"Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu" Ngọc Duyên gây ấn tượng với thân hình nóng bỏng dù đã là me một con, chia sẻ bí quyết giữ dáng vô cùng đơn giản

Ngọc Duyên sinh năm 1993, cô vốn được đào tạo bài bản (Tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh) và là một người mẫu. Không chỉ nổi tiếng vì sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Ngọc Duyên còn xuất sắc trở thành MC truyền hình, tham gia đóng phim, là đại sứ Olympic mùa đông 2018…

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp đậm chất á đông được đánh giá cao, cô sở hữu đường cong nóng bỏng sexy, số đo 3 vòng 86-58-92 và chiều cao 1m74 đáng mơ ước.

Mới đây, trong chuyến dịch đầu năm cùng gia đình, Ngọc Duyên tự tin diện bikini khoe đường cong gợi cảm cùng làn da trắng sứ. Dù đã qua một lần sinh nở, Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 vẫn giữ được body thon gọn đáng ngưỡng mộ.



Sau sinh con đầu lòng, Ngọc Duyên gặp nhiều vấn đề của các mẹ bỉm sữa là da bụng bị chùng nhão, dễ bị tích mỡ xấu.







Mỹ nhân 1 con theo đuổi các phương pháp tự nhiên, đồng thời thử sức với những môn thể thao mới để thải mỡ và lấy lại vóc dáng thon gọn.

ẢNH: FBNV