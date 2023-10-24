'Nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 - Y Phụng gây sốt khi tung loạt ảnh hiếm 30 năm trước

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Y Phụng khoe loạt ảnh hiếm với nhan sắc rạng rỡ cách đây 30 năm. Theo Y Phụng, đây là những hình ảnh trên tạp chí, bìa lịch thập niên 90 mà cô góp nhặt, sưu tập và được khán giả gửi tặng.

Diễn viên Y Phụng từng được biết đến khi từng đóng cặp với Lý Hùng trong rất nhiều bộ phim ăn khách thời bấy giờ như Riêng Chỉ Có Anh, Đời Vũ Nữ, Bên Dòng Sông Trẹm,... Cô còn từng được ca tụng là "biểu tượng gợi cảm" nhất thập niên 90 nhờ khuôn mặt khả ái cùng phong cách thời trang táo bạo.

Theo Y Phụng, đây là những hình ảnh trên tạp chí, bìa lịch thập niên 90 mà cô góp nhặt, sưu tập và được khán giả gửi tặng

Cuối thập niên 1990, đa số mỹ nhân Việt lúc bấy giờ chuộng lối ăn mặc kín đáo, riêng Y Phụng khởi xướng mốt áo dây hở vai, khoét sâu, phối cùng phụ kiện kim loại bản to. Cô cũng hay mặc váy cúp ngực, nội y ren rồi khoác hờ các dáng áo rộng để thêm phần cuốn hút.

Y Phụng cho biết cô hâm mộ Madonna, thích bắt chước thần tượng để kiểu tóc uốn nhẹ và trang điểm sắc nét. Một giai đoạn, cô theo đuổi dòng nhạc trẻ, biểu diễn ở các tụ điểm giải trí tại Sài Gòn với bản cover You're My Heart, You're My Soul của nhóm Modern Talking.

Cuối thập niên 1990, đa số mỹ nhân Việt lúc bấy giờ chuộng lối ăn mặc kín đáo, riêng Y Phụng khởi xướng mốt áo dây hở vai, khoét sâu, phối cùng phụ kiện kim loại bản to

Thời đỉnh cao, Y Phụng xuất hiện trên nhiều bộ ảnh lịch. Trong một cuộc phỏng vấn, Y Phụng nói cô từng nhận đóng 3-4 phim cùng lúc, cát-xê thuộc nhóm hàng đầu trong các diễn viên phim thị trường. Có lúc, cát-xê diễn của cô lên đến 30 triệu đồng, đủ mua 15 cây vàng trong thời điểm đó.

Thời đỉnh cao, Y Phụng xuất hiện trên nhiều bộ ảnh lịch

Mặc dù gây tranh cãi về phong cách "bốc lửa", Y Phụng vẫn tỏa sáng và trở thành một trong những người đẹp nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Tên tuổi cô được xếp vào "tứ đại mỹ nhân" thập niên 90 cùng Việt Trinh, Diễm Hương, Diễm My 6X.

Mặc dù gây tranh cãi về phong cách "bốc lửa", Y Phụng vẫn tỏa sáng và trở thành một trong những người đẹp nổi tiếng nhất thời bấy giờ

Tuy nhiên sau đó, Y Phụng chọn kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư. Cô tiết lộ rằng việc lấy chồng là vì muốn làm theo tâm nguyện của người cha đang bệnh nặng, mong thấy con gái lên xe hoa trước khi ông qua đời. Sau 7 năm, Y Phụng ly hôn.

Tên tuổi cô được xếp vào "tứ đại mỹ nhân" thập niên 90 cùng Việt Trinh, Diễm Hương, Diễm My 6X

Tuy nhiên sau đó, Y Phụng chọn kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư. Cô tiết lộ rằng việc lấy chồng là vì muốn làm theo tâm nguyện của người cha đang bệnh nặng

Đến năm 2016, Y Phụng kết hôn lần 2 và đón con đầu lòng vào cuối năm 2017. Sau 18 năm rời làng giải trí Việt, người đẹp 7X hiện sống bình yên bên chồng con, thỉnh thoảng tham gia vài show ca hát ở hải ngoại.

Lý Hùng và Y Phụng từng có mối tình đẹp khi cả hai đang ở trên đỉnh vinh quang

Trước đó, Lý Hùng và Y Phụng từng có mối tình đẹp khi cả hai đang ở trên đỉnh vinh quang. Y Phụng cũng chính là người đẹp duy nhất được nam tài tử họ Lý công khai chuyện tình cảm trước công chúng. Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi chỉ kéo dài 6 năm khiến khán giả tiếc nuối.



Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi chỉ kéo dài 6 năm khiến khán giả tiếc nuối

Hiện tại, Y Phụng và Lý Hùng vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp. Khi chia sẻ lại những bức ảnh cũ của mình và Lý Hùng, Y Phụng không ngại đùa vui: “Vì hình ảnh này Anh Lý Hùng đẹp trai quá nên Y Phụng chia sẻ lại tặng những fan của anh. Nói thật nếu anh Lý Hùng xấu thì tôi không có chia sẻ qua Facebook của mình đâu. Và nếu anh Lý Hùng không đẹp trai thì ngày xưa đâu có cua tôi dễ dàng".