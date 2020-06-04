Nổi tiếng đến mấy vẫn là mẹ bỉm sữa, Ốc Thanh Vân khiến fan bật cười khi vừa đắp mặt nạ vừa chở con đi học

Chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Ốc Thanh Vân tự nhận mình “dị” khiến người hâm mộ được dịp cười no nê.

Là gia đình đông con nhất nhì showbiz Việt, MC Ốc Thanh Vân luôn bận rộn với công việc của một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu. Hàng ngày, cô luôn cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian đưa đón các con đi học.

Gia đình hạnh phúc của nữ MC - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân khiến người hâm mộ không nhịn được cười khi chia sẻ hình ảnh vừa đưa con đi học, vừa đắp mặt nạ dưỡng da.

Nữ MC cho biết: “Biết là rất dị nhưng mà kệ đi. Vừa muốn đưa con đi học vừa muốn da đẹp phải chịu người ta nhìn thôi. Không có chuyện vì bận đắp mặt nạ, bận làm móng, bận gội đầu sấy tóc, bận ngủ.. mà không đưa đón con nha. Không có đâu nha. Coca nó cười suốt, nó nói không sao đâu mẹ. Có mình anh hai đi học à 2 đứa em vẫn còn bị bệnh”.

Vì quá bận rộn, Ốc Thanh Vân phải tranh thủ thời gian đưa đón con để chăm sóc bản thân - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ lý do vì sao ông xã không thể đưa đón các con: “Trí Rùa đêm qua bị đau mắt, sáng nay phải nghỉ dưỡng rồi, nói là anh không thể mở mắt được. Mình nói không sao đâu, sáng em đi mua thuốc nhỏ. Đáng lý vẫn mở được đó mà tại mắt anh hí quá nó mở không được đó”.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự thích thú trước hình ảnh hài hước này của Ốc Thanh Vân: “Trách nhiệm thì vẫn làm tròn và vẫn không quên làm đẹp bản thân, người phụ nữ của năm đây rồi”, “Chắc sẽ có vài người liếc qua và ‘giật mình’! Nói chung là cưng xỉu luôn”, “Còn gì em không dám nữa không”, “Cứ tưởng đang xem phim hóa trang chị à”, “Dễ thương quá chị, không có gì làm khó chị tui”...

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