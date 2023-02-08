O Sen Ngọc Mai 'thương cảm' anti-fan giữa ồn ào lộ ảnh cưới cũ: 'Tôi biết các bạn chỉ đang quá đau khổ, yếu ớt và cô đơn'

Hậu trường 08/02/2023 11:33

Ngọc Mai cho biết bản thân sẽ không cãi tay đôi với anti-fan vì hiểu được cảm xúc của họ, biết được họ đã trải qua những khó khăn, áp lực gì trong cuộc sống.

Những ngày qua, loạt ảnh được cho là "đám cưới của ca sĩ Ngọc Mai và chồng cũ" gây xôn xao mạng xã hội. Theo thông tin lan truyền, đám cưới này tổ chức vào tháng 6/2014. Trong ảnh còn có sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, NSƯT Hồng Vân, NSND Tạ Minh Tâm...

Điều này khiến công chúng vô cùng bất ngờ bởi trước nay chỉ biết đến mối quan hệ vợ chồng giữa Ngọc Mai và NSƯT Quốc Nghiệp.

O Sen Ngọc Mai 'thương cảm' anti-fan giữa ồn ào lộ ảnh cưới cũ: 'Tôi biết các bạn chỉ đang quá đau khổ, yếu ớt và cô đơn' - Ảnh 1

Trước đó trong một talkshow, Ngọc Mai từng chia sẻ thẳng thắn bản thân cô sẽ không chửi bới anti-fan. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Nếu như tôi gồng mình lên chửi bới những bạn anti-fan hay chửi bới những bạn không tốt với tôi, tôi sẽ không làm như thế. Tôi biết các bạn quá đau khổ. Thực ra các bạn rất yếu ớt và cô đơn, chỉ dám nói khi mình giấu mặt.

Tôi đã 20 năm chuyên nghiệp làm nghề rất chuyên chính nhưng vẫn bị nói lên, nói xuống huống gì là những học trò của mình còn non nớt. Tôi rất thương, thấu cảm được những cảm xúc của các bạn và hiểu được các bạn có những áp lực gì. Mình có nổi tiếng hay không nổi tiếng thì những sóng gió vẫn luôn tồn tại trong cuộc đời này. Tôi đi thi vì truyền cảm hứng cho học trò. Mình phải trải qua con đường như thế này thì lời nói của mình mới có giá trị. Sự trải nghiệm này tôi thấy cực thú vị, những lời chê trách, những bạn có thể yêu thương hay không yêu thương tôi đều biết ơn.

O Sen Ngọc Mai 'thương cảm' anti-fan giữa ồn ào lộ ảnh cưới cũ: 'Tôi biết các bạn chỉ đang quá đau khổ, yếu ớt và cô đơn' - Ảnh 2

Tôi nhận diện được, thấy được họ thế nào. Và tôi phân khúc được họ có những tổn thương gì, vì sao họ lại buông ra những lời chua chát như vậy. Tôi không chỉ học về thanh nhạc mà còn học rất nhiều về tâm lý của con người, học rất nhiều quy tắc trong cuộc sống này, quy tắc của những thứ mà chúng ta không nhìn thấy".

Về phía Quốc Nghiệp, anh vẫn chia sẻ ảnh đi mua quà cho vợ và con trước khi trở về Việt Nam vào 9/2. Anh viết: "Hình như mình đã già... Nhà tui Một em Elsa Mì Mí "Eo Sà" , một em là Mà Má O Sen, và một em Hùng Tâm. Hai cha con không cần gì trên đời, nhưng còn hai Má con kia không có là không được...".

O Sen Ngọc Mai 'thương cảm' anti-fan giữa ồn ào lộ ảnh cưới cũ: 'Tôi biết các bạn chỉ đang quá đau khổ, yếu ớt và cô đơn' - Ảnh 3
Quốc Nghiệp chọn mua quà lưu niệm cho vợ là chiếc mặt nạ giống hệt O Sen ở Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: FBNV

Vừa qua, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã lập kỷ lục Guinness cuối với màn chồng đầu leo 10 bậc thang, di chuyển trên đường rộng 50cm, dài 10m, sau đó đi xuống 10 bậc trong 1 phút 55 giây. Đây cũng là màn xác lập kỷ lục Guinness cuối cùng của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trước khi khép lại sự nghiệp xiếc.

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