con xứ Bắc nhưng vào vai ông già Nam bộ rất 'ngọt', tiết lộ lý do giữ được lửa hôn nhân hơn 60 năm khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 2
'Ông Ba bắt rắn' của Đất Phương Nam khiến công chúng ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân viên mãn suốt nhiều thập kỷ - Ảnh: Internet

Mới đây, ông công khai sánh bước bên người vợ tào khang của mình. Tham dự sự kiện Ngôi Sao Xanh, NSƯT lộ diện cùng bà xã nghệ sĩ. Hai ông bà diện đồ đơn giản, trong khi đó NSƯT Thanh Dậu diện áo dài đỏ nền nã. Đặc biệt, dù đã lớn tuổi nhưng "ông Ba bắt rắn" của Đất Phương Nam vẫn dành cho nửa kia nhiều hành động ấm áp khi ân cần đỡ bà bước lên thềm. Có thể thấy, hơn chục năm nên nghĩa vợ chồng, NSƯT Mạnh Dung đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn.

'Ông Ba bắt rắn' của Đất Phương Nam: Người con xứ Bắc nhưng vào vai ông già Nam bộ rất 'ngọt', tiết lộ lý do giữ được lửa hôn nhân hơn 60 năm khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 3

'Ông Ba bắt rắn' của Đất Phương Nam: Người con xứ Bắc nhưng vào vai ông già Nam bộ rất 'ngọt', tiết lộ lý do giữ được lửa hôn nhân hơn 60 năm khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 4
Dù đã có tuổi, NSƯT Mạnh Dung vẫn dành cho nửa kia nhiều hành động ấm áp khi ân cần đỡ bà bước lên thềm - Ảnh: Internet

Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu kết hôn vào năm 1967 sau hơn 5 năm yêu nhau. Hành trình yêu nhau của hai ông bà cũng được bén duyên từ đoàn cải lương.Từ lần diễn vở đầu tiên Sơn Tinh, Thủy Tinh, dù người đóng nam chính, người chỉ nhận vai nữ phụ thế nhưng đây lại là lúc gieo niềm thương nhớ cho cô gái trẻ tên Thanh Dậu.

NSƯT Thanh Dậu từng tiết lộ mình là người "cảm nắng" ông xã trước, tuy nhiên do lối suy nghĩ định kiến trước giờ mà bà luôn cất giấu tình cảm mà thầm mến mộ tài năng của chồng: “Lúc đó tôi thích thầy trước nhưng không dám nói vì hồi đó con gái mà tỏ tình với con trai thì kỳ lắm nên tôi cứ chờ. Thầy rất đẹp, hát hay lắm nên hồi tốt nghiệp xong thầy toàn đóng vai chính, còn tôi nhỏ tuổi nên chỉ đóng vai phụ. Nhưng tôi vẫn ngồi sau cánh gà chờ xem thầy diễn”. Cũng từ lý do đó mà bà quyết tâm đi học múa để có thể đóng vai chính. Sau này, bà được cùng đóng vai chính với nghệ sĩ Mạnh Dung.

'Ông Ba bắt rắn' của Đất Phương Nam: Người con xứ Bắc nhưng vào vai ông già Nam bộ rất 'ngọt', tiết lộ lý do giữ được lửa hôn nhân hơn 60 năm khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 5
NSƯT Thanh Dậu từng tiết lộ mình là người "cảm nắng" ông xã trước - Ảnh: Internet

Tuy là người có tình cảm trước nhưng trong suốt quá trình chung sống dưới một mái nhà, bà nhiều lần vỡ òa hạnh phúc với tấm chân tình cùng sự thấu hiểu, tâm lý của "ông Ba bắt rắn". Đặc biệt, hôn nhân của cả hai gặp sự phản đối của hai bên gia đình khi cho rằng không phù hợp. Tuy nhiên, đôi vợ chồng vẫn quyết tổ chức hôn lễ và cùng nhau có đứa con đầu lòng.

Chưa dừng lại tại đấy, nghệ sĩ Thanh Dậu còn không may mắc khối u ác tính và được bác sĩ khuyên ngăn không nên có thêm em bé. Dù mong muốn có đông con nhưng NSƯT Mạnh Dung đã làm tư tưởng cho vợ và ưu tiên sức khoẻ bà xã lên hàng đầu.

'Ông Ba bắt rắn' của Đất Phương Nam: Người con xứ Bắc nhưng vào vai ông già Nam bộ rất 'ngọt', tiết lộ lý do giữ được lửa hôn nhân hơn 60 năm khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh 6
Ông khẳng định rằng bản thân vẫn luôn mê đắm người vợ gắn bó với mình suốt 60 năm - Ảnh: Internet

Trước đó trong một chương trình truyền hình, NSƯT Mạnh Dung cho biết rằng dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa, ông khẳng định rằng bản thân vẫn luôn mê đắm người vợ gắn bó với mình suốt 60 năm. Nam nghệ sĩ cũng gây bất ngờ khi tiết lộ bí quyết giữ gìn hạnh phúc của mình chính là có bận rộn đi mấy cũng dành thời gian ăn cơm cùng vợ mỗi ngày.

'Võ Tòng' của Đất Phương Nam: Chật vật nhiều nghề để kiếm sống, gọi tên thật thì không ai biết, gọi 'Võ Tòng' thì khán giả vỗ tay rần rần

'Võ Tòng' của Đất Phương Nam: Chật vật nhiều nghề để kiếm sống, gọi tên thật thì không ai biết, gọi 'Võ Tòng' thì khán giả vỗ tay rần rần

Diễn viên Lê Quang cho biết tính cách của anh ngoài đời bộc trực và thẳng thắn, khá giống với Tư Võ Tòng trong Đất Phương Nam. Theo anh chính điều này khiến cuộc sống của anh cực khổ.

Xem thêm
Từ khóa:   NSUT Mạnh Dung NSUT Thanh Dậu Đất Phương Nam

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 22 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang