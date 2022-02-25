Danh hài Bắc Hải bị bệnh nặng, tình hình chuyển biến xấu, loạt sao Việt lên tiếng kêu gọi giúp đỡ

Hậu trường 25/02/2022 14:51

Danh hài Bắc Hải hiện đang nằm hôn mê trên giường bệnh, tình hình sức khỏe chuyển biến rất xấu khiến nhiều sao Việt lo lắng, kêu gọi giúp đỡ.

Được biết đến là một trong những danh hài của showbiz Việt, tuy nhiên, những năm qua, NS Bắc Hải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để ở nhà giúp vợ buôn bán. Thời gian gần đây, sức khỏe của nam nghệ sĩ có chiều hướng xấu khi mắc bệnh về gan. Tối ngày 25/2, trên Facebook cá nhân, NS Lê Quốc Nam bất ngờ cho biết tình hình sức khoẻ của Bắc Hải đang diễn biến rất xấu. 

Danh hài Bắc Hải bị bệnh nặng, tình hình chuyển biến xấu, loạt sao Việt lên tiếng kêu gọi giúp đỡ - Ảnh 1
Danh hài Bắc Hải trong tiểu phẩm hài Thầy Bói Hết Thời. (Ảnh: Internet)

Theo kết quả từ bác sĩ, nam danh hài được chẩn đoán bị tắc ống mật gan, tình hình đang rất xấu, rơi vào hôn mê nên sức khỏe yếu dần. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh mong muốn kêu gọi đồng nghiệp, người hâm mộ hỗ trợ nam nghệ sĩ.

"Thời điểm này dịch nên ai ai cũng khó khăn nhưng Lê Quốc Nam xin kính gửi và thông báo đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ và các mạnh thường quân gần xa. Hiện tại, nghệ sĩ hài Bắc Hải đang hôn mê và cấp cứu tại bệnh viện Bình Dân. Bị tắc ống mật gan, tình trạng rất xấu đang chờ tỉnh lại sẽ mổ. Sức khỏe rất kém 50/50, hoàn cảnh đang rất khó khăn nên kính mong tất cả mọi người ủng hộ đến gia đình Bắc Hải của ít lòng nhiều để góp sức phụ gia đình cứu chữa cho Bắc Hải qua cơn khó khăn và nguy kịch này!", nghệ sĩ Lê Quốc Nam viết. 

Danh hài Bắc Hải bị bệnh nặng, tình hình chuyển biến xấu, loạt sao Việt lên tiếng kêu gọi giúp đỡ - Ảnh 2
NS Lê Quốc Nam thông báo tình hình sức khỏe đồng nghiệp. (Ảnh chụp màn hình)

Đính kèm bài viết, nam nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh danh hài Bắc Hải hôn mê trên giường bệnh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sau chia sẻ của NS Lê Quốc Nam, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã nhanh chóng bày tỏ mong muốn giúp đỡ và để lại lời động viên với hi vọng nam nghệ sĩ Bắc Hải sẽ nhanh chóng bình phục. 

Danh hài Bắc Hải bị bệnh nặng, tình hình chuyển biến xấu, loạt sao Việt lên tiếng kêu gọi giúp đỡ - Ảnh 3

Bắc Hải được biết là một nghệ sĩ hài kỳ cựu thời các danh hài Bảo Chung, Hồng Tơ, Duy Phương qua tiểu phẩm hài Thầy Bói Hết Thời. Trong sự nghiệp của mình, nam danh hài từng gây được tiếng vang với nhiều tiểu phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên những năm qua khi sân khấu xuống dốc, anh tạm ngừng kinh doanh để phụ vợ việc kinh doanh, từ đó không còn xuất hiện nhiều trên truyền hình nữa. 

 

Nghệ sĩ Ngọc Đáng trước khi qua đời: Sống một mình, bệnh tình nguy kịch không có người thân bên cạnh

Nghệ sĩ Ngọc Đáng trước khi qua đời: Sống một mình, bệnh tình nguy kịch không có người thân bên cạnh

Trước khi qua đời, nghệ sĩ Ngọc Đáng sống một mình, khi nhập viện vì bệnh tình nặng, nguy kịch nữ nghệ sĩ phải ở trong khu chăm sóc tích cực nên không có người thân bên cạnh, thăm hỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Bắc Hải danh hài Bắc Hải Bắc Hải bị bệnh nặng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?