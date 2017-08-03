Đây là phần thử thách chụp hình của nhãn hàng được thiết kế cầu kỳ. Đặc biệt, với thiết kế một rạp xiếc nhiều màu sắc, có cá tính thời trang thu hút, khiến khán giả thích thú và mong đợi.

Khán giả nói lời tạm biệt với Thiên Nga, đội HLV Minh Tú sau khi kết thúc tập 8 The Face - Gương mặt thương hiệu. Trong teaser tập 9, The Face khiến khán giả thích thú và mong đợi với những ý tưởng khác biệt và mới lạ hơn so với 8 tập trước.

Tuy nhiên, mới đây, một số khán giả tinh ý đã kịp nhận ra ý tưởng chụp hình trong tập 9 lại rất giống với bối cảnh chụp hình của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Nhiều khán giả đang đặt nghi vấn, ý tưởng này là do yêu cầu của nhãn hàng hay là “ý tưởng lớn gặp nhau” của BTC chương trình?

Nhưng không thể phủ nhận, The Face đã có những thay đổi tích cực để làm mới mình và không gây nhàm chán. Hy vọng ý tưởng của chương trình tuần này sẽ không làm khán giả thất vọng.