Ốc Thanh Vân trải lòng về niềm hạnh phúc khi được đưa đón ba con đến trường cùng lúc khiến nhiều chị em xúc động.
Nếu gia đình Lý Hải gây choáng khi đẻ đông con thì gia đình Ốc Thanh Vân cũng không kém cạnh khi có tới ba bé san sát tuổi nhau. Vì sinh đẻ liên tục nên MC của chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhí khá tất bật khi phải cân bằng giữa công việc và thời gian chăm con. Để có đủ chi phí cho các "thiên thần nhỏ" học ở trường quốc tế, vợ chồng nữ diễn viên cũng phải làm việc cật lực từ sáng sớm cho đến tận đêm khuay.
Mới đây, bà mẹ trẻ gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tay xách nách mang đưa ba con đến trường vào một ngày nắng đẹp. Cô vừa phải cõng bé út trên lưng vừa canh chừng hai bé lớn nên khá vất vả. Dù vậy, bà xã Trí Rùa hài hước gọi đó là 'bầy con' và cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều này mỗi ngày.
"Bầy con đi học. Niềm vui của mẹ là đây. Cuộc sống của mẹ là đây. Mẹ thích đi sau lưng các con để thấy các con kéo gặp vào lớp.
Mẹ thích cách các con chào Thầy Cô đang đứng truớc cổng trường để chào đón các con. Mẹ thích thấy các con hello các bạn. Tất nhiên cũng có ngày có chút mè nheo và quyến luyến khi mẹ rời đi, nhưng mẹ cũng thích cảm giác đó. Để biết mình phải làm tốt mọi việc thật đúng giờ để bên các con sau giờ tan học. Mẹ yêu, mẹ thương, mẹ cần lắm!", Ốc Thanh Vân viết.