Tâm sự xót xa của Ốc Thanh Vân về vụ cây phượng đè 1 học sinh tử vong: 'Em đi học mà, sao mãi không về nữa?'

Hậu trường 27/05/2020 09:11

Là một người mẹ có 3 con đang trong độ tuổi cắp sách đến trường, MC Ốc Thanh Vân đau xót trước vụ việc học sinh bị cây phượng đè tử vong.

Vụ cây phượng bật gốc trong sân trường THCS Bạch Đằng, Quận 3, TP. HCM khiến nhiều học sinh bị thương và 1 em tử vong nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là những bậc phụ huynh đang có con nhỏ. Khi đọc được tin tức về vụ việc này, MC Ốc Thanh Vân không giấu được cảm xúc đau lòng.

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Ốc Thanh Vân đau lòng trước cái chết của cậu học trò lớp 6 - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ dòng tâm sự đầy xót xa: "Đọc tin về các em học sinh, nhất là em K, gia đình em, ba mẹ em, em của em vừa chào đời và không được gặp anh trai… Sao thấy đau thế này! Sợ đọc tin tức về tai nạn, rủi ro, bạo hành, mà nạn nhân là những đứa trẻ. Có cách nào để bảo vệ trẻ em không. Em đi học mà, sao mãi không về nữa?”.

Bài viết của Ốc Thanh Vân cũng là nỗi lòng của nhiều người. Dân mạng bày tỏ sự tiếc thương cho số phận của cậu học trò xấu số. Diễn viên Nguyệt Ánh bày tỏ: "Đọc tin không ngủ được luôn, đau lòng quá".

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Cây phượng bật gốc trong sân trường gây tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

"Ừ, không nghĩ 1 tình huống như vậy mà lấy đi tính mạng đứa nhỏ quá nhanh như vậy, đau lòng quá thương số phận bé và gia đình", "Em cũng buồn và cứ thấy nghẹn quá... đau xót, cứ suy nghĩ mãi về tai nạn của em K, thương bé quá. Sáng ba đưa đi học, giờ về lại khiêng về, đau lòng không cầm được nước mắt chị ơi"... một vài chia sẻ của dân mạng.

Ốc Thanh Vân chia sẻ 2 quy tắc trong việc nuôi dạy con, ai nấy đều phải gật đầu tâm đắc

Ốc Thanh Vân chia sẻ 2 quy tắc trong việc nuôi dạy con, ai nấy đều phải gật đầu tâm đắc

Trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân bất ngờ chia sẻ về những quy tắc bất di bất dịch trong việc nuôi dạy con của gia đình cô.

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