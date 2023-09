Á hậu Quỳnh Châu từng nhiều lần tuột mất cơ hội thi quốc tế, làm mentor vẫn bị thí sinh 'khịa' không được đi thi quốc tế

Mới đây, các khán giả không khỏi xôn xao trước màn đối đáp qua lại gây gắt giữa Á hậu Quỳnh Châu và thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam (Miss International Queen Vietnam). Theo đó, thí sinh Huỳnh My của đội Á hậu Thủy Tiên đã bị lọt vào vòng nguy hiểm và bị Quỳnh Châu loại thẳng tay. Tuy nhiên, do quá tức giận mà Huỳnh My đã "cà khịa" Á hậu Quỳnh Châu.

Cụ thể, người đẹp Huỳnh My thể hiện sự không phục khi bản thân đứng trước nguy cơ rời cuộc chơi. Mỹ nhân chuyển giới đã đổ lỗi cho thợ make up "Tại sao ekip lại liên tục makeup cho mình trễ hơn người khác".

Tuy nhiên, thay vì lắng nghe, Huỳnh My lại thể hiện sự không đồng tình. Người đẹp chuyển giới đáp trả: "Vậy bạn được đi thi quốc tế chưa?" khiến cho Á Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 đứng hình.

Huỳnh My khịa chuyện Quỳnh Châu chưa được đi thi quốc tế khiến người đẹp đứng hình - Ảnh: Internet

Thái độ của Huỳnh My khiến cư dân mạng tỏ ra khá thất vọng và cho rằng Quỳnh Châu thật sự quá hiền. Ngay sau khi chương trình kết thúc, Hoa hậu Hương Giang đã lên tiếng đáp trả thay cho Quỳnh Châu rằng: "Chị không cần thi quốc tế vẫn có quyền loại cưng. Thank you, next". Ngoài ra, nhiều người nổi tiếng cũng đã lên tiếng về thái độ khó hiểu của thí sinh Huỳnh My.

Hoa hậu Hương Giang và các người đẹp khác đã lên tiếng đáp trả thay cho Quỳnh Châu - Ảnh: Internet

Được biết, Quỳnh Châu từng 2 lần trượt mất cơ hội trở thành đại diện Việt Nam. Gần đây nhất, cô được dự đoán sẽ là người tiếp theo của nước nhà tại sân chơi Miss Grand International 2023 (MGVN). Mỹ nhân cũng khao khát một lần đeo sash Việt Nam ra quốc tế. Tuy nhiên, vì kế hoạch tổ chức cuộc thi, người đẹp đứng trước nguy cơ trượt suất đi thi vào tay Tân MGVN.

Quỳnh Châu từng 2 lần trượt mất cơ hội trở thành đại diện Việt Nam - Ảnh: Internet

Dù chưa được thi quốc tế, Quỳnh Châu vẫn trở thành nàng hậu có sức ảnh hưởng lớn sau đăng quang Á hậu 1 Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022. Trong nhiệm kỳ, mỹ nhân 9x luôn giữ hình ảnh đẹp, đúng vị thế một beauty queen. Cô cũng thử sức ở nhiều vai trò để tăng độ phủ sóng của mình trong làng hương sắc Việt.