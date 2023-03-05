Á hậu Quỳnh Châu từng nhiều lần tuột mất cơ hội thi quốc tế, làm mentor vẫn bị thí sinh 'khịa' không được đi thi quốc tế

Hậu trường 05/03/2023 08:38

Dù chưa được thi quốc tế, Quỳnh Châu vẫn trở thành nàng hậu có sức ảnh hưởng lớn sau đăng quang Á hậu 1 Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022. Hành động của Huỳnh My đối với Quỳnh Châu khiến không ít cư dân mạng bất bình.

Mới đây, các khán giả không khỏi xôn xao trước màn đối đáp qua lại gây gắt giữa Á hậu Quỳnh Châu và thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam (Miss International Queen Vietnam). Theo đó, thí sinh Huỳnh My của đội Á hậu Thủy Tiên đã bị lọt vào vòng nguy hiểm và bị Quỳnh Châu loại thẳng tay. Tuy nhiên, do quá tức giận mà Huỳnh My đã "cà khịa" Á hậu Quỳnh Châu.

Á hậu Quỳnh Châu từng nhiều lần tuột mất cơ hội thi quốc tế, làm mentor vẫn bị thí sinh 'khịa' không được đi thi quốc tế - Ảnh 1

Á hậu Quỳnh Châu từng nhiều lần tuột mất cơ hội thi quốc tế, làm mentor vẫn bị thí sinh 'khịa' không được đi thi quốc tế - Ảnh 2
Khán giả không khỏi xôn xao trước màn đối đáp qua lại gây gắt giữa Á hậu Quỳnh Châu và thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam - Ảnh: Internet

Cụ thể, người đẹp Huỳnh My thể hiện sự không phục khi bản thân đứng trước nguy cơ rời cuộc chơi. Mỹ nhân chuyển giới đã đổ lỗi cho thợ make up "Tại sao ekip lại liên tục makeup cho mình trễ hơn người khác".

Á hậu Quỳnh Châu từng nhiều lần tuột mất cơ hội thi quốc tế, làm mentor vẫn bị thí sinh 'khịa' không được đi thi quốc tế - Ảnh 3
Huỳnh My thể hiện sự không phục khi bản thân đứng trước nguy cơ rời cuộc chơi - Ảnh: Internet

Trước thái độ của ứng viên, Á hậu 1 MGVN phản bác và cho rằng thí sinh này nên biết ơn ê-kíp vì đã hỗ trợ mình. Nàng hậu còn dẫn chứng về việc tự trang điểm khi đi thi quốc tế: "Bạn có biết khi bạn đi thi Quốc Tế điều đầu tiên bạn phải biết đó là makeup không? Nếu bạn biết tự makeup thì bạn không cần phải nhờ vào ekip và nếu bạn nhờ vào ekip và bạn không chỉnh sửa được bây giờ bạn đổ lỗi cho ekip là sao"?

Tuy nhiên, thay vì lắng nghe, Huỳnh My lại thể hiện sự không đồng tình. Người đẹp chuyển giới đáp trả: "Vậy bạn được đi thi quốc tế chưa?" khiến cho Á Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 đứng hình.

Á hậu Quỳnh Châu từng nhiều lần tuột mất cơ hội thi quốc tế, làm mentor vẫn bị thí sinh 'khịa' không được đi thi quốc tế - Ảnh 4
Huỳnh My khịa chuyện Quỳnh Châu chưa được đi thi quốc tế khiến người đẹp đứng hình - Ảnh: Internet

Thái độ của Huỳnh My khiến cư dân mạng tỏ ra khá thất vọng và cho rằng Quỳnh Châu thật sự quá hiền. Ngay sau khi chương trình kết thúc, Hoa hậu Hương Giang đã lên tiếng đáp trả thay cho Quỳnh Châu rằng: "Chị không cần thi quốc tế vẫn có quyền loại cưng. Thank you, next". Ngoài ra, nhiều người nổi tiếng cũng đã lên tiếng về thái độ khó hiểu của thí sinh Huỳnh My.

Á hậu Quỳnh Châu từng nhiều lần tuột mất cơ hội thi quốc tế, làm mentor vẫn bị thí sinh 'khịa' không được đi thi quốc tế - Ảnh 5

Á hậu Quỳnh Châu từng nhiều lần tuột mất cơ hội thi quốc tế, làm mentor vẫn bị thí sinh 'khịa' không được đi thi quốc tế - Ảnh 6
 Hoa hậu Hương Giang và các người đẹp khác đã lên tiếng đáp trả thay cho Quỳnh Châu - Ảnh: Internet

Được biết, Quỳnh Châu từng 2 lần trượt mất cơ hội trở thành đại diện Việt Nam. Gần đây nhất, cô được dự đoán sẽ là người tiếp theo của nước nhà tại sân chơi Miss Grand International 2023 (MGVN). Mỹ nhân cũng khao khát một lần đeo sash Việt Nam ra quốc tế. Tuy nhiên, vì kế hoạch tổ chức cuộc thi, người đẹp đứng trước nguy cơ trượt suất đi thi vào tay Tân MGVN.

Á hậu Quỳnh Châu từng nhiều lần tuột mất cơ hội thi quốc tế, làm mentor vẫn bị thí sinh 'khịa' không được đi thi quốc tế - Ảnh 7
Quỳnh Châu từng 2 lần trượt mất cơ hội trở thành đại diện Việt Nam - Ảnh: Internet

Dù chưa được thi quốc tế, Quỳnh Châu vẫn trở thành nàng hậu có sức ảnh hưởng lớn sau đăng quang Á hậu 1 Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022. Trong nhiệm kỳ, mỹ nhân 9x luôn giữ hình ảnh đẹp, đúng vị thế một beauty queen. Cô cũng thử sức ở nhiều vai trò để tăng độ phủ sóng của mình trong làng hương sắc Việt.

Minh Hằng sau khi lấy chồng: Sự nghiệp lẫn nhan sắc thăng hạng, hạnh phúc có con đầu lòng

Minh Hằng sau khi lấy chồng: Sự nghiệp lẫn nhan sắc thăng hạng, hạnh phúc có con đầu lòng

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Minh Hằng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Chế Nguyễn Quỳnh Châu Quỳnh Châu bị khịa vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 34 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 55 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 59 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang