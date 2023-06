'Võ Tòng' của Đất Phương Nam: Chật vật nhiều nghề để kiếm sống, gọi tên thật thì không ai biết, gọi 'Võ Tòng' thì khán giả vỗ tay rần rần

Bé An trong Đất Phương Nam là vai diễn để đời cũng như giúp tên tuổi của Hùng Thuận sống lâu trong lòng của khán giả. Từ cậu bé hồn nhiên còn bỡ ngỡ với nghệ thuật bỗng dưng được Tổ nghề "gõ đầu" để nổi tiếng. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận ghét bị ai đó gọi là 'bé An' vì lý do này.