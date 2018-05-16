Ốc Thanh Vân tiết lộ sự thật bất ngờ: 'Tôi và chồng chia tay do tôi chọn con đường nghệ thuật'

Hậu trường 16/05/2018 15:14

Vợ chồng Ốc Thanh Vân và Minh Trí vừa có nhiều chia sẻ thú vị về những điều chưa từng tiết lộ trong chuyện tình yêu và hôn nhân kéo dài 20 năm của mình.

Ốc Thanh Vân và Minh Trí được xem là một trong số ít cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của showbiz Việt. Dù đã bên nhau được 20 năm và có đến 3 người con xinh xắn nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn giữ được tình cảm mặn nồng như thuở mới cưới.

Ốc Thanh Vân tiết lộ sự thật bất ngờ: 'Tôi và chồng chia tay do tôi chọn con đường nghệ thuật' - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân và chồng tình tứ trước mặt các con như ngày mới yêu - Ảnh: Internet

Mới đây vợ chồng Ốc Thanh Vân khiến nhiều xuýt xoa, ngưỡng mộ khi có nhiều chia sẻ chân thành về những sóng gió trong tình yêu và hôn nhân mà cả hai đã cùng trải qua để có được hạnh phúc, viên mãn như hiện tại.

Trong tập 6 của chương trình Là vợ phải thế, Ốc Thanh Vân tâm sự, cô và ông xã quen nhau từ thời cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, khi biết bạn gái chọn học trường Sân khấu điện ảnh, Trí Rùa đã ngăn cản. Và kết quả là cả hai đã cãi nhau lớn và chia tay sau đó.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, khi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh còn quá nhiều, Ốc Thanh Vân đã lên kế hoạch giành lại bạn trai.

Ốc Thanh Vân tiết lộ sự thật bất ngờ: 'Tôi và chồng chia tay do tôi chọn con đường nghệ thuật' - Ảnh 2
Cặp đôi có những chia sẻ thú vị về chuyện tình yêu và hôn nhân của mình - Ảnh: Internet

Không chỉ dừng lại ở chuyện tình yêu, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa cũng không ngại chia sẻ về những thử thách trong cuộc sống hôn nhân. Minh Trí tâm sự, dù là một người nổi tiếng nhưng khi về đến nhà Ốc Thanh Vân luôn là một người vợ, người mẹ đúng nghĩa. Dù đầu tóc xộc xệch, quần áo bê bối nhưng chính sự tảo tần đó giúp anh yêu và trân trọng vợ mình hơn.

Ốc Thanh Vân tiết lộ sự thật bất ngờ: 'Tôi và chồng chia tay do tôi chọn con đường nghệ thuật' - Ảnh 3
Cặp đôi ngày càng yêu nhau nhiều hơn vì những hi sinh và thấu hiểu trong hôn nhân - Ảnh: Internet

Nói về chồng, bà mẹ 3 con chia sẻ một cách tự hào rằng dù ông xã có rất nhiều tật xấu nhưng cô vẫn luôn thương yêu chồng. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình cảm của cặp vợ chồng nổi tiếng.

Ốc Thanh Vân tiết lộ sự thật bất ngờ: 'Tôi và chồng chia tay do tôi chọn con đường nghệ thuật' - Ảnh 4
Cặp đôi chọn cách dung hòa và bỏ qua những khuyết điểm của nhau để xây dựng gia đình hạnh phúc - Ảnh: Internet

Ốc Thanh Vân: 'Tôi không mong con giỏi siêu cấp nhưng lại vô cảm'

Ốc Thanh Vân: 'Tôi không mong con giỏi siêu cấp nhưng lại vô cảm'

"Nói thật với tôi, điểm số hay sự thành công vượt trội chưa bao giờ là gạch đầu dòng đầu tiên trong những điều mình mong các con có được".

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