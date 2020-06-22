Ốc Thanh Vân khiến dân mạng kinh ngạc khi khoe khoảnh khắc con gái tập yoga với tư thế cực khó, người lớn cũng phải ‘bó tay’

Hậu trường 22/06/2020 10:29

Khoảnh khắc hai mẹ con MC Ốc Thanh Vân luyện tập yoga điêu luyện khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập yoga cùng con gái kèm dòng trạng thái: “Niềm vui của Ốc Thanh Vân và Cola Linh Đan”.

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Ốc Thanh Vân vô cùng thích thú vì có người bạn cùng tập môn thể dục yêu thích cùng với mình – Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, con gái Ốc Thanh Vân thực hiện được rất nhiều động tác khó nhằn trong yoga. Thậm chí, với những tư thế đòi hỏi sự dẻo dai và khả năng chịu lực tốt, bé Linh Đan vẫn tỏ ra vô cùng thành thạo. Được biết, cô bé đã theo mẹ học yoga khoảng vài năm.

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Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng con gái nữ MC vô cùng hứng thú và say mê với môn thể dục này – Ảnh: FB

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Một trong những độc tác cực khó trong yoga nhưng con gái Ốc Thanh Vân lại thực hiện dễ dàng đến lạ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự dẻo dai của hai mẹ con Ốc Thanh Vân: “Tuyệt vời hai mẹ con Ốc”, “Linh Đan giỏi quá, cả mẹ Ốc nữa”, “Trời ơi, xỉu vì độ dẻo của Ốc”, “Linh Đan giỏi quá chị Ốc ơi. Bé tập lâu chưa mà dẻo quá vậy chị”, “Như nghệ sĩ múa luôn á chị”, “Cola giỏi quá con gái ơi”…

Vừa qua, gia đình Ốc Thanh Vân đã có chuyến du lịch Đà Lạt nhân dịp sinh nhật con trai Coca Xuân Lâm.

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Gia đình Ốc Thanh Vân tranh thủ đi du lịch sau khoảng thời gian giãn cách xã hội - Ảnh: FB

Cách đây vài phút, nữ MC vừa chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ của cả gia đình trong chuyến nghỉ dưỡng này lên trang Facebook cá nhân.

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