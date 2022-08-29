Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ

Hậu trường 29/08/2022 19:35

Trong bộ hình mới nhất, vẻ đẹp rạng ngời cùng sự viên mãn, hạnh phúc được thể hiện rõ trên gương mặt của "mẹ bầu" Karen Nguyễn.

Mới đây, Karen Nguyễn cùng ekip đã thực hiện bộ ảnh khoe bụng bầu ở tháng cuối thai kỳ. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi loạt ảnh bầu bì "chất lượng cao". Tại đây, cô biến hóa nhiều phong cách đa dạng, ghi điểm bởi vẻ đẹp mẹ bầu từ gợi cảm đến cá tính. 

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 1

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 2

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 3
Vẻ đẹp nhẹ nhàng của Karen Nguyễn trong bộ ảnh kỷ niệm tháng cuối thai kỳ.

Chia sẻ về lí do thực hiện bộ ảnh đặc biệt này, Karen Nguyễn xúc động: "Tôi muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ quãng thời gian đầy hạnh phúc và thiêng liêng của một người phụ nữ. Sau này khi con lớn, tôi sẽ khoe với bé những bức ảnh này và nói cho bé biết tôi đã vui sướng ra sao khi bé còn trong bụng mẹ".

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 4
Cô dành nhiều cảm tình cho những thiết kế đơn giản song tôn trọn vẻ đẹp của mẹ bầu.

 Trong loạt ảnh mới, Karen Nguyễn khiến mọi người ngưỡng mộ vì nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ. Dù đang ở những tháng cuối thai kì nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Nữ diễn viên diện những bộ váy đầy gợi cảm, khoe khéo bụng bầu “vượt mặt”. 

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 5

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 6
Dù bụng bầu đã lớn nhưng nữ diễn viên sinh năm 1993 vẫn giữ được cơ thể cân đối.

Chia sẻ về chế độ dinh dưỡng trong suốt quãng thời gian thai kỳ, Karen Nguyễn tâm sự cô ăn uống thỏa sức, không ngại trà sữa, song ưu tiên thực đơn nhiều trái cây, rau củ. Theo chia sẻ, mỹ nhân Sài thành đã tăng 20kg trong thời gian bầu bí. Song vốn có hình thể 'mình dây' nên dù tăng cân, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng cân đối và vừa vặn khi lên hình. Hồi mới có em bé, cô hay than thở vì chưa bao giờ lên ký nhiều như vậy. Nhưng hiện tại, cô đã quen với việc này.

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 7

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 8
Nữ phụ chuỗi series Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh "cân" đủ thể loại trang phục. 

Ở những tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn dành nhiều thời gian cho việc đọc sách để chuẩn bị tinh thần cũng như những kiến thức cơ bản áp dụng trong thời gian sắp tới.

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 9

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 10
Tăng 20kg nhưng Karen Nguyễn vẫn được khen nhuận sắc.

Trước đó, trên trang Instagram cá nhân, Karen Nguyễn đã đăng tải hình ảnh về căn nhà mới của vợ chồng cô. Cặp đôi đang xây dựng một căn nhà mới hoành tráng để chuẩn bị chào đón con đầu lòng ra đời. Có thể thấy, đây là một căn nhà có mặt tiền khang trang, rộng rãi và nhiều tầng lầu. Cô nàng đang khá mong chờ ngày được dọn về nhà mới của mình.

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 11
Vợ chồng Karen Nguyễn đang xây nhà mới để chào đón con đầu lòng.

Tháng 6 vừa qua, Karen Nguyễn vừa kết hôn với ông xã Lưu Chấn Bang sau 3 năm hẹn hò. Đặc biệt, ngay trong đám cưới, nữ diễn viên "Người Cần Quên Phải Nhớ" cũng công bố tin vui đã mang thai con đầu lòng được 5 tháng. Từ đó, cô liên tục cập nhật những hình ảnh xinh đẹp của bản thân trên trang cá nhân và nhận về nhiều bình luận tích cực cho độ sành điệu của mẹ bầu. Trong suốt hành trình mang thai của mình, Karen Nguyễn hạnh phúc khi có ông xã luôn đồng hành bên cạnh. Anh chàng rất yêu thương, cưng chiều và quan tâm đến vợ.

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ - Ảnh 12
Cặp đôi công khai có con đầu lòng ngay trong đám cưới.
"Tuesday quốc dân" - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình "u mê"

"Tuesday quốc dân" - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình "u mê"

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn "đốn tim" người hâm mộ bởi nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ.

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Từ khóa:   Karen Nguyễn Karen Nguyễn mang thai mẹ bầu

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