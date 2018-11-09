Nếu gia đình Lý Hải gây choáng khi đẻ đông con thì gia đình Ốc Thanh Vân cũng không kém cạnh khi có tới ba bé san sát tuổi nhau. Vì sinh đẻ liên tục nên MC của chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhí khá tất bật khi phải cân bằng giữa công việc và thời gian chăm con. Để có đủ chi phí cho các "thiên thần nhỏ" học ở trường quốc tế, vợ chồng nữ diễn viên cũng phải làm việc cật lực từ sáng sớm cho đến tận đêm khuay.

Ốc Thanh Vân hạnh phúc khi được đưa đón ba con đi học cùng lúc - Ảnh: FBNV

Mới đây, bà mẹ trẻ gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tay xách nách mang đưa ba con đến trường vào một ngày nắng đẹp. Cô vừa phải cõng bé út trên lưng vừa canh chừng hai bé lớn nên khá vất vả. Dù vậy, bà xã Trí Rùa hài hước gọi đó là 'bầy con' và cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều này mỗi ngày.