'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng

Hậu trường 03/03/2023 08:26

Huỳnh Anh Tuấn là một trong những "nam thần màn ảnh" của thập niên 1990. Với ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cuốn hút, Huỳnh Anh Tuấn nhanh chóng trở thành nam diễn viên đắt show chẳng kém các tài tử Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh ngày đó.

Huỳnh Anh Tuấn là một trong những "nam thần màn ảnh" của thập niên 1990. Với ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cuốn hút, Huỳnh Anh Tuấn nhanh chóng trở thành nam diễn viên đắt show chẳng kém các tài tử Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh ngày đó.

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 1
Huỳnh Anh Tuấn là một trong những "nam thần màn ảnh" của thập niên 1990 - Ảnh: Internet

Thời trẻ, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn có gương mặt thư sinh, hiền lành. Bên cạnh các người đẹp của điện ảnh Việt, Huỳnh Anh Tuấn nhận vai chính diện, liên tục ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Những bộ phim ăn khách sao nam sinh năm 1968 từng tham gia có thể kể đến là Hương Phù Sa, Những Đứa Con Thành Phố, Đất Khách,...

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 2
Thời trẻ, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn có gương mặt thư sinh, hiền lành - Ảnh: Internet

Năm 12 tuổi, Huỳnh Anh Tuấn theo người thân sang Mỹ định cư. Anh học về làm phim, chụp ảnh tại Đại học Nghệ thuật và thiết kế Minneapolis (thuộc bang Minnesota - Mỹ). Thời điểm này, Huỳnh Anh Tuấn ở cùng anh họ là Lưu Huỳnh. Khi Lưu Huỳnh làm phim, Huỳnh Anh Tuấn trở thành “cánh tay” đắc lực, hỗ trợ quay, làm diễn viên cho anh.

Phim đầu tiên giúp Huỳnh Anh Tuấn được khán giả biết đến rộng rãi là Em và Michael (năm 1993, đóng cùng Trương Ngọc Ánh). Từ đó đến nay, anh đã tham gia hàng trăm bộ phim lớn nhỏ với đủ loại vai, có thể kể đến những tác phẩm nổi tiếng như Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa... Nam diễn viên gốc Vĩnh Long trở thành ngôi sao màn bạc đình đám, đóng cặp với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Trương Ngọc Ánh…

Một Huỳnh Anh Tuấn đẹp trai, phong độ ngày nào bây giờ đã là người đàn ông trung niên đã bị “phá tướng” nên thường được các đạo diễn chọn vào những nhân vật lớn tuổi. Anh không lấy đó làm buồn vì trong số hơn 30 bộ phim truyền hình đã tham gia, anh vẫn có được những vai hay và ấn tượng mạnh với khán giả.

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 3
Huỳnh Anh Tuấn bị “phá tướng” nên thường được các đạo diễn chọn vào những nhân vật lớn tuổi - Ảnh: Internet

Với ngoại hình phong độ, cao lớn, anh thường được mời thể hiện vai giám đốc, ông trùm xã hội đen trong các phim truyền hình. Vẻ sang chảnh, lịch lãm cũng giúp anh nhận vai vua Bảo Đại trong phim Ngọn nến hoàng cung. Dù là vai chính diện hay phản diện, anh đều hóa thân xuất sắc.

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 4

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 5
Vai vua Bảo Đại của Huỳnh Anh Tuấn trong phim Ngọn nến hoàng cung - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội TikTok, đoạn clip tổng hợp lại một số hình ảnh Huỳnh Anh Tuấn trong vai diễn đầu tay đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Nhan sắc thời trẻ của anh với gương mặt nam tính, đường nét sắc sảo nhận về nhiều lời khen. Qua những hình ảnh này, khán giả càng hiểu hơn lý do vì sao nam tài tử bỗng chốc thành ngôi sao màn bạc khi trở về thị trường Việt Nam.

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 6

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 7'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 8'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 9

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 10
Nhan sắc cực phẩm của Huỳnh Anh Tuấn thời trẻ - Ảnh: Internet

Những góc nghiêng của Huỳnh Anh Tuấn còn lung linh hơn cả mặt chính diện. Chiếc mũi cao, thon gọn giúp gương mặt của anh trở nên “duyên” hơn rất nhiều. Cùng với lối diễn xuất chân thật, Huỳnh Anh Tuấn đã có những khung ảnh “để đời” trong bộ phim đầu tiên anh tham gia.

Ở tuổi U60, ngoại hình của sao nam đã có nhiều đổi khác, chiếc mũi “ăn tiền” ngày nào cũng không còn như xưa. Đây cũng là điều khó tránh khỏi bởi hơn 30 năm làm nghề không phải là quãng thời gian để anh dễ dàng giữ được trọn vẹn nhan sắc cũ.

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 11
Ở tuổi U60, ngoại hình của sao nam đã có nhiều đổi khác, chiếc mũi “ăn tiền” ngày nào cũng không còn như xưa - Ảnh: Internet

Như phần đông anh em nghệ sĩ, anh cũng phải xoay xở làm nhiều công việc khác để “nuôi” nghề diễn và chăm lo gia đình. Anh từng phụ cha làm xây dựng, mở nhà hàng bán đồ ăn Ý nhưng chẳng được bao lâu đã phải đóng cửa vì nhà hàng chỉ có lãi lúc anh hiện diện, còn khi anh đi đóng phim thì thu không đủ bù chi. Mặc dù đóng phim là công việc cực nhọc, thu nhập không đủ sống nhưng anh thú nhận vẫn còn rất đam mê điện ảnh.

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 12
Huỳnh Anh Tuấn cũng phải xoay xở làm nhiều công việc khác để “nuôi” nghề diễn và chăm lo gia đình - Ảnh: Internet

Về chuyện đời tư, nam diễn viên từng đổ vỡ hôn nhân. Anh có bốn người con với vợ đầu. Huỳnh Anh Tuấn đi bước nữa vào năm 2016 ở tuổi 48. Anh cưới nữ diễn viên tên Thảo Sương, người từng đóng vai phụ trong một số phim truyền hình. Sau đám cưới, cô quyết định ở nhà làm nội trợ, quán xuyến gia đình để ông xã yên tâm hoạt động nghệ thuật. Anh hầu như rất hiếm chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội.

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 13

'Nam thần màn ảnh một thời' Huỳnh Anh Tuấn: Từng sở hữu góc nghiêng 'cực phẩm', bị 'phá tướng' ở tuổi U60 nhưng vẫn đắt show, hôn nhân kín tiếng - Ảnh 14
Huỳnh Anh Tuấn đi bước nữa vào năm 2016 với nữ diễn viên Thảo Sương - Ảnh: Internet

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại Huỳnh Anh Tuấn vẫn là nam diễn viên tuổi trung niên đắt show trong giới giải trí Việt. Anh vẫn nhận lời mời góp mặt trong nhiều dự án nhờ có thâm niên, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Ngoại hình của nam tài tử khá phong độ so với độ tuổi.

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