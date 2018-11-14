Ốc Thanh Vân khoe con gái uốn dẻo như nghệ sĩ xiếc khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên

Hậu trường 14/11/2018 13:02

Ốc Thanh Vân vô cùng tự hào vì bé Cola mới 5,5 tuổi đã biết thực hiện nhiều động tác uốn dẻo như một vũ công chuyên nghiệp.

Mới đây, Ốc Thanh Vân đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cô con gái thứ 2 tập Yoga điêu luyện vào một buổi sáng. Theo nữ MC, từ nhỏ bé Cola đã rất thích nhảy múa và uốn dẻo theo mẹ trong các bài tập. Biết được sở thích và năng khiếu của con, Ốc Thanh Vân dự tính sẽ cho em đăng ký lớp học danesport của Khánh Thi trong thời gian tới.

"Cuộc đời mình nếu không làm diễn viên, MC là mình phải làm vũ công. May sao mình có đứa con gái nó quá mê việc điều khiển hình thể. Từ ngày bé xíu, Cola đã cùng tập tại nhà với mẹ: Yoga, ép dẻo và luôn tỏ ra yêu thích. Nhà có cây cột (múa cột) đó, con chưa học ngày nào nhưng ngay lần đầu tiên có thể dùng lực tay đu xoay và đá chân cao, gồng cơ bụng để giữ cơ thể. Nhìn nó xoay là mẹ nó hiểu nó cũng liều và lì cỡ mẹ nó rồi. 

Chính thức đánh tiếng nhờ cô chú vũ công nào có mở lớp kids nhận cháu Linh Đan làm học trò với. Cô Khánh Thi có nói mẹ Ốc là sẽ dạy cho con khiêu vũ, giờ cô vừa sinh em Anna nên mẹ chờ thêm chút thời gian sẽ cho con học dancesport. Còn bắt đầu từ bây giờ mẹ Ốc sẽ cho con học uốn dẻo và múa. Tuổi này bắt đầu chịu tập trung rồi, khi con nhỏ hơn thì việc tập cũng chỉ mang tính tương đối. Cola 5,5 tuổi. Con mong sinh nhật 6 tuổi có thể biểu diễn một tiết mục để anh hai và em Kao lác mắt nè", Ốc Thanh Vân viết. 

Ốc Thanh Vân khoe con gái uốn dẻo như nghệ sĩ xiếc khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên - Ảnh 1
Con gái Ốc Thanh Vân thường xuyên học Yoga cùng mẹ nên có thể thực hiện nhiều động tác khó - Ảnh: FBNV

Dưới bài chia sẻ này, rất đông cư dân mạng dành tặng những lời khen có cánh cho sự kiên nhẫn của bé Cola. Tuy còn nhỏ nhưng em không hề sợ đau mà sẵn sàng cùng mẹ khổ luyện trong những động tác xoay người, đá chân lên cao hay thậm chí là uốn vòng qua đầu.

Nhiều người khuyên Ốc Thanh Vân nên cho bé đi thi chương trình "Thứ thách cùng bước nhảy" vì rất có khả năng sẽ giật giải quán quân. Có thể thấy, công chúa nhà chị Ốc khá dạn dĩ trước ống kính. Cola vừa tập luyện vừa nhìn thẳng vào máy ảnh của mẹ với vẻ mặt vô cùng thần thái. Cư dân mạng dự đoán tương lai bé Cola sẽ trở thành một trong những vũ công đình đám của showbiz Việt.

Ốc Thanh Vân khoe con gái uốn dẻo như nghệ sĩ xiếc khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên - Ảnh 2
Ốc Thanh Vân khoe con gái uốn dẻo như nghệ sĩ xiếc khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên - Ảnh 3
Bé Cola rất thích học múa, nhảy nên có khả năng sẽ thành vũ công trong tương lai - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân khoe con gái uốn dẻo như nghệ sĩ xiếc khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên - Ảnh 4
Ốc Thanh Vân khoe con gái uốn dẻo như nghệ sĩ xiếc khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên - Ảnh 5
Nhiều người khuyên Ốc Thanh Vân cho bé Cola đi thi nhảy - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân khoe con gái uốn dẻo như nghệ sĩ xiếc khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên - Ảnh 6
Ốc Thanh Vân khoe con gái uốn dẻo như nghệ sĩ xiếc khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên - Ảnh 7
 Bé Cola là con thứ 2 của Ốc Thanh Vân và Trí Rùa - Ảnh: FBNV
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