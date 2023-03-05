'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng 'than nhẹ' về hành trình bắt đầu làm mẹ độ tuổi U40 ở Mỹ

Y Phụng là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất nhì thập niên 90. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Y Phụng bất ngờ sang Mỹ định cư khiến nhiều người tiếc nuối. Hiện tại, cô đã có cuộc sống ổn định ở xứ cờ hoa và bắt đầu làm mẹ ở tuổi U40.

Khi nhắc tới Y Phụng người ta sẽ nhớ đến một thời vàng son của nền điện ảnh Việt đầu thập niên 90. Cùng thời với những gương mặt vàng như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh..., Y Phụng từng là cái tên được ráo riết săn đón. Là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất nhì của thời kỳ phim "mì ăn liền", được khán giả ưu ái dành cho các danh xưng như "biểu tượng nhan sắc" hay "nữ hoàng ảnh lịch”. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Y Phụng bất ngờ sang Mỹ định cư khiến nhiều người tiếc nuối. Đến nay cô đã có cho mình cuộc sống ổn định ở xứ cờ hoa sau không ít thăng trầm. Y Phụng là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất nhì thập niên 90 - Ảnh: Internet Mới đây, "biểu tượng nhan sắc một thời" Y Phụng đã lên trang cá nhân “than nhẹ”: “5 năm nay là thế. Nếu em không ngủ đủ giấc là em sẽ quậy mẹ tan tành. Lúc thì khóc đòi mẹ bồng. Lúc thì đòi đi về. Năm trước thì em làm nổ bong bóng sinh nhật của mẹ ngay dưới khách sạn, nên năm nay mẹ sợ quá, không dám mua bong bóng nữa. Đặc biệt, món quà sinh nhật Paris tặng cho mẹ năm này là em mệt quá, em ngủ trên đùi của mẹ luôn. Đấy, làm sao mà mở party để vui chung với bạn bè được đây? Rút kinh nghiệm những năm trước cứ chụp hình trước đi. Nếu không chút nữa là tóc, son phấn sẽ không còn trên gương mặt vì công chúa của tôi sẽ phá tan nát hết. Nói thật nha, chụp được vài tấm hình trong đêm sinh nhật là may mắn lắm rồi… Đấy, có con bên Mỹ đi rồi biết thế nào hoa nào tàn phai, hoa nào sầu héo. Nhưng tôi thích điều này”.

Y Phụng đã lên trang cá nhân “than nhẹ” về hành trình làm mẹ - Ảnh: Internet Trong hình, Paris – con gái của Y Phụng nằm ngủ ngon lành trong sự bất lực của mẹ. Nhưng trước khi “gục ngã” trước cơn buồn ngủ, cô bé cũng đã có được vài tấm hình chụp hình cùng người mẹ yêu dấu của mình rồi. Hai mẹ con nữ ca sĩ ai nấy đều xinh đẹp, tươi tắn. Đặc biệt mỹ nhân sinh năm 1979 dù đã bước vào U50 nhưng thần thái vẫn quyến rũ không kém xưa là mấy.

Trước khi “gục ngã” trước cơn buồn ngủ, cô bé cũng đã có được vài tấm hình chụp hình cùng mẹ - Ảnh: Internet Được biết, Y Phụng xuất thân trong một gia đình nghệ thuật, có bố mẹ là cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng - Kiều Tiên, nên cô không chỉ sở hữu nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” mà giọng hát còn thuộc hàng tuyệt đỉnh. Do đó, suốt những năm tháng tuổi trẻ, Y Phụng xuất hiện dày đặc ở các sân khấu ca nhạc hay ở ảnh bìa của các tờ lịch. Sau đó, Y Phụng còn lấn sang đóng phim. Với phong cách thời trang sexy, “cởi mở” nên thời đấy nữ ca sĩ đã bị thị phi bủa vây với mác: “Gái hư”, “Quả bom sex màn ảnh Việt”, “biểu tượng gợi cảm”, “người tình màn ảnh” của tài tử Lý Hùng… Y Phụng xuất hiện dày đặc ở các sân khấu ca nhạc hay ở ảnh bìa của các tờ lịch - Ảnh: Internet Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không như ý, Y Phụng kết hôn cùng doanh nhân Duy Cường và hạ sinh con gái khi cô đã ở tuổi U40. Dù hạnh phúc vì có được ái nữ nhưng từ ngày mang thai đến khi hạ sinh, cuộc sống của nữ diễn viên bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Y Phụng kết hôn cùng doanh nhân Duy Cường và hạ sinh con gái khi cô đã ở tuổi U40 - Ảnh: Internet Để có được những hình ảnh tự tin của ngày hôm nay Y Phụng đã trải qua không ít những khó khăn trong đó có việc lỡ 1 lần đò vì nghe lời bố mẹ lấy doanh nhân giàu có. Đến khi tái hôn sinh con ở tuổi U40, Y Phụng đã có khoảng thời gian vắng bóng vì những e ngại, tự ti về ngoại hình vì tăng gần 10kg sau khi sinh. Để lấy lại vóc dáng nữ diễn viên phải vừa tập luyện thay đổi bản thân vừa chăm con. Bằng sự nỗ lực của mình nay Y Phụng đã lấy lại vóc dáng cân đối của mình như trước kia. Y Phụng đã có khoảng thời gian vắng bóng vì những e ngại, tự ti về ngoại hình vì tăng gần 10kg sau khi sinh - Ảnh: Internet Sau khi dành hơn 3 năm chăm sóc cho gia đình, nữ ca sĩ đã trở lại hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Cô vẫn đi diễn, gặp gỡ những người đồng nghiệp Việt Nam trong niềm vui và hạnh phúc. Dù ở nước ngoài nhưng cô vẫn được nhiều người hâm mộ quan tâm và yêu mến. Chính vì những nỗ lực không ngừng nay Y Phụng đã có cho mình gia đình nhỏ yên ấm ở xứ cờ hoa.

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