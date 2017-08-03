Ồn ào vì bị phát hiện trùng ý tưởng Thái chưa kịp nguội, The Face tiếp tục gây sốc khi đạo nhái ý tưởng của Sơn Tùng M-TP?

Hậu trường 03/08/2017 10:53

Sau chuyện lùm xùm về việc bị phát hiện trùng ý tưởng của Thái, The Face lại tiếp tục bị dính nghi án đạo nhái ý tưởng về bối cảnh chụp hình của Sơn Tùng M-TP.

Khán giả nói lời tạm biệt với Thiên Nga, đội HLV Minh Tú sau khi kết thúc tập 8 The Face -  Gương mặt thương hiệu. Trong teaser tập 9, The Face khiến khán giả thích thú và mong đợi với những ý tưởng khác biệt và mới lạ hơn so với 8 tập trước.

Đây là phần thử thách chụp hình của nhãn hàng được thiết kế cầu kỳ. Đặc biệt, với thiết kế một rạp xiếc nhiều màu sắc, có cá tính thời trang thu hút, khiến khán giả thích thú và mong đợi.

Ồn ào vì bị phát hiện trùng ý tưởng Thái chưa kịp nguội, The Face tiếp tục gây sốc khi đạo nhái ý tưởng của Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 1
Thiết kế mới lạ và độc đáo trong bối cảnh chụp hình của The Face tập 9 - Ảnh: Internet

Ồn ào vì bị phát hiện trùng ý tưởng Thái chưa kịp nguội, The Face tiếp tục gây sốc khi đạo nhái ý tưởng của Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 2
Khán giả rất mong đợi những ý tưởng mới từ chương trình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một số khán giả tinh ý đã kịp nhận ra ý tưởng chụp hình trong tập 9 lại rất giống với bối cảnh chụp hình của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Nhiều khán giả đang đặt nghi vấn, ý tưởng này là do yêu cầu của nhãn hàng hay là “ý tưởng lớn gặp nhau” của BTC chương trình?

Nhưng không thể phủ nhận, The Face đã có những thay đổi tích cực để làm mới mình và không gây nhàm chán. Hy vọng ý tưởng của chương trình tuần này sẽ không làm khán giả thất vọng.

Ồn ào vì bị phát hiện trùng ý tưởng Thái chưa kịp nguội, The Face tiếp tục gây sốc khi đạo nhái ý tưởng của Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 3
Bối cảnh chụp hình của Sơn Tùng M-TP cho một nhãn hàng điện thoại - Ảnh: Internet

Ồn ào vì bị phát hiện trùng ý tưởng Thái chưa kịp nguội, The Face tiếp tục gây sốc khi đạo nhái ý tưởng của Sơn Tùng M-TP? - Ảnh 4
Không khó để nhận ra hai bối cảnh chụp hình đều chung chủ đề trong rạp xiếc và lấy màu đỏ làm tông màu chủ đạo - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Sơn Tùng M-TP The Face the face tập 9

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