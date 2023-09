Khán giả nói lời tạm biệt với Thiên Nga, đội HLV Minh Tú sau khi kết thúc tập 8 The Face - Gương mặt thương hiệu. Trong teaser tập 9, The Face khiến khán giả thích thú và mong đợi với những ý tưởng khác biệt và mới lạ hơn so với 8 tập trước.

Đây là phần thử thách chụp hình của nhãn hàng được thiết kế cầu kỳ. Đặc biệt, với thiết kế một rạp xiếc nhiều màu sắc, có cá tính thời trang thu hút, khiến khán giả thích thú và mong đợi.