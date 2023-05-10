Ở độ tuổi 84, NSƯT Mạnh Dung vẫn quấn quýt, cùng vợ đi đóng phim khiến khán giả ngưỡng mộ

Hậu trường 10/05/2023 16:16

Mới đây, trong cuộc gặp gỡ với vợ chồng nghệ sĩ Mạnh Dung - Thanh Dậu, Tiết Cương đã hé lộ nhiều kỷ niệm xúc động với hai người thầy.

Trong cuộc gặp gỡ với vợ chồng nghệ sĩ Mạnh Dung - Thanh Dậu, Tiết Cương xúc động hé lộ nhiều kỷ niệm. Được biết, NSƯT Mạnh Dung và diễn viên Tiết Cương có mối quan hệ thầy trò thân thiết. Thế nhưng, nam diễn viên cũng thừa nhận cả hai ít có thời gian gặp gỡ vì công việc bận rộn. Lần gần nhất anh hợp tác cùng nam nghệ sĩ gạo cội là trong phim điện ảnh Lật mặt 4 cách đây 4 năm. Đến nay, khi Lý Hải thực hiện Lật mặt 6, thầy trò sao phim Đất phương Nam mới có dịp tái ngộ.

Ở độ tuổi 84, NSƯT Mạnh Dung vẫn quấn quýt, cùng vợ đi đóng phim khiến khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 1
Tiết Cương xúc động hội ngộ nghệ sĩ Mạnh Dung - Thanh Dậu trong phim Lật mặt 6

Ở tuổi ngoài 80, diễn viên Mạnh Dung vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. "Ông già Nam bộ" tạo thiện cảm với vẻ ngoài giản dị cùng khiếu nói chuyện hài hước. Dù cao tuổi nhưng vợ chồng ông vẫn giữ lửa với nghệ thuật, thỉnh thoảng nhận vai diễn khi có kịch bản phù hợp. Chứng kiến cậu học trò năm xưa giờ đã thành danh, nghệ sĩ Mạnh Dung không khỏi xúc động.

Ở độ tuổi 84, NSƯT Mạnh Dung vẫn quấn quýt, cùng vợ đi đóng phim khiến khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 2
Dù tuổi cao nhưng vợ chồng nghệ sĩ Mạnh Dung vẫn khỏe mạnh, thỉnh thoảng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình.

Nghệ sĩ Mạnh Dung chia sẻ: "Khi gặp lại Tiết Cương, Quốc Cường… tôi vui vì thấy các em đã theo được nghề và sống với nghề dù có khó khăn. Công việc này đòi hỏi sự đam mê và kiên trì. Nếu không yêu nghề này thì không thể làm được"

Về phía Tiết Cương, anh nghẹn ngào cho biết đến nay đã 30 năm kể từ ngày được hai nghệ sĩ gạo cội chỉ dạy tại trường sân khấu điện ảnh. Những bài học và kiến thức mà cả hai mang đến đã phần nào giúp diễn viên phim Hướng nghiệp thành công và ghi dấu ấn trong sự nghiệp.

Ở độ tuổi 84, NSƯT Mạnh Dung vẫn quấn quýt, cùng vợ đi đóng phim khiến khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 3
Về phía Tiết Cương, anh nghẹn ngào cho biết đến nay đã 30 năm kể từ ngày được hai nghệ sĩ gạo cội chỉ dạy tại trường sân khấu điện ảnh.

Anh dí dỏm bộc bạch: "Tôi rất vui và mừng khi gặp lại thầy cô. Cả hai đều khỏe mạnh. Không biết khi bằng tuổi họ, tôi còn được như vậy không. Năm 1993, tôi bước chân vào trường sân khấu và được gặp thầy cô, cách đây cũng 30 năm rồi. Thấm thoát ngày nào mình còn là sinh viên trẻ trung, nay đã thành một "ông già", sắp bằng thầy rồi".

Tiết Cương cũng tiết lộ thêm nghệ sĩ Mạnh Dung thường chạy xe máy đi diễn đối với những địa điểm không quá xa. Ông vẫn còn rất nhiệt huyết với nghề và luôn sẵn sàng nhận vai nếu điều kiện sức khỏe cho phép. Ở tuổi xế chiều, vợ chồng nghệ sĩ Mạnh Dung tận hưởng cuộc sống bình yên. Hơn nửa thế kỷ song hành, hôn nhân của họ vẫn bền chặt và gắn bó khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ở độ tuổi 84, NSƯT Mạnh Dung vẫn quấn quýt, cùng vợ đi đóng phim khiến khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 4
Ở tuổi xế chiều, vợ chồng nghệ sĩ Mạnh Dung tận hưởng cuộc sống bình yên.

NSƯT Mạnh Dung tên đầy đủ là Đoàn Mạnh Dung sinh năm 1939, ông được biết đến với vai ông Ba bắt rắn trong phim truyền hình Đất phương Nam. NSƯT Mạnh Dung có hàng trăm vai diễn trong các vở cải lương, các bộ phim truyền hình.

Ở độ tuổi 84, NSƯT Mạnh Dung vẫn quấn quýt, cùng vợ đi đóng phim khiến khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 5
NSƯT- Nhà giáo Ưu tú Đoàn Mạnh Dung.

NSƯT- Nhà giáo Ưu tú Đoàn Mạnh Dung tuy là dân Hà Nội gốc nhưng lại được khán giả gọi với cái tên “Ông già Nam bộ” bởi ông rất thành công khi hoá thân vào những vai ông lão Nam bộ chất phác, hồn hậu ở vùng đất phương Nam.

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