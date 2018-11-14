Ốc Thanh Vân khoe con gái uốn dẻo như nghệ sĩ xiếc khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên

Mới đây, Ốc Thanh Vân đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cô con gái thứ 2 tập Yoga điêu luyện vào một buổi sáng. Theo nữ MC, từ nhỏ bé Cola đã rất thích nhảy múa và uốn dẻo theo mẹ trong các bài tập. Biết được sở thích và năng khiếu của con, Ốc Thanh Vân dự tính sẽ cho em đăng ký lớp học danesport của Khánh Thi trong thời gian tới.

"Cuộc đời mình nếu không làm diễn viên, MC là mình phải làm vũ công. May sao mình có đứa con gái nó quá mê việc điều khiển hình thể. Từ ngày bé xíu, Cola đã cùng tập tại nhà với mẹ: Yoga, ép dẻo và luôn tỏ ra yêu thích. Nhà có cây cột (múa cột) đó, con chưa học ngày nào nhưng ngay lần đầu tiên có thể dùng lực tay đu xoay và đá chân cao, gồng cơ bụng để giữ cơ thể. Nhìn nó xoay là mẹ nó hiểu nó cũng liều và lì cỡ mẹ nó rồi.