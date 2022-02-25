Trước khi qua đời, nghệ sĩ Ngọc Đáng sống một mình, khi nhập viện vì bệnh tình nặng, nguy kịch nữ nghệ sĩ phải ở trong khu chăm sóc tích cực nên không có người thân bên cạnh, thăm hỏi.

Mới đây, NSƯT Ngọc Đáng đã trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ trưa, ngày 24/2 tại tiểu bang California, Mỹ, hưởng thọ 73 tuổi. Thông tin nữ nghệ cải lương gạo cội qua đời đã khiến nhiều khán giả và nghệ sĩ vô cùng xót xa, thương tiếc. Nghệ sĩ cải lương Hồng Loan là một trong những người gắn bó với nghệ sĩ Ngọc Đáng khi còn sống tại Mỹ mới đây cũng có những tâm sự đầy xúc động về nữ nghệ sĩ. Cô cho biết trước khi qua đời, nghệ sĩ Ngọc Đáng có tình trạng bệnh rất nguy kịch, hôn mê nhiều ngày. Khi bác sĩ thông báo nghệ sĩ Ngọc Đáng rất xấu và mong manh, nhiều anh chị em nghệ sĩ tại hải ngoại đều lo lắng, cầu nguyện mong cô qua đời. Tuy nhiên, sau nhiều cố gắng, nữ nghệ sĩ đã ra đi.

Nghệ sĩ Hồng Loan kể: "Bệnh tình của cô Ngọc Đáng được phát hiện sau một show diễn hồi trước tháng 1. Vài ngày sau, cô hết bệnh nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Bản thân cô Ngọc Đáng lại sống một mình, không người thân bên Mỹ. Bạn bè, người yêu thương cô rất nhiều nhưng cô chỉ ở một mình" "Thường ngày, ai tới rủ cô Ngọc Đáng ăn uống thì cô đi, còn không thì cô chỉ ở nhà, lười ăn lắm. Bởi vậy nên cơ thể cô không được bồi bổ sau cơn bệnh, sức khỏe ngày một yếu đi. Một ngày nọ, Ngọc Đáng đang đi thì bị ngã đập đầu chảy máu. Tới lúc đó, mọi người mới chở cô vào bệnh viện cấp cứu" - Hồng Loan tiết lộ.

Nghệ sĩ Hồng Loan (Ảnh: Internet) Sau khi nhập viện được ít ngày, nghệ sĩ Ngọc Đáng bắt đầu có dấu hiệu khó thở, nên các bác sĩ phải cho vào phòng ICU để thở máy, chính vì vậy, không ai được vào thăm nữ nghệ sĩ. "Mấy hôm sau, bác sĩ trong bệnh viện báo ra là sức khỏe cô Ngọc Đáng đã ổn, ăn uống ổn định được một chút. Anh chị em nghệ sĩ rất mừng, còn bàn nhau rằng sau khi cô ra viện không để cô về nhà nữa mà góp tiền đưa cô vào viện dưỡng lão, có người chăm sóc. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau đi ra đi vào để thăm, mang thức ăn vào cho cô" - Hồng Loan chia sẻ thêm. Khi được bên bệnh viên cho người thân vào thăm, nhưng mỗi lần chỉ được một người nên bầu show Nguyễn Tâm mong muốn được vào trước vì cô vừa hát cho Nguyễn Tâm trong show cuối cùng. Khi Nguyễn Tâm vào thăm, nghệ sĩ Ngọc Đáng đang truyền thuốc nên không nói được gì. Sau đó thì bác sĩ thông báo không cho ai vào nữa nên suốt nhiều ngày nghệ sĩ Ngọc Đáng nằm viện không có ai được bên cạnh thăm hỏi. Nghệ sĩ Hồng Loan tiết lộ thêm: "Trong lúc cô nằm viện, bác sĩ có nói phát hiện trong người cô một ung bướu nhưng vì cô yếu quá nên chưa xem xét kỹ được. Vì thế nên đến giờ chúng tôi cũng không xác định được ung bướu đó có phải nguyên nhân khiến cô đổ bệnh, qua đời hay không"

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