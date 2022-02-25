Danh hài Bắc Hải hiện đang nằm hôn mê trên giường bệnh, tình hình sức khỏe chuyển biến rất xấu khiến nhiều sao Việt lo lắng, kêu gọi giúp đỡ.

Được biết đến là một trong những danh hài của showbiz Việt, tuy nhiên, những năm qua, NS Bắc Hải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để ở nhà giúp vợ buôn bán. Thời gian gần đây, sức khỏe của nam nghệ sĩ có chiều hướng xấu khi mắc bệnh về gan. Tối ngày 25/2, trên Facebook cá nhân, NS Lê Quốc Nam bất ngờ cho biết tình hình sức khoẻ của Bắc Hải đang diễn biến rất xấu. Danh hài Bắc Hải trong tiểu phẩm hài Thầy Bói Hết Thời. (Ảnh: Internet) Theo kết quả từ bác sĩ, nam danh hài được chẩn đoán bị tắc ống mật gan, tình hình đang rất xấu, rơi vào hôn mê nên sức khỏe yếu dần. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh mong muốn kêu gọi đồng nghiệp, người hâm mộ hỗ trợ nam nghệ sĩ.

"Thời điểm này dịch nên ai ai cũng khó khăn nhưng Lê Quốc Nam xin kính gửi và thông báo đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ và các mạnh thường quân gần xa. Hiện tại, nghệ sĩ hài Bắc Hải đang hôn mê và cấp cứu tại bệnh viện Bình Dân. Bị tắc ống mật gan, tình trạng rất xấu đang chờ tỉnh lại sẽ mổ. Sức khỏe rất kém 50/50, hoàn cảnh đang rất khó khăn nên kính mong tất cả mọi người ủng hộ đến gia đình Bắc Hải của ít lòng nhiều để góp sức phụ gia đình cứu chữa cho Bắc Hải qua cơn khó khăn và nguy kịch này!", nghệ sĩ Lê Quốc Nam viết. NS Lê Quốc Nam thông báo tình hình sức khỏe đồng nghiệp. (Ảnh chụp màn hình) Đính kèm bài viết, nam nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh danh hài Bắc Hải hôn mê trên giường bệnh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sau chia sẻ của NS Lê Quốc Nam, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã nhanh chóng bày tỏ mong muốn giúp đỡ và để lại lời động viên với hi vọng nam nghệ sĩ Bắc Hải sẽ nhanh chóng bình phục.

Bắc Hải được biết là một nghệ sĩ hài kỳ cựu thời các danh hài Bảo Chung, Hồng Tơ, Duy Phương qua tiểu phẩm hài Thầy Bói Hết Thời. Trong sự nghiệp của mình, nam danh hài từng gây được tiếng vang với nhiều tiểu phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên những năm qua khi sân khấu xuống dốc, anh tạm ngừng kinh doanh để phụ vợ việc kinh doanh, từ đó không còn xuất hiện nhiều trên truyền hình nữa.

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