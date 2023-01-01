'Võ Tòng' của Đất Phương Nam: Chật vật nhiều nghề để kiếm sống, gọi tên thật thì không ai biết, gọi 'Võ Tòng' thì khán giả vỗ tay rần rần

Hậu trường 01/01/2023 08:15

Diễn viên Lê Quang cho biết tính cách của anh ngoài đời bộc trực và thẳng thắn, khá giống với Tư Võ Tòng trong Đất Phương Nam. Theo anh chính điều này khiến cuộc sống của anh cực khổ.

Đất Phương Nam” được công chiếu vào năm 1997 và nhanh chóng trở thành bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Mặc dù là tuyến phụ nhưng nhân vật Tư Võ Tòng do Lê Quang đảm nhận để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng. Cuộc sống ngoài đời của nam diễn viên thu hút sự quan tâm của khán giả.

'Võ Tòng' của Đất Phương Nam: Chật vật nhiều nghề để kiếm sống, gọi tên thật thì không ai biết, gọi 'Võ Tòng' thì khán giả vỗ tay rần rần - Ảnh 1
 Mặc dù là tuyến phụ nhưng nhân vật Tư Võ Tòng do Lê Quang đảm nhận để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng - Ảnh: Internet

Trong Đất Phương Nam, Lê Quang tái hiện hình ảnh người nông dân Nam Bộ kiên cường, bị bỏ rơi ngoài xã hội. Do bị bọn cường hào hãm hại mà tan nhà nát cửa, anh đi sâu vào rừng U Minh, săn cá sấu, bầu bạn với khỉ, sống tự tại. Tư Võ Tòng giúp đỡ gia đình bà Tám cản đường bọn đâm thuê chém mướn nhận tiền của địa chủ cướp đất để dằn mặt gia đình. Sau đó, Tư Võ Tòng và chị Út phải lòng nhau, nên duyên vợ chồng. Tư Võ Tòng quyết diệt được con sấu bằng tay, giết hại nhiều người, xin mượn vàng bạc để hỏi cưới chị Út. Nhờ diễn xuất chân thực, vai diễn của Lê Quang đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

'Võ Tòng' của Đất Phương Nam: Chật vật nhiều nghề để kiếm sống, gọi tên thật thì không ai biết, gọi 'Võ Tòng' thì khán giả vỗ tay rần rần - Ảnh 2
Lê Quang tái hiện hình ảnh người nông dân Nam Bộ kiên cường, bị bỏ rơi ngoài xã hội - Ảnh: Internet

Nhắc đến vai diễn Tư Võ Tòng, chính cố diễn viên Nguyễn Hậu cũng từng thốt lên: “Tôi diễn hơn 30 năm trong nghề, thế mà cũng không bằng một vai diễn của nó, cái này gọi là tổ đãi”.

Từ ông chủ của một quán nhậu đắt khách, lừng danh, Lê Quang đã từ bỏ tất cả để theo đuổi nghiệp diễn vì “máu nghề”. Bỏ bê công việc kinh doanh, quán nhậu của anh phá sản. Anh theo các đoàn phim và làm việc ở nhiều vị trí. Lê Quang có cơ hội đóng phim nhưng chỉ đảm nhận vai phụ mờ nhạt, không có sự bứt phá. Đời sống hạn hẹp, để chăm lo cho vợ con anh phải làm đủ thứ nghề mưu sinh. Nam diễn viên chạy xe ôm, chụp ảnh, làm MV cho ca sĩ trẻ mới vào nghề. Lê Quang từng phải đi gom vải vụn về làm thảm rồi bán khắp Sài Gòn.

'Võ Tòng' của Đất Phương Nam: Chật vật nhiều nghề để kiếm sống, gọi tên thật thì không ai biết, gọi 'Võ Tòng' thì khán giả vỗ tay rần rần - Ảnh 3
Từ ông chủ của một quán nhậu đắt khách, lừng danh, Lê Quang đã từ bỏ tất cả để theo đuổi nghiệp diễn vì “máu nghề” - Ảnh: Internet

Đam mê phim ảnh, Lê Quang đảm nhận thêm vai trò chủ nhiệm. Chức danh nghe oai nhưng công việc của anh chủ yếu đi xin bối cảnh. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn hát ở các hội chợ, quán bar. Lê Quang bỏ túi từ 3 - 5 triệu đồng cho một suất hát, lịch chạy show ít khi trống

Điều khiến anh trăn trở là khán giả không nhớ tên thật, chỉ biết vai diễn trong bộ phim Đất Phương Nam của mình "Khi tôi bước ra sân khấu, giới thiệu là diễn viên Lê Quang không ai biết. Nhưng khi nói Võ Tòng, khán giả vỗ tay rần rần".

'Võ Tòng' của Đất Phương Nam: Chật vật nhiều nghề để kiếm sống, gọi tên thật thì không ai biết, gọi 'Võ Tòng' thì khán giả vỗ tay rần rần - Ảnh 4
Điều khiến anh trăn trở là khán giả không nhớ tên thật, chỉ biết vai diễn trong bộ phim Đất Phương Nam của mình - Ảnh: Internet

Diễn viên Lê Quang cho hay, tính cách của anh ngoài đời bộc trực và thẳng thắn, khá giống với Tư Võ Tòng trong Đất Phương Nam. Theo anh chính điều này khiến cuộc sống của anh cực khổ. Tuy nhiên khi về nhà, anh sẵn sàng đi chợ, nấu ăn cho vợ và 2 con gái. Anh cho biết mình ít khi ra đường nếu không có việc gì. Dù có đi diễn, anh cũng phải nấu cho cả nhà buổi tối rồi mới đi làm.

'Võ Tòng' của Đất Phương Nam: Chật vật nhiều nghề để kiếm sống, gọi tên thật thì không ai biết, gọi 'Võ Tòng' thì khán giả vỗ tay rần rần - Ảnh 5
Diễn viên Lê Quang cho hay, tính cách của anh ngoài đời bộc trực và thẳng thắn, khá giống với Tư Võ Tòng trong Đất Phương Nam - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lê Quang sống cùng vợ và ba con tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. 'Võ Tòng' năm nào gần như giã từ nghiệp diễn, chỉ nhận lời mời nếu thấy hợp vai. Anh chủ yếu đi hát theo lời mời từ các bầu show đi diễn tỉnh, ngoài ra anh còn làm chủ nhiệm đoàn phim nhưng nghề ca sĩ vẫn đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho anh.

 

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